Biden et McCarthy tiennent des pourparlers sur le plafond de la dette alors que des signes indiquent qu’un accord est proche

Le président Joe Biden et le républicain du Congrès Kevin McCarthy ont eu une conversation téléphonique samedi soir, selon une personne familière avec leurs plans, au milieu de signes indiquant qu’un accord dans les négociations en cours sur le plafond de la dette était sur le point d’être conclu.

McCarthy a déclaré plus tôt samedi qu’il faisait des « progrès » dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement fédéral, alors que la nation risquait de faire défaut dans un peu plus d’une semaine.

Cependant, juste avant l’appel entre Biden et McCarthy, le négociateur républicain Patrick McHenry a déclaré aux journalistes qu’un « désaccord majeur » subsistait entre son parti et les démocrates de Biden.

Les législateurs américains se reprochent l’impasse sur le plafond de la dette: « Ils ne négocient pas » En savoir plus

« Les républicains veulent réduire les dépenses. C’est ce que nous avons proposé avec notre approche visant à relever le plafond de la dette, avec des exigences de travail pour que les personnes valides puissent réintégrer le marché du travail. Ces choses sont de gros problèmes, et il n’y a aucun moyen de les dissimuler », a-t-il déclaré.

L’Associated Press a rapporté que les exigences de travail pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire fédérale sont apparues comme un dernier point d’achoppement dans les pourparlers, alors même que Biden avait déclaré vendredi qu’un accord sur relèvement du plafond de la dette était « très proche ».

L’optimisme de Biden est venu après que la date limite à laquelle le gouvernement américain manquerait de fonds pour payer toutes ses factures a été repoussée au 5 juin, donnant aux deux parties plus de marge de manœuvre mais augmentant également les perspectives de pourparlers – qui semblaient presque à un accord vendredi. soir – pourrait maintenant s’étendre jusqu’à la semaine prochaine.

Samedi, le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a déclaré aux journalistes qu’il faisait des «progrès» dans les négociations avec Biden, déclarant: «Nous n’avons pas d’accord… Nous n’en sommes pas encore là. Nous avons fait des progrès, nous avons bien travaillé tôt ce matin et nous y sommes maintenant », selon Reuters.

Lorsqu’on lui a demandé si le Congrès était en mesure de respecter l’échéance du 5 juin, McCarthy a rapidement répondu : « Oui », la Colline rapports.

Biden et McCarthy semblent se rapprocher d’un accord de réduction budgétaire de deux ans qui prolongerait également la limite de la dette américaine jusqu’en 2025 après la prochaine élection présidentielle.

Les deux parties ont suggéré que l’un des principaux retards est un effort républicain pour augmenter les exigences de travail des bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres programmes d’aide fédéraux, un objectif républicain de longue date auquel de nombreux démocrates se sont vigoureusement opposés.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a déclaré que les propositions républicaines sur la question étaient « cruelles et insensées » et a déclaré que Biden et les démocrates s’y opposeraient.

Mais en même temps, le membre du Congrès louisianais Garret Graves, l’un des membres de McCarthy négociateursa été franc lorsqu’on lui a demandé si les républicains pourraient céder, en disant: « Bon sang non, pas une chance. »

Bates a condamné les républicains de la Chambre dans un déclaration à Politico, les accusant de « menacer de déclencher une récession sans précédent et de coûter au peuple américain plus de 8 millions d’emplois à moins qu’ils ne puissent retirer la nourriture de la bouche des Américains affamés ».

Les Américains et le monde ont observé avec une peur et une colère croissantes que les négociations qui pourraient plonger l’économie mondiale dans le chaos se prolongent dans une nouvelle répétition du théâtre politique habituel qui semble toujours entourer la question à Washington.

Pourtant, Biden était optimiste alors qu’il partait pour le week-end du Memorial Day à Camp David, déclarant: « C’est très proche, et je suis optimiste. »

Dans un avertissement brutal, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi que le fait de ne pas agir avant la nouvelle date de défaut « causerait de graves difficultés aux familles américaines, nuirait à notre position de leader mondial et soulèverait des questions sur notre capacité à défendre notre sécurité nationale ». intérêts ».

Les retraités anxieux et d’autres faisaient déjà des plans d’urgence pour les chèques manqués, avec le prochain Paiements de la sécurité sociale à rendre la semaine prochaine.

Tout accord conclu par la Maison Blanche et les négociateurs républicains devrait être un compromis politique, avec le soutien des démocrates et des républicains nécessaires pour faire passer le Congrès américain divisé.

McCarthy a promis de donner à ses membres républicains 72 heures pour conclure tout accord, repoussant un vote au moins mardi et peut-être beaucoup plus tard dans la semaine, selon le moment où un accord peut être annoncé.

Samedi, Axios révélé que la sénatrice indépendante Kyrsten Sinema a rejoint les négociations, selon des sources proches du dossier.

Le point de vente a rapporté que, alors que Sinema tentait d’utiliser sa nouvelle position indépendante pour aider les négociateurs à parvenir à un compromis, certains législateurs démocrates craignaient en privé que son implication ne limite les principales propositions d’énergie renouvelable.

Actuellement, les républicains cherchent à apporter des modifications à la loi nationale sur la politique environnementale afin de supprimer les restrictions légales pour les sociétés pétrolières et gazières. Pendant ce temps, les démocrates ont exhorté l’administration Biden et les dirigeants démocrates du Congrès à s’opposer à tout changement du Nepa.

Plus tôt ce mois-ci, le représentant de l’Arizona, Raúl Grijalva, un membre éminent du comité des ressources naturelles de la Chambre, a envoyé un lettre – avec 79 autres démocrates – à Biden et aux dirigeants démocrates, les exhortant à s’opposer aux retours en arrière environnementaux dans tout accord.

En fin de compte, l’accent serait particulièrement mis sur la réaction des républicains de droite à la Chambre, en particulier ceux du Freedom Caucus principalement alignés sur l’ancien président américain Donald Trump.

« Relever le plafond de la dette n’est pas une « concession » des républicains – c’est leur devoir constitutionnel », a déclaré le représentant démocrate de New York, Dan Goldman. tweeté vendredi.

« Les républicains extorquent le peuple américain en menaçant de cratèrer l’économie pour extraire des demandes déraisonnables qu’ils ne pourraient jamais obtenir dans le processus d’appropriation ordinaire », a-t-il ajouté.

Plusieurs agences de notation ont déclaré qu’elles avaient mis les États-Unis sous surveillance en vue d’une éventuelle dégradation, ce qui augmenterait les coûts d’emprunt et saperait sa position en tant que colonne vertébrale du système financier mondial.

Une impasse similaire en 2011 a conduit Standard & Poor’s à dégrader sa note sur la dette américaine, martelant les marchés et faisant grimper les coûts d’emprunt du gouvernement.