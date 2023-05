Biden et McCarthy se rencontreront lundi pour des discussions sur le plafond de la dette – NBC New York

Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, devraient se rencontrer à la Maison Blanche à un moment charnière alors que Washington s’efforce de trouver un compromis budgétaire et d’augmenter la limite d’emprunt du pays à temps pour éviter un défaut fédéral dévastateur.

La rencontre de lundi après-midi entre le président démocrate et le nouveau président républicain sera cruciale alors qu’ils se précipitent pour éviter une crise de la dette imminente. Après un week-end de pourparlers start-stop, les deux hommes semblaient optimistes face à une échéance, dès le 1er juin, lorsque le gouvernement pourrait manquer d’argent pour payer ses factures.

Biden et McCarthy se sont entretenus par téléphone dimanche alors que le président rentrait chez lui sur Air Force One après le sommet du Groupe des Sept au Japon. « Ça s’est bien passé, nous parlerons demain », a déclaré Biden en réponse à une question criée à son retour dimanche soir.

L’appel a relancé les pourparlers et les négociateurs se sont rencontrés pendant 2 heures et demie au Capitole tard dimanche soir, disant peu de choses en partant. Les marchés financiers se sont repliés la semaine dernière après l’impasse des pourparlers.

McCarthy, R-Californie, a déclaré aux journalistes plus tôt dimanche que l’appel avec Biden était « productif » et que les négociations récurrentes entre son personnel et les représentants de la Maison Blanche se concentraient sur les réductions de dépenses.

Biden a déclaré lors d’une conférence de presse avant de quitter le Japon: « Je pense que nous pouvons parvenir à un accord. »

Les contours d’un accord semblent à portée de main et les négociations se sont resserrées sur un plafond pour l’année budgétaire 2024 qui serait essentiel pour résoudre l’impasse. Les républicains ont insisté sur le fait que les dépenses de l’année prochaine ne peuvent pas dépasser les niveaux actuels de 2023, mais les démocrates ont refusé d’accepter les réductions plus importantes proposées par l’équipe de McCarthy.

Un accord budgétaire débloquerait un vote séparé pour relever le plafond de la dette, désormais de 31 billions de dollars, afin de permettre davantage d’emprunts pour payer les factures déjà encourues. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche que le 1er juin était une « échéance difficile ».

« Nous continuerons à travailler », a déclaré Steve Ricchetti, conseiller du président, alors que l’équipe de la Maison Blanche quittait les pourparlers dimanche soir.

McCarthy a déclaré après son appel avec Biden que « je pense que nous pouvons résoudre certains de ces problèmes s’il comprend ce que nous examinons ». L’orateur a ajouté : « Mais j’ai été très clair avec lui dès le début. Nous devons dépenser moins d’argent que nous n’en avons dépensé l’année dernière.

McCarthy est sorti de cette conversation avec un air optimiste et a pris soin de ne pas critiquer le voyage de Biden, comme il l’avait fait auparavant. Il a mis en garde: « Il n’y a aucun accord sur quoi que ce soit. »

Plus tôt, Biden a profité de sa conférence de presse finale à Hiroshima, au Japon, pour avertir les républicains de la Chambre qu’ils doivent abandonner leurs «positions extrêmes» sur l’augmentation du plafond de la dette et qu’il n’y aurait aucun accord pour éviter un défaut catastrophique uniquement à leurs conditions.

Biden a déclaré « il est temps pour les républicains d’accepter qu’il n’y a pas d’accord à conclure uniquement, uniquement, à leurs conditions partisanes ». Il a dit qu’il avait fait sa part en tentant d’augmenter la limite d’emprunt afin que le gouvernement puisse continuer à payer ses factures, en acceptant des réductions importantes des dépenses. « Maintenant, il est temps pour l’autre côté de quitter sa position extrême. »

Les législateurs du GOP se sont tenus fermement aux demandes de fortes réductions des dépenses avec des plafonds sur les dépenses futures, rejetant les alternatives proposées par la Maison Blanche pour réduire les déficits en partie avec les recettes fiscales.

Les républicains veulent ramener les dépenses de l’année prochaine aux niveaux de 2022, mais la Maison Blanche a proposé de maintenir 2024 au même niveau qu’aujourd’hui, dans l’année budgétaire 2023. Les républicains ont initialement cherché à imposer des plafonds de dépenses pendant 10 ans, bien que la dernière proposition ait réduit ce nombre à environ six ans. La Maison Blanche veut un accord budgétaire de deux ans.

Un compromis sur ces niveaux de dépenses supérieurs permettrait à McCarthy de répondre aux attentes des conservateurs, tout en n’étant pas si sévère qu’il chasserait les votes démocrates qui seraient nécessaires au Congrès divisé pour adopter n’importe quel projet de loi.

Les républicains veulent également des exigences de travail sur le programme de soins de santé Medicaid, bien que l’administration Biden ait répliqué que des millions de personnes pourraient perdre leur couverture. Le GOP a en outre introduit de nouvelles coupes dans l’aide alimentaire en restreignant la capacité des États à renoncer aux exigences de travail dans les endroits où le chômage est élevé. Mais les démocrates ont déclaré que toute modification des exigences de travail pour les bénéficiaires de l’aide gouvernementale n’est pas valable.

Les législateurs du GOP cherchent également à réduire l’argent de l’IRS et, en épargnant les comptes de la Défense et des anciens combattants des réductions, déplaceraient l’essentiel des réductions de dépenses vers d’autres programmes fédéraux.

La Maison Blanche a répliqué en maintenant les dépenses de défense et non-défense stables l’année prochaine, ce qui permettrait d’économiser 90 milliards de dollars au cours de l’année budgétaire 2024 et 1 000 milliards de dollars sur 10 ans.

Toutes les parties envisagent la possibilité que le paquet inclue un cadre qui accélérerait le développement de projets énergétiques.

Et malgré les pressions des républicains pour que la Maison Blanche accepte certaines parties de leur proposition de refonte de l’immigration, McCarthy a indiqué que l’accent était mis sur la dette et le budget précédemment approuvés par la Chambre.

Les républicains avaient également rejeté diverses propositions de revenus de la Maison Blanche, McCarthy insistant personnellement dans ses conversations avec Biden sur le fait que les hausses d’impôts n’étaient pas envisageables.

Pendant des mois, Biden avait refusé d’engager des pourparlers sur la limite de la dette, affirmant que les républicains au Congrès tentaient d’utiliser le vote sur la limite d’emprunt comme levier pour obtenir des concessions de l’administration sur d’autres priorités politiques.

Mais avec l’échéance potentielle du 1er juin imminente et les républicains mettant leur propre législation sur la table, la Maison Blanche a lancé des pourparlers sur un accord budgétaire qui pourrait accompagner une augmentation du plafond de la dette.

McCarthy fait face à un flanc d’extrême droite qui est susceptible de rejeter tout accord, ce qui a conduit certains démocrates à encourager Biden à résister à tout compromis avec les républicains et à simplement relever le plafond de la dette par lui-même pour éviter le défaut de paiement.

Le président, cependant, a déclaré qu’il excluait la possibilité, pour l’instant, d’invoquer le 14e amendement comme solution, affirmant qu’il s’agissait d’une question juridique « non résolue » qui serait bloquée devant les tribunaux.

___

Miller a rapporté et l’écrivain de l’Associated Press Josh Boak a contribué depuis Hiroshima, au Japon. Les rédacteurs de l’Associated Press Farnoush Amiri, Colleen Long et Will Weissert ont contribué à ce rapport depuis Washington.