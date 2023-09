Biden et Modi annonceront un projet ferroviaire et maritime pour relier l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe

NEW DELHI (AP) – Le président Joe Biden et ses alliés prévoient de déployer samedi des plans pour un corridor maritime qui relierait l’Inde au Moyen-Orient et, à terme, à l’Europe – un possible changement de donne pour le commerce mondial qui sera annoncé au Groupe des 20. sommet.

Le protocole d’accord proposé pour un corridor de transport maritime et ferroviaire inclurait les États-Unis, l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Union européenne et d’autres pays du G20, a déclaré Jon Finer, conseiller adjoint du président à la sécurité nationale.

Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi prévoient d’annoncer le projet dans le cadre du Partenariat pour l’investissement mondial dans les infrastructures. Le corridor ferroviaire et maritime permettrait d’accroître les échanges entre les pays, y compris les produits énergétiques. Cela pourrait également être l’un des contre-attaques les plus ambitieux à l’initiative chinoise de la Ceinture et de la Route, qui cherchait à connecter une plus grande partie du monde à l’économie de ce pays.

Finer a exposé trois grandes justifications du projet lors d’un appel avec des journalistes. Il a d’abord déclaré que le corridor augmenterait la prospérité entre les pays concernés en augmentant le flux d’énergie et les communications numériques. Deuxièmement, le projet contribuerait à remédier au manque d’infrastructures nécessaires à la croissance dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et troisièmement, Finer a déclaré que cela pourrait contribuer à « faire baisser la température » des « turbulences et de l’insécurité » en provenance du Moyen-Orient.

« Nous considérons que cela présente un grand attrait pour les pays concernés, mais aussi au niveau mondial, parce que c’est transparent, parce que c’est un standard élevé, parce qu’il n’est pas coercitif », a déclaré Finer.

Finer a également exposé le programme de Biden au G20. La première session du sommet s’articule autour du thème « Une Terre ». Le président américain envisage de s’appuyer sur ce thème pour encourager davantage d’investissements dans la lutte contre le changement climatique, comme ses propres incitations nationales visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables. Biden veut également faire valoir que la guerre menée par la Russie en Ukraine nuit à de nombreux autres pays, qui ont dû faire face à des coûts alimentaires et énergétiques plus élevés ainsi qu’à des taux d’intérêt plus élevés sur leur dette.

La deuxième séance porte sur « Une famille ». Biden prévoit d’utiliser cette partie pour discuter de sa demande au Congrès d’un financement supplémentaire pour la Banque mondiale, ce qui pourrait générer plus de 25 milliards de dollars de nouveaux prêts pour le développement économique.

De manière plus générale, la Maison Blanche tente de renforcer le G20 en tant que forum international, tandis que le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont choisi de ne pas y assister. Néanmoins, la Chine et la Russie sont représentées au sommet, ce qui pourrait rendre difficile pour le G20 de produire une déclaration commune sur la guerre en Ukraine, a déclaré Finer.

Aamer Madhani et Josh Boak, Associated Press