Biden et Merkel conviennent que la Russie ne peut pas utiliser le pipeline Nord Stream comme arme

Le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel tiennent une conférence de presse conjointe dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 15 juillet 2021.

En particulier, les États-Unis craignent que le gazoduc ne menace la sécurité et l’économie de l’Ukraine en la privant des revenus essentiels du transport de gaz.

Biden s’est opposé à l’achèvement du gazoduc, craignant que cela ne permette à Moscou d’avoir une influence politique accrue sur les autres pays européens et un meilleur contrôle sur les réserves d’énergie.

Le président a levé les sanctions contre la société suisse Nord Stream 2 AG, qui gère le projet de pipeline, et son PDG allemand en mai. Nord Stream 2 AG appartient à la société énergétique publique russe Gazprom.

« Mon point de vue sur Nord Stream 2 est connu depuis un certain temps. De bons amis peuvent ne pas être d’accord, mais au moment où je suis devenu président, il était terminé à 90% et imposer des sanctions ne semblait pas avoir de sens », a-t-il déclaré.

« Alors que j’ai réitéré mes inquiétudes concernant Nord Stream 2, la chancelière Merkel et moi sommes absolument unis dans notre conviction que la Russie ne doit pas être autorisée à utiliser l’énergie comme une arme pour contraindre ou menacer ses voisins », a déclaré Biden.

L’achèvement de Nord Stream 2, un gazoduc de 11 milliards de dollars qui conduirait directement à l’Allemagne depuis la Russie sous la mer Baltique, a longtemps été une source de tension entre Washington et Berlin, par ailleurs proches alliés de l’OTAN.

Le président Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel ont convenu jeudi qu’ils s’opposeraient à tout effort de la Russie visant à utiliser le controversé pipeline Nord Stream comme une arme contre des pays voisins comme l’Ukraine.

Le tracé d’un nouveau gazoduc proposé entre la Russie et l’Europe.

Merkel a soutenu le gazoduc, mais a souligné jeudi que Nord Stream ne remplacerait pas les gazoducs de transit ukrainiens pour le gaz naturel.

« Notre idée est et reste que l’Ukraine reste un pays de transit pour le gaz naturel, que l’Ukraine, comme tout autre pays dans le monde, a droit à la souveraineté territoriale », a déclaré Merkel lors de la conférence de presse conjointe.

« Nous agirons activement si la Russie ne respecte pas ce droit de l’Ukraine qu’elle a en tant que pays de transit », a déclaré Merkel.

Biden a déclaré que lui et Merkel avaient demandé à leurs équipes d’examiner les mesures pratiques qui peuvent être prises pour déterminer si la sécurité énergétique de l’Europe est « renforcée ou affaiblie sur la base des actions russes ».

Les deux dirigeants ont également annoncé un partenariat sur le climat et l’énergie, qui, selon Biden, soutiendra la sécurité énergétique et le développement de l’énergie durable dans les économies émergentes d’Europe centrale et d’Ukraine.