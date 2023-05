Biden et McCarthy se rencontrent sur la crise du plafond de la dette alors que les États-Unis risquent un défaut de paiement le 1er juin

Avec une date de défaut de paiement imminente en juin, le président Joe Biden rencontre mardi les dirigeants démocrates et républicains pour discuter de la question urgente du plafond de la dette, le plafond légal que les États-Unis peuvent emprunter.

Le rassemblement, qui comprendra le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, le président de la Chambre Kevin McCarthy et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, est une première étape importante pour empêcher les États-Unis de faire défaut sur leur dette. Mais comme les démocrates et les républicains sont tellement déterminés à aborder les négociations sur le plafond de la dette, la réunion ne devrait pas encore aboutir à des progrès significatifs.

Comme ils l’ont souligné à plusieurs reprises, les démocrates ont l’intention d’augmenter « proprement » le plafond de la dette qui ne s’accompagne d’aucune réduction des dépenses. Les républicains, quant à eux, se consacrent à utiliser le projet de loi sur le plafond de la dette à adopter comme levier pour de sérieuses réductions des dépenses sociales qui n’ont aucune chance de passer au Sénat.

Ce désaccord a été à l’origine d’une impasse durable entre les deux parties jusqu’à présent, et il est susceptible d’être réaffirmé lors de la réunion de mardi. Le rassemblement, cependant, signale que les deux parties sentent l’importance de commencer les pourparlers immédiatement étant donné le peu de temps dont disposent les législateurs avant une éventuelle échéance.

Relever ou suspendre le plafond de la dette est une action vitale que le Congrès doit prendre toutes les quelques années pour s’assurer que le pays est en mesure de payer ses factures. Si les législateurs ne le font pas et que le pays fait défaut, le gouvernement pourrait retarder des paiements importants, y compris les chèques de sécurité sociale ; les taux d’intérêt monteront en flèche ; et le chômage devrait également augmenter. La cote de crédit du pays chuterait également, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’économie mondiale, déclenchant une crise financière.

Ce que les démocrates attendent des discussions sur le plafond de la dette

Les démocrates, qui se sont sentis brûlés par les républicains en 2011, lorsque le GOP a également tenté d’utiliser une impasse sur la limite de la dette pour obtenir des concessions majeures, ont juré de ne pas négocier sur le plafond de la dette cette fois-ci.

« C’est leur devoir constitutionnel. Le Congrès doit agir », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. « C’est ce que le président va dire très clairement aux dirigeants demain. »

En 2011, le président Barack Obama a tenté de négocier avec les républicains du Congrès pour faire imploser ces pourparlers. Au milieu des craintes que les États-Unis fassent défaut sur leur dette, les législateurs de la Chambre et du Sénat sont finalement parvenus à un accord prévoyant des réductions de dépenses et une augmentation du plafond de la dette.

À l’approche de la réunion de mardi, les démocrates ont maintenu leur position, Schumer demandant une augmentation autonome du plafond de la dette sur deux ans. Jeffries et Schumer ont également indiqué qu’ils étaient moins intéressés par toute prolongation à court terme qui donnerait plus de temps aux législateurs.

Biden a déclaré qu’il était ouvert aux négociations sur les dépenses, mais que les pourparlers sur les dépenses devraient être traités séparément et non liés au plafond de la dette, comme les républicains ont essayé de le faire. Sa position s’est concentrée sur l’approbation d’abord de l’augmentation du plafond de la dette, puis sur les éventuelles réductions ultérieures.

Ce que les républicains attendent des négociations sur le plafond de la dette

Les républicains de la Chambre se sont réunis fin avril pour adopter une législation, baptisée Limit, Save and Grow Act, qui établit effectivement leur liste de souhaits pour les pourparlers.

Dans ce projet de loi, ils ont demandé que les dépenses fédérales soient ramenées aux niveaux de l’exercice 2022 et que les augmentations annuelles des dépenses discrétionnaires soient plafonnées à 1 %, ce qui est inférieur au taux d’inflation. De tels plafonds pourraient avoir un large éventail d’effets, notamment la réduction des dépenses pour l’aide au logement abordable et les services de nutrition. Selon le Bureau du budget du Congrès, la législation permettrait d’économiser 4,8 billions de dollars sur 10 ans, bien que certaines dispositions, telles que la réduction du financement de l’IRS, aggravent en fait le déficit.

En plus d’aborder le financement de l’IRS, le projet de loi contient un retour en arrière d’autres victoires politiques démocratiques, y compris les crédits d’impôt pour l’énergie propre. Cela pousse également les priorités républicaines comme l’ajout d’exigences de travail controversées pour Medicaid, et annulerait le pardon de Biden de certains prêts étudiants. Il est évident que la législation n’est pas sur le point d’avancer, étant donné le contrôle démocrate du Sénat, bien qu’elle établisse la position de départ des républicains.

La coopération républicaine est nécessaire pour éviter un défaut, et ils sont intéressés à utiliser l’effet de levier dont ils disposent actuellement pour obtenir une version des réductions de dépenses dans les pourparlers sur le plafond de la dette. Les conservateurs exhortent également McCarthy à adopter une ligne dure pour préserver les aspects de la législation adoptée par la Chambre dans les négociations, une attente qu’il devra gérer à l’avenir.

Jusqu’à présent, les républicains de la Chambre ont considéré leur capacité à s’unir derrière un projet de loi comme une démonstration de force et comme leur offre d’ouverture à Biden dans les négociations. « Il doit soit négocier maintenant, soit nous sommes les seuls à avoir relevé le plafond de la dette », avait précédemment déclaré McCarthy.

Comment l’impasse sur la limite de la dette pourrait se terminer

Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, il faudra probablement des concessions des deux parties pour que cette impasse soit résolue – bien que la productivité de ces discussions dépende de l’engagement réel des républicains à éviter un défaut.

Historiquement, les législateurs se sont approchés du bord du gouffre, mais ne l’ont jamais dépassé intentionnellement, car ils sont conscients de la catastrophe. Si les républicains étaient tellement déterminés à envoyer un message sur les dépenses publiques qu’ils sont prêts à faire défaut, cela pourrait changer la dynamique de ces pourparlers.

Notamment, une grande question est de savoir si McCarthy serait en mesure d’obtenir les votes dont il a besoin pour approuver un accord à la Chambre, étant donné la pression des conservateurs extrémistes pour des coupes plus agressives. Théoriquement, certains républicains modérés pourraient se joindre aux démocrates de la Chambre pour approuver un accord dépourvu de ces coupes, bien que McCarthy puisse faire face à un retour de bâton de son flanc droit pour avoir permis qu’un tel accord soit conclu.

En fin de compte, note Prokop, un accord pourrait impliquer que les démocrates et les républicains trouvent un terrain d’entente sur les dépenses : Biden a proposé 1,695 billion de dollars de dépenses discrétionnaires pour l’exercice 2024, tandis que les républicains de la Chambre ont proposé 1,471 billion de dollars. De plus, il y a une question de savoir si les législateurs accepteraient des plafonds de dépenses discrétionnaires à plus long terme.

Le scénario le plus probable pour le moment est peut-être celui que les négociateurs de 2011 ont décrit pour Vox : les parties parviennent à un accord final qui évite un défaut mais inclut une sorte de concession afin que les républicains « sauvent la face » et obtiennent les votes nécessaires pour l’approuver. .