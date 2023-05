Biden et McCarthy se rencontreront lundi pour des pourparlers sur la limite de la dette

WASHINGTON –

Le président Joe Biden rencontrera en personne lundi le président de la Chambre, Kevin McCarthy, pour éviter un défaut de paiement fédéral qui détruirait l’économie, et le chef républicain a exprimé un optimisme prudent quant à un possible compromis sur le plafond de la dette alors que Washington se précipite pour augmenter la limite d’emprunt de l’Amérique avant que les fonds ne soient épuisés tôt. le mois prochain.

Les dirigeants se sont entretenus par téléphone dimanche alors que le président rentrait chez lui sur Air Force One après le sommet du Groupe des Sept au Japon. McCarthy, R-Californie, a déclaré aux journalistes au Capitole que l’appel était « productif » et que les négociations récurrentes entre son personnel et les représentants de la Maison Blanche reprendraient dans la soirée.

Les deux parties ont déclaré que des progrès étaient en cours, mais qu’elles restaient éloignées et que les pourparlers avaient expiré pendant une partie du week-end. Le département du Trésor de Biden a déclaré qu’il pourrait manquer d’argent dès le 1er juin, et la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré dimanche : « Je pense que c’est une échéance difficile ».

McCarthy a déclaré après son appel avec Biden que « je pense que nous pouvons résoudre certains de ces problèmes s’il comprend ce que nous examinons ». L’orateur a ajouté: « Mais j’ai été très clair avec lui dès le début. Nous devons dépenser moins d’argent que nous n’en avons dépensé l’année dernière. »

McCarthy est sorti de cette conversation avec un air optimiste et a pris soin de ne pas critiquer le voyage de Biden, comme il l’avait fait auparavant, suggérant que le président avait utilisé son temps à l’étranger pour insister sur des positions démocrates qui rendaient les compromis plus difficiles. Il a mis en garde: « Il n’y a aucun accord sur quoi que ce soit. »

L’orateur a également fait l’éloge de l’équipe de négociation de la Maison Blanche, affirmant que les parties pourraient avoir des désaccords « philosophiques », mais pourraient parvenir à un « terrain d’entente ».

« Nous examinons comment pouvons-nous remporter une victoire pour ce pays. Comment résoudre les problèmes », a déclaré McCarthy. Il a dit qu’il ne pensait pas que la législation finale refaçonnerait le budget fédéral et la dette du pays, mais au moins « nous mettrait sur la voie pour changer le comportement de ces dépenses galopantes ».

La Maison Blanche a confirmé la réunion de lundi et les pourparlers tard dimanche, mais n’a pas précisé l’appel des dirigeants.

Plus tôt, Biden a profité de sa conférence de presse finale à Hiroshima, au Japon, pour avertir les républicains de la Chambre qu’ils doivent abandonner leurs « positions extrêmes » concernant l’augmentation du plafond de la dette et qu’il n’y aurait pas d’accord pour éviter un défaut catastrophique uniquement à leurs conditions.

Biden a clairement indiqué qu' »il est temps pour les républicains d’accepter qu’il n’y a pas d’accord à conclure uniquement, uniquement, à leurs conditions partisanes ». Il a dit qu’il avait fait sa part en tentant d’augmenter la limite d’emprunt afin que le gouvernement puisse continuer à payer ses factures, en acceptant des réductions importantes des dépenses. « Maintenant, il est temps pour l’autre côté de quitter sa position extrême. »

Biden devait voyager d’Hiroshima en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, mais a écourté son voyage à la lumière des négociations tendues avec Capitol Hill.

Même avec une nouvelle vague de recettes fiscales attendue bientôt, donnant peut-être plus de temps aux deux parties pour négocier, Yellen a déclaré sur « Meet the Press » de NBC que « les chances d’atteindre le 15 juin, tout en étant en mesure de payer toutes nos factures, sont assez faible. »

Les législateurs du GOP s’accrochent aux demandes de fortes réductions des dépenses, rejetant les alternatives proposées par la Maison Blanche pour réduire les déficits.

Les républicains veulent des exigences de travail sur le programme de soins de santé Medicaid, bien que l’administration Biden ait répliqué que des millions de personnes pourraient perdre leur couverture. Le GOP a en outre introduit de nouvelles coupes dans l’aide alimentaire en restreignant la capacité des États à renoncer aux exigences de travail dans les endroits où le chômage est élevé. On estime que cette idée, lorsqu’elle a été lancée sous le président Donald Trump, a fait perdre à 700 000 personnes leurs avantages alimentaires.

Les législateurs du GOP cherchent également à réduire les fonds de l’IRS et demandent à la Maison Blanche d’accepter une partie de leur proposition de refonte de l’immigration.

La Maison-Blanche a répliqué en maintenant les dépenses de défense et non-défense à un niveau stable l’année prochaine, ce qui permettrait d’économiser 90 milliards de dollars au cours de l’année budgétaire 2024 et 1 000 milliards de dollars sur 10 ans.

« Je pense que nous pouvons parvenir à un accord », a déclaré Biden, bien qu’il ait ajouté ceci à propos des républicains : « Je ne peux pas garantir qu’ils ne forceraient pas un défaut en faisant quelque chose de scandaleux. »

Les républicains avaient également rejeté les propositions de la Maison Blanche d’augmenter les revenus afin de réduire davantage les déficits. Parmi les propositions auxquelles le GOP s’oppose figurent des politiques qui permettraient à Medicare de payer moins pour les médicaments sur ordonnance et la fermeture d’une douzaine d’échappatoires fiscales. Les républicains ont refusé de revenir sur les allégements fiscaux de l’ère Trump pour les entreprises et les ménages riches, comme le proposait le propre budget de Biden.

Biden, néanmoins, a insisté sur le fait que « les revenus ne sont pas hors de propos ».

Pendant des mois, Biden avait refusé d’engager des pourparlers sur la limite de la dette, affirmant que les républicains au Congrès tentaient d’utiliser le vote sur la limite d’emprunt comme levier pour obtenir des concessions de l’administration sur d’autres priorités politiques.

Mais avec l’échéance potentielle du 1er juin imminente et les républicains mettant leur propre législation sur la table, la Maison Blanche a lancé des pourparlers sur un accord budgétaire qui pourrait accompagner une augmentation du plafond de la dette.

La décision de Biden d’établir un appel avec McCarthy est intervenue après une autre journée de démarrage sans aucun signe extérieur de progrès. La nourriture a été apportée dans la salle de négociation du Capitole samedi matin, pour être emportée quelques heures plus tard. Les pourparlers, cependant, pourraient reprendre plus tard dimanche après la conversation Biden-McCarthy.

Le président a tenté d’assurer aux dirigeants présents à la réunion des démocraties les plus puissantes du monde que les États-Unis ne feraient pas défaut. Les responsables américains ont déclaré que les dirigeants étaient inquiets, mais largement convaincus que Biden et les législateurs américains résoudraient la crise.

Le président a cependant déclaré qu’il excluait la possibilité de prendre des mesures de son propre chef pour éviter un défaut. Toutes ces mesures, y compris les suggestions d’invoquer le 14e amendement comme solution, seraient bloquées devant les tribunaux.

« C’est une question qui, je pense, n’est pas résolue », a déclaré Biden, ajoutant qu’il espère essayer d’amener le pouvoir judiciaire à peser sur la notion pour l’avenir.

Miller et Boak ont ​​rapporté d’Hiroshima, au Japon. Les rédacteurs d’Associated Press Colleen Long et Will Weissert ont contribué à ce rapport.