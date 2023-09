Biden et Netanyahu font pression pour une normalisation saoudo-israélienne

Commentez cette histoire Commentaire

NEW YORK – Le président Biden a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cette semaine en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les deux dirigeants entretiennent une relation qui dure depuis des décennies, mais celle-ci s'est effilochée à cause de l'adhésion de Netanyahu à la politique d'extrême droite et aux politiciens aux États-Unis et en Israël. Bien qu'il n'ait pas vu Netanyahu depuis que le Premier ministre a pris ses fonctions, Biden semble avoir mis de côté ses frustrations à l'égard du gouvernement extrémiste israélien et prépare le terrain pour un triomphe diplomatique potentiellement sismique pour le Premier ministre israélien : la normalisation des liens entre Israël et l'Arabie saoudite.

« Si vous et moi, il y a 10 ans, parlions de normalisation avec l’Arabie saoudite », a déclaré Biden à Netanyahu, « je pense que nous nous regarderions en disant : « Qui a bu quoi ? »

Mais la possibilité d’établir des relations diplomatiques formelles entre l’État juif et l’influent royaume arabe, dont le monarque se présente comme le gardien des deux lieux saints de l’Islam, semble désormais à portée de main. L’administration Biden travaille avec les deux parties sur un ensemble d’accords et de concessions qui rendraient cela possible, dans la foulée de ce que la précédente administration Trump a contribué à négocier entre Israël et quelques monarchies arabes, dont les Émirats arabes unis.

La crise israélienne révèle les illusions de Washington

Un pacte avec Riyad constituerait un coup bien plus important pour Netanyahu, qui cherche depuis longtemps à se positionner comme le premier homme d’État de son pays. Cela ouvrirait la voie à d’autres pays à majorité arabe et musulmane pour qu’ils abandonnent leur rejet historique d’Israël depuis sa fondation en 1948 sur des terres longtemps habitées par des Palestiniens.

« Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », a déclaré Netanyahu à Biden. Il a déclaré qu’« une telle paix contribuerait grandement à la fin du conflit israélo-arabe, à la réconciliation entre le monde islamique et l’État juif, et à une véritable paix entre Israël et les Palestiniens ».

Le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés à New York le 20 septembre. (Vidéo : The Washington Post)

Israël et l’Arabie Saoudite ne sont pas en guerre. Les deux gouvernements ont déjà établi des liens clandestins et informels très approfondis, renforcés par une profusion d’hommes d’affaires et de responsables israéliens se rendant à Riyad ces dernières années. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est un admirateur connu du secteur technologique israélien et souhaite renforcer les partenariats de sécurité entre les deux pays face à leur antagoniste mutuel, l’Iran. Dans une interview accordée à Fox News cette semaine, il a déclaré que « chaque jour nous nous rapprochons » d’un accord de normalisation.

Les contours évoqués d’un accord potentiel incluent des garanties de sécurité américaines à l’Arabie saoudite – présentées dans certains rapports comme s’apparentant aux alliances existantes de Washington avec le Japon et la Corée du Sud – ainsi que le soutien d’Israël dans le développement d’un programme d’enrichissement d’uranium pour le nucléaire naissant de l’Arabie saoudite. industrie. En termes plus vagues, des concessions apparentes sont faites aux Palestiniens, dont des millions vivent sous occupation militaire israélienne, privés des mêmes droits politiques que leurs voisins.

En Israël et aux États-Unis, « l’apartheid » est l’éléphant dans la pièce

C’est ce dernier élément qui inquiète d’autres observateurs arabes. L’accord des Accords d’Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis a vu fleurir le commerce bilatéral et les contacts entre les peuples entre les deux pays, mais il n’a pas fait grand-chose pour améliorer le sort des Palestiniens, quelle que soit la rhétorique de la « paix ». qui ont entouré la conclusion de ces accords. Certains responsables sont plus optimistes que d’autres face à cette réalité.

« Les accords d’Abraham étaient-ils envisagés pour résoudre la question palestinienne ? » a demandé Anwar Gargash, un haut responsable de la politique étrangère des Émirats arabes unis, s’exprimant mercredi lors d’un événement à Manhattan organisé par les médias Al-Monitor et Semafor. Il a répondu sans ambages que non, ajoutant que les Palestiniens avaient reçu un chèque en blanc depuis des années de la part de leurs partenaires arabes, mais qu’ils n’avaient pourtant « rien fait » avec ce soutien.

Cette année est en passe d’être la plus sanglante pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis plus d’une décennie. Le gouvernement israélien d’extrême droite s’adresse à un mouvement d’implantation de plus en plus violent et enhardi en Cisjordanie et peut se targuer de compter des membres de premier plan dans son cabinet qui rejettent explicitement la notion d’une solution à deux États – une vision d’États israéliens et palestiniens séparés coexistant. . Le désespoir des Palestiniens, ainsi que leur désaffection à l’égard de la direction vieillissante, corrompue et autocratique de l’Autorité palestinienne, ont alimenté une nouvelle vague de militantisme.

« Où va Israël ? » a déclaré le roi Abdallah II de Jordanie, s’exprimant lors du même événement, sur la dérive d’extrême droite du pays. « Voulez-vous une solution à un seul État ? »

Analysant le paysage diplomatique entourant les accords d’Abraham, le monarque jordanien a suggéré qu’il existait « cette conviction que l’on peut sauter en parachute au-dessus de la Palestine » et établir des liens qui donnent la priorité à une série d’autres questions. « Cela ne peut pas fonctionner », a-t-il déclaré.

Le sombre échec des accords d’Oslo

Sayyid Badr Albusaidi, le ministre des Affaires étrangères d’Oman, est du même avis, suggérant que la préoccupation centrale ne devrait pas être « de se concentrer sur la normalisation avec Israël », mais plutôt sur « une vision stratégique plus large » qui mènerait à une résolution de la question palestinienne et au succès des deux négociations. -solution d’état.

L’administration Biden est consciente de ces préoccupations, mais elle continue d’aller de l’avant. Il a manifesté à plusieurs reprises son soutien à une solution à deux États, mais n’a pas fait grand-chose pour freiner les actions fréquentes du gouvernement Netanyahu qui compromettent une telle perspective.

Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, a déclaré que l’administration Biden n’avait pas pris ses fonctions avec un plan à imposer aux Israéliens et aux Palestiniens et a déclaré catégoriquement que les « conditions » politiques actuelles pour de véritables négociations entre l’Autorité palestinienne et le Le gouvernement israélien « est totalement inexistant ». (Les États-Unis, bien entendu, jouent un rôle important dans l’évolution de ces conditions.)

Mais, a soutenu Leaf, une ouverture diplomatique entre Israël et l’Arabie saoudite pourrait constituer un moment transformateur dans la politique régionale. « La normalisation est une opportunité que nous avons saisie, et nous pensons qu’elle pourrait être un point galvanisant », a-t-elle déclaré.

Leaf a averti que le « chemin » vers tout futur accord entre l’Arabie saoudite et Israël sera « long et sinueux », mais a conclu qu’il avait une « valeur stratégique » pour les deux pays, ainsi que pour les États-Unis.

À Washington, il y a un débat concerté sur le bien-fondé de cette affirmation. Au-delà de la question palestinienne, les analystes soulignent les mérites d’une alliance de sécurité durable avec Riyad, à un moment où la Chine et d’autres puissances se frayent également un chemin dans la région.

« Les garanties de sécurité américaines pour Riyad garantiraient sans aucun doute que le flirt croissant de l’Arabie Saoudite avec la Chine ne mènera jamais à un point d’ancrage stratégique significatif pour Pékin dans le royaume, une ligne que les Saoudiens ont jusqu’à présent soigneusement évité de franchir », a écrit Hussein Ibish, chercheur principal à l’Institut. Institut arabe des États du Golfe.

Gargash, le haut diplomate émirati, dont le gouvernement entretient des relations étroites avec Pékin et Moscou, en plus des États-Unis, a mis en garde contre une telle réflexion. « Les craintes selon lesquelles une relation en remplacerait une autre sont extrêmement fausses », a-t-il déclaré.

Et, peut-être pour cette raison, d’autres experts pensent que la meilleure solution est de maintenir à distance une monarchie qui viole les droits de l’homme – et non de la serrer dans ses bras.