Joe Biden et le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, ont conclu un accord de principe pour relever le plafond de la dette du gouvernement fédéral à 31,4 milliards de dollars, avec quelques jours à peine avant que l’Amérique ne fasse défaut.

«Je viens de raccrocher au téléphone avec le président il y a peu. Après avoir perdu du temps et refusé de négocier pendant des mois, nous sommes parvenus à un accord de principe digne du peuple américain », a déclaré McCarthy dans un tweet.

Biden et McCarthy ont tenu un appel téléphonique de 90 minutes plus tôt samedi soir pour discuter de l’accord.

Il a été rapporté que l’accord augmenterait le plafond de la dette de deux ans, évitant ainsi toute nouvelle impasse jusqu’après l’élection présidentielle de 2024.

L’accord doit encore recevoir l’approbation du Congrès divisé, et McCarthy aura probablement besoin du soutien des membres démocrates pour faire passer la proposition à la Chambre, étant donné la faible majorité des républicains à la chambre basse.

L’accord éviterait un défaut économiquement déstabilisant qui, selon le département du Trésor, se produirait si le plafond de la dette n’était pas relevé d’ici le 5 juin.

Les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants ont fait pression pour de fortes réductions des dépenses et pour que des fonds soient retirés de l’Internal Revenue Service, l’agence fiscale américaine.

Les deux parties ont suggéré que l’un des principaux retards avait été un effort républicain pour augmenter les exigences de travail des bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres programmes d’aide fédéraux, un objectif républicain de longue date auquel de nombreux démocrates se sont vigoureusement opposés.

Les détails exacts de l’accord final n’étaient pas immédiatement disponibles, mais les négociateurs ont convenu de plafonner les dépenses discrétionnaires non militaires aux niveaux de 2023 pendant deux ans, en échange d’une augmentation du plafond de la dette sur une période similaire, ont déclaré des sources à Reuters plus tôt.

Les deux parties doivent soigneusement enfiler l’aiguille pour trouver un compromis qui puisse dégager la Chambre, avec une majorité républicaine 222-213, et le Sénat, avec une majorité démocrate 51-49.

La longue impasse a effrayé les marchés financiers, pesant sur les actions et obligeant les États-Unis à payer des taux d’intérêt record sur certaines ventes d’obligations. Selon les économistes, un défaut de paiement aurait un impact beaucoup plus lourd, poussant probablement le pays dans la récession, secouant l’économie mondiale et entraînant une flambée du chômage.

Biden a refusé pendant des mois de négocier avec McCarthy sur les futures réductions de dépenses, exigeant que les législateurs adoptent d’abord une augmentation « propre » du plafond de la dette sans autres conditions, et présentent une proposition de budget 2024 pour contrer sa publication en mars. Les négociations bilatérales entre Biden et McCarthy ont véritablement commencé le 16 mai.

Les démocrates ont accusé les républicains de jouer un jeu dangereux de la corde raide avec l’économie. Les républicains disent que l’augmentation récente des dépenses publiques alimente la croissance de la dette américaine, qui est maintenant à peu près égale à la production annuelle de l’économie.

McCarthy s’est engagé à donner aux membres de la Chambre 72 heures pour lire le projet de loi avant de le soumettre au vote. Cela permettra de vérifier si suffisamment de membres modérés soutiennent les compromis du projet de loi pour surmonter l’opposition des républicains d’extrême droite et des démocrates progressistes.

Ensuite, il devra passer au Sénat, où il lui faudra au moins neuf voix républicaines pour réussir. Il existe de multiples opportunités dans chaque chambre en cours de route pour ralentir le processus.