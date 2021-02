Le président Joe Biden s’est entretenu lundi avec le Premier ministre indien Narendra Modi, les dirigeants des deux plus grandes démocraties du monde acceptant de renforcer le partenariat de leurs nations à un moment où les deux pays sont confrontés à des relations tendues avec la Chine.

L’Inde est au milieu d’une impasse militaire de 9 mois avec la Chine le long de sa frontière contestée dans l’est du Ladakh. Des dizaines de milliers de soldats se font face aux points de friction de la région à des températures inférieures à zéro. Dans le même temps, Biden est déterminé à quitter la relation chaude et froide de l’ancien président Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping.

Trump a alternativement courtisé et cajolé Pékin, faisant pression pour un accord commercial majeur tout en minimisant les efforts de la Chine pour étouffer les militants pro-démocratie à Hong Kong. Trump a également initialement assuré aux Américains que la Chine avait le coronavirus «très bien sous contrôle» avant de blâmer plus tard le gouvernement chinois – utilisant souvent un langage xénophobe – d’être responsable de la pire crise de santé publique aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden et Modi « étaient convenus de poursuivre une coopération étroite pour promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert » et ajouté que les dirigeants « ont décidé que l’état de droit et le processus démocratique devaient être respectés » au Myanmar, jours après un coup d’État militaire dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Biden et Modi ne sont pas des étrangers. En tant que sénateur, Biden était un défenseur important de l’accord nucléaire civil de 2008 entre les pays.

L’accord nucléaire de 2008 a ouvert la voie à la fourniture d’équipements de haute technologie américains que l’Inde souhaitait avec la technologie. L’accord a mis fin à l’isolement de l’Inde après avoir effectué des essais nucléaires en 1998 et refusé de signer le Traité de non-prolifération nucléaire. Les États-Unis soutiennent également l’entrée de l’Inde dans le groupe des fournisseurs nucléaires, une initiative qui a été bloquée par la Chine.

Modi a écrit sur Twitter qu’il souhaitait du succès à Biden lors du lancement de son administration.

L’histoire continue

«Le président @JoeBiden et moi sommes attachés à un ordre international fondé sur des règles. Nous sommes impatients de consolider notre partenariat stratégique pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région indo-pacifique et au-delà « , a tweeté Modi.

Modi avait également une relation chaleureuse avec Trump.

L’année dernière, des semaines avant que la pandémie ne verrouille une grande partie du globe, Trump a effectué une visite de deux jours en Inde qui comprenait un rassemblement bruyant dans un stade de cricket de 110000 places. Le président républicain a accueilli Modi en 2019 aux États-Unis, une visite qui comprenait un voyage parallèle à Houston qui a attiré environ 50000 personnes, dont beaucoup de la grande diaspora indienne aux États-Unis.

___

L’écrivain d’Associated Press Ashok Sharma à New Delhi a contribué à ce rapport.