Biden et McConnell durcissent leurs positions sur les hausses d’impôts

L’insistance de McConnell à protéger les réductions d’impôts de 2017 verse effectivement de l’eau froide sur les meilleures chances que la Maison Blanche et les républicains du Congrès aient à conclure un accord sur au moins une partie du vaste programme national de Biden.

Mais McConnell a qualifié lundi les réductions d’impôts de 2017 parmi les réalisations nationales les plus importantes des quatre dernières années sous l’ancien président Donald Trump. «Nous n’allons pas revoir cela», a-t-il déclaré.

Augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28%, contre 21%, est la pierre angulaire de la proposition de Biden de payer pour le plan américain pour l’emploi, une refonte massive des infrastructures et du secteur de l’énergie du pays qui créerait des emplois à la suite de la pandémie de coronavirus.

WASHINGTON – Le président Joe Biden et le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ont durci leurs positions lundi sur les augmentations d’impôts pour les millionnaires et les entreprises que Biden a proposé de financer ses vastes projets d’infrastructure et d’éducation.

Mais ce n’est pas seulement McConnell qui a tracé une ligne dans le sable lundi.

Biden l’a fait aussi, lors d’une visite dans un collège communautaire de Norfolk, en Virginie, où il a vanté l’expansion proposée des bourses de prématernelle et des collèges communautaires, dans le cadre de son plan américain pour les familles visant à étendre le filet de sécurité sociale.

Ce plan de 1,8 billion de dollars serait financé en grande partie par des modifications des lois fiscales individuelles, y compris des taux d’imposition plus élevés pour l’application très riche et plus stricte de l’IRS.

« Je viens de la capitale mondiale des entreprises », a déclaré Biden, qui est originaire du centre d’incorporation du Delaware. « Je ne suis pas anti-entreprise, mais il est temps qu’ils commencent à payer leur juste part », a-t-il déclaré. « Il s’agit de faire un choix. »

«Je ne veux punir personne, mais tout le monde devrait participer, tout le monde devrait payer quelque chose le long de la route ici. Le choix est de savoir qui sert l’économie, et je prévois donc d’accorder des allégements fiscaux aux travailleurs de la classe ouvrière, et de faire en sorte que tout le monde payer leur juste part », a déclaré le président.

En plus d’un retour aux taux d’imposition sur le revenu avant 2017 pour les plus hauts revenus, Biden propose d’étendre la capacité de l’IRS à vérifier les revenus individuels, à taxer les plus-values ​​en cas de décès et à augmenter le taux d’imposition des plus-values ​​à près de 40%, ce qui correspondrait au taux de l’impôt sur le revenu des particuliers.

Biden a fait attention lundi de ne pas calomnier personnellement les très riches, en disant: « Ce sont de bonnes personnes, ce ne sont pas de mauvaises personnes. »

Mais le président a également précisé qu’il considérait ces hausses d’impôts comme plus qu’un simple mal nécessaire pour financer ses grands projets: elles sont un élément clé du rétablissement d’un sentiment de responsabilité partagée et d’un fardeau partagé dans toute l’économie américaine.

« Pendant trop longtemps, nous avons eu une économie qui donne chaque coupure du monde aux gens qui en ont le moins besoin », a-t-il déclaré. « Il est temps de faire croître l’économie de bas en haut et du milieu. »

Malgré la ligne dure de McConnell, les responsables de la Maison Blanche prévoyez de consacrer du temps supplémentaire cette semaine au lobbying des républicains clés au Congrès pour soutenir la refonte des infrastructures.

Biden prévoit également d’accueillir McConnell, le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, la chef de la majorité à la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer à la Maison Blanche le 12 mai pour une discussion plus large sur les priorités communes.

Mais les démocrates à la Maison Blanche et aux alentours reconnaissent que Biden dispose d’un laps de temps restreint pour faire passer les plus gros éléments de son programme national, et ils hésitent à passer trop de temps courtiser les républicains pour des votes qui pourraient ne jamais se concrétiser.

Les stratèges politiques démocrates vétérans dans l’orbite de Biden se souviennent également de manière frappante de la vaste sensibilisation de l’ancien président Barack Obama auprès des républicains en 2009 pour leur soutien à la loi sur les soins abordables. Malgré des mois d’efforts, la législation de signature d’Obama n’a finalement pas réussi à recueillir les votes du GOP.

Selon le sénateur Chris Coons, D-Del., Un proche allié de Biden, il y a une date limite non officielle du 31 mai pour que la Maison Blanche et les républicains du Congrès parviennent à un consensus, si cela est possible.

« Je pense que le président Biden est prêt à passer le mois prochain à négocier cette possibilité », a déclaré Coons à Punchbowl News dans une interview le mois dernier.

Si aucun accord n’a été conclu avant le Memorial Day, Coons a déclaré: « Je pense que les démocrates ne font que l’enrouler dans un gros paquet et le déplacer. »