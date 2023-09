Biden et Modi discutent de démocratie et de technologie avant le sommet du G20

Des étudiants donnent la touche finale aux peintures du président américain Joe Biden, du Premier ministre indien Narendra Modi et du Premier ministre italien Giorgia Meloni dans une école d’art de Mumbai, avant le sommet de deux jours du G20 à New Delhi, le 5 septembre 2023.

Biden est à New Delhi pour le sommet du Groupe des 20 et n’a pas d’autres réunions bilatérales formelles prévues en dehors de sa visite avec Modi, mais il se mêlera aux dirigeants mondiaux lors du sommet. En juin, le président a accueilli Modi lors d’un somptueux dîner d’État à la Maison Blanche.

Kurt Campbell, conseiller de Biden pour l’Indo-Pacifique, a déclaré que les deux dirigeants avaient noué des liens croissants « au cours d’une série de réunions et de projets et d’ambitions partagés au cours des dernières années ».

Dans une déclaration commune après la réunion au domicile de Modi, les dirigeants ont convenu de poursuivre leur action sur de nombreux fronts, notamment les semi-conducteurs, l’enseignement supérieur, la réduction des émissions de carbone, les technologies 5G et 6G et l’accès aux voies de navigation dans l’Indo-Pacifique.

Le président Joe Biden a débuté sa visite en Inde par une réunion privée avec le Premier ministre Narendra Modi, au cours de laquelle les dirigeants ont discuté de démocratie et de projets communs en matière de technologie et d’infrastructure.

« Le fait que les États-Unis – probablement le pays avec lequel l’Inde a le plus investi dans l’approfondissement et le développement de ses relations – se soient montrés présents et engagés dans toutes les initiatives majeures qui seront déployées au cours des prochains jours mérite d’être rassuré et gratifiant. pour les interlocuteurs indiens et cela ne nous a pas échappé », a déclaré Campbell.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont également participé à la réunion du côté américain, selon la Maison Blanche. La délégation indienne comprenait le ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval.

Campbell a déclaré que c’était une « déception pour l’Inde » que les dirigeants de la Chine et de la Russie aient sauté le sommet, mais a noté « qu’il existe ici des opportunités indéniables pour les Etats-Unis ».

« Nous avons pleinement l’intention de renforcer et d’approfondir nos relations », a déclaré Campbell. « Nous laissons à la Chine, en particulier, le soin de discuter et d’expliquer pourquoi elle n’est pas là. »