Biden et McCarthy se rencontreront à la Maison Blanche lundi pour essayer d’éviter un défaut de paiement imminent – NBC Los Angeles

Jonathan Ernst | Reuter Le président américain Joe Biden tient une conférence de presse à l’issue du sommet du G7, à Hiroshima, au Japon, le 21 mai 2023.

Alors qu’un possible défaut de paiement se profile à peine dans 11 jours, le président Joe Biden et Président de la Chambre Kévin McCarthyR-Californie, se réunira en personne à la Maison Blanche lundi pour reprendre les négociations autour du plafond de la dette, rapporte NBC News.

McCarthy a déclaré aux journalistes qu’il avait eu un appel « productif » avec Biden dimanche, et que les membres du personnel des deux parties reprendraient les pourparlers plus tard dans la même journée. Un porte-parole de la Maison Blanche a confirmé à NBC News que le personnel reprendrait les négociations à 18 heures dimanche et que Biden et McCarthy se rencontreraient lundi. On ne sait pas encore à quelle heure la réunion commencera, selon NBC News.

Levant le plafond de la dette est nécessaire pour le gouvernement de couvrir les engagements de dépenses déjà approuvés par le Congrès et le président afin d’éviter les défauts de paiement. Le relèvement du plafond de la dette n’autorise pas de nouvelles dépenses, mais les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils ne relèveraient pas la limite si Biden et les législateurs n’acceptaient pas de futures réductions de dépenses.

En conséquence, les délibérations récurrentes sur Capitol Hill ont été tendus.

Biden a déclaré plus tôt dimanche que les républicains « besoin de sortir de leur position extrême » lors d’une conférence de presse avant son départ du Sommet du Groupe des Sept au Japon. Après l’impasse des négociations samedi soir, Biden a déclaré qu’il prévoyait d’appeler McCarthy sur le chemin du retour à Washington.

« Il est temps pour les républicains d’accepter qu’il n’y a pas d’accord bipartisan à conclure uniquement, uniquement, à leurs conditions partisanes », a déclaré Biden.

McCarthy dit aux journalistes dimanche après son arrivée au Capitole, il est heureux que le président revienne aux États-Unis

« Je pense qu’il doit s’éloigner de l’aile socialiste du parti démocrate et représenter l’Amérique. Et cela signifie que les deux parties doivent faire des compromis », a déclaré McCarthy dimanche. « J’ai été là tout le temps. »

secrétaire du Trésor Janet Yellen a déclaré dimanche que des « choix difficiles » devront être faits sur les factures qui resteront impayées si le plafond de la dette n’est pas relevé.

Yellen a réaffirmé son avertissement que les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette car dès le 1er juinqui, selon elle, pourrait provoquer une propagation généralisée « chaos économique.” Il n’y aura pas de bons résultats si le Congrès ne prend pas de mesures, a-t-elle déclaré.

« Nous nous concentrons sur le relèvement du plafond de la dette, et il y aura des choix difficiles si cela ne se produit pas », a-t-elle déclaré à « Meet the Press » de NBC. « Il ne peut y avoir de résultats acceptables si le plafond de la dette n’est pas relevé, quelles que soient les décisions que nous prenons. »

Au sommet de la capitale des banquiers indépendants d’Amérique mardi, Yellen a dit le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche a constaté qu’un défaut pourrait entraîner un ralentissement économique aussi grave que la Grande Récession, avec 8 millions d’Américains perdant leur emploi et la valeur du marché boursier chutant d’environ 45 %.

Elle a également noté un rapport de Moody’s Analytics qui a trouvé des chiffres similaires avec plus de 7 millions d’Américains sans emploi et 10 billions de dollars de richesse des ménages évaporés. Yellen a également averti qu’un dépassement du plafond de la dette pourrait affecter les services gouvernementaux essentiels.

Biden a déclaré dimanche qu’il pensait qu’un accord pouvait être conclu avec les républicains, mais que ce n’était pas certain.

« Je ne peux pas garantir qu’ils ne forceraient pas un défaut en faisant quelque chose de scandaleux », a-t-il déclaré.