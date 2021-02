Biden et Netanyahu discutent enfin, mais aucun détail n’est révélé sur quoi

Les deux négociateurs qui ont mené cette diplomatie secrète étaient Jake Sullivan, qui est maintenant le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, et William J. Burns, son candidat au poste de directeur de la CIA. M. Netanyahu a activement fait pression contre l’accord au Congrès et a exhorté le président Donald J.Trump à l’abandonner, ce qu’il a fait en 2018.

Les deux pays ont publié des descriptions officielles de l’appel qui l’ont décrit dans les termes les plus vagues et n’ont donné aucun détail sur la conversation, en particulier sur l’Iran. La déclaration de la Maison Blanche a simplement déclaré qu ‘«ensemble, les dirigeants ont discuté de l’importance de la poursuite de consultations étroites sur les questions de sécurité régionale, y compris l’Iran».

Le président Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont eu une conversation téléphonique d’une heure mercredi, quatre semaines après la prise de fonction de M. Biden et à un moment de désaccord clair sur les efforts de la nouvelle administration pour rentrer dans l’accord nucléaire avec l’Iran.

«Le président a affirmé son histoire personnelle d’engagement inébranlable envers la sécurité d’Israël et a exprimé son intention de renforcer tous les aspects du partenariat américano-israélien, y compris notre solide coopération en matière de défense», a déclaré le communiqué de la Maison Blanche. Il a réaffirmé la décision de M. Biden de s’appuyer sur les accords d’Abraham, les accords régionaux conclus par Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn – deux principaux alliés arabes des États-Unis – à la fin de l’administration Trump.

Le bureau du Premier ministre a décrit la conversation en termes personnels, déclarant dans un communiqué que «les deux dirigeants ont noté leurs liens personnels de nombreuses années et ont déclaré qu’ils travailleraient ensemble pour continuer à renforcer l’alliance forte entre Israël et les États-Unis»

Le gouvernement iranien a déclaré mardi à l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’à partir de la semaine prochaine, Téhéran ne serait plus lié par le «protocole additionnel», un accord avec les inspecteurs des Nations Unies qui permet le contrôle des installations nucléaires non déclarées. Permettre ces inspections ponctuelles plus approfondies était une exigence clé de l’accord nucléaire iranien.

Dans une interview sur NPR mardi, M. Blinken a clairement indiqué que même si les États-Unis étaient en mesure de rentrer dans l’accord, il faudrait que ce soit la première étape d’un accord plus large et plus durable, et pas seulement une réplique de ce que l’administration Obama a accepté il y a près de six ans

«Le temps a passé», a déclaré M. Blinken. «Et donc, si nous voulons revenir à l’accord, si l’Iran revient à la conformité et que nous faisons de même, nous devons travailler sur un accord plus long et plus fort que celui d’origine.»