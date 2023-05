Biden et McCarthy finalisent un accord pour augmenter la limite de la dette américaine et éviter le défaut de paiement

Avec des jours à perdre avant un premier défaut potentiel du gouvernement, le président américain Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy sont parvenus à un accord final dimanche sur un accord visant à relever le plafond de la dette du pays et ont travaillé pour assurer suffisamment de votes républicains et démocrates pour adopter la mesure dans le la semaine qui arrive.

Le président démocrate et le président républicain se sont entretenus dimanche soir alors que les négociateurs se sont précipités pour rédiger le texte du projet de loi afin que les législateurs puissent revoir les compromis que ni le flanc droit ni le flanc gauche ne sont susceptibles de soutenir. Au lieu de cela, les dirigeants s’efforcent de recueillir le soutien du milieu politique alors que le Congrès se précipite vers les votes avant la date limite du 5 juin pour éviter un défaut fédéral dommageable.

« Bonne nouvelle », a déclaré Biden dimanche soir à la Maison Blanche.

« L’accord empêche la pire crise possible, un défaut, pour la première fois dans l’histoire de notre pays », a-t-il déclaré. « Enlève la menace d’un défaut catastrophique de la table. »

Le président a exhorté les deux partis au Congrès à se réunir pour un passage rapide. « L’orateur et moi avons clairement indiqué dès le départ que la seule voie à suivre était un accord bipartite », a-t-il déclaré.

Biden rencontre le président de la Chambre Kevin McCarthy dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 22 mai. (Drew Angerer/Getty Images)

Le compromis annoncé samedi soir comprend des réductions de dépenses mais risque de mettre en colère certains législateurs alors qu’ils examinent de plus près les concessions. Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche à son retour du Delaware qu’il était convaincu que le plan parviendrait à son bureau.

McCarthy, lui aussi, était confiant dans ses remarques au Capitole: « En fin de compte, les gens peuvent regarder ensemble pour pouvoir passer cela. »

Des votes clés se profilent

Les jours à venir détermineront si Washington est à nouveau en mesure d’éviter de justesse un défaut de paiement sur la dette américaine, comme il l’a fait à plusieurs reprises auparavant, ou si l’économie mondiale entre dans une crise potentielle.

Aux États-Unis, un défaut pourrait entraîner le gel des marchés financiers et déclencher une crise financière internationale. Les analystes disent que des millions d’emplois disparaîtraient, que les taux d’emprunt et de chômage augmenteraient et qu’une chute boursière pourrait effacer des billions de dollars de la richesse des ménages. Cela briserait pratiquement le marché américain de 24 000 milliards de dollars pour la dette du Trésor.

McCarthy et ses négociateurs ont décrit l’accord comme étant avantageux pour les républicains, bien qu’il soit bien en deçà des réductions de dépenses radicales qu’ils recherchaient. Les hauts responsables de la Maison Blanche informaient les législateurs démocrates et téléphonaient directement à certains pour essayer de renforcer leur soutien.

Alors que dimanche s’éternisait, les négociateurs travaillaient à rédiger le texte du projet de loi et les législateurs posaient des questions.

Cet accord responsable sur la limite de la dette réduit les dépenses globales, réduit les dépenses non militaires et réduit le déficit, contrairement à toute augmentation de la limite de la dette dans l’histoire récente. pic.twitter.com/81bJbqufsH —@OrateurMcCarthy

McCarthy a déclaré aux journalistes au Capitole dimanche que l’accord « n’obtient pas tout ce que tout le monde voulait », mais il fallait s’y attendre dans un gouvernement divisé. En privé, il a déclaré aux législateurs lors d’une conférence téléphonique que les démocrates « n’avaient rien » qu’ils voulaient.

Une déclaration du président de la Maison Blanche, publiée après que Biden et McCarthy se sont entretenus par téléphone samedi soir et qu’un accord de principe a suivi, a déclaré que l’accord « empêche ce qui aurait pu être un défaut catastrophique ».

Le soutien des deux parties sera nécessaire pour obtenir l’approbation du Congrès avant un défaut du gouvernement prévu le 5 juin sur les dettes américaines. Les législateurs ne devraient pas retourner au travail à partir du week-end du Memorial Day avant mardi, au plus tôt, et McCarthy a promis aux législateurs qu’il respecterait la règle de publier tout projet de loi pendant 72 heures avant de voter.

Les négociateurs ont accepté certaines demandes républicaines d’exigences de travail accrues pour les bénéficiaires de bons d’alimentation que les démocrates de la Chambre avaient qualifiés de non-partants.

Avec les grandes lignes d’un accord en place, le paquet législatif pourrait être rédigé et partagé avec les législateurs à temps pour les votes à la Chambre dès mercredi, et plus tard dans la semaine à venir au Sénat.

Au cœur du compromis se trouve un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait essentiellement les dépenses à plat pour 2024, tout en les augmentant pour la défense et les anciens combattants, et en plafonnant les augmentations à 1 % pour 2025. Cela s’ajoute à l’augmentation du plafond de la dette pendant deux ans, poussant la volatilité question politique après la prochaine élection présidentielle.

En s’efforçant d’imposer des exigences de travail plus strictes aux bénéficiaires de l’aide gouvernementale, les républicains ont réalisé une partie de ce qu’ils voulaient. Il garantit que les personnes âgées de 49 à 54 ans bénéficiant d’une aide alimentaire devraient répondre aux exigences de travail si elles sont valides et sans personnes à charge. Biden a pu obtenir des dérogations pour les anciens combattants et les sans-abri.

Reconnaissant que le président Biden soit parvenu à un accord de principe pour empêcher un défaut dévastateur fabriqué par le GOP. Nous sommes impatients d’examiner le texte du projet de loi une fois qu’il sera publié cet après-midi. Et poursuivons notre travail faire passer les gens avant la politique. —@RepJeffries

L’accord met en place des changements dans la loi historique sur la politique environnementale nationale désignant « une seule agence principale » pour développer des évaluations environnementales, dans l’espoir de rationaliser le processus.

Il interrompt certains fonds pour embaucher de nouveaux agents de l’Internal Revenue Service comme l’exigeaient les républicains, et annule quelque 30 milliards de dollars pour le soulagement des coronavirus, en gardant 5 milliards de dollars pour développer la prochaine génération de vaccins COVID-19.

McCarthy ne dispose que d’une faible majorité républicaine à la Chambre, où les conservateurs d’extrême droite peuvent résister à tout accord aussi insuffisant qu’ils tentent de réduire les dépenses. En faisant des compromis avec les démocrates, il risque de perdre le soutien de ses propres membres, créant un moment difficile pour la carrière du nouveau président.

Le chef démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries de New York, a déclaré sur CBS Affronter la Nation qu’il s’attend à ce qu’il y ait un soutien démocrate, mais a refusé de fournir un chiffre. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait garantir qu’il n’y aurait pas de défaut, il a répondu « Oui ».