Biden et McCarthy en désaccord avant de se rencontrer

« On dirait qu’ils veulent avoir l’air d’être en réunion », a déclaré McCarthy. « Ils ne parlent de rien de sérieux. »

« Je pense toujours que nous sommes loin l’un de l’autre », a déclaré McCarthy à NBC News lundi devant le Capitole, ajoutant : « Il ne me semble pas encore qu’ils veuillent un accord. »

La Maison Blanche a déclaré que le retard de trois jours devrait être considéré comme un signe de progrès dans les pourparlers. « Les réunions ont été productives ces derniers jours et les dirigeants ont voulu continuer avant de se regrouper », a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les remarques de Biden ont suivi le report d’une réunion de la Maison Blanche, initialement prévue pour vendredi, avec le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y., le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et la minorité Chef Mitch McConnell, R-Ky.

Le président a semblé suivre son propre conseil lundi lorsque des journalistes lui ont demandé s’il pouvait fournir des mises à jour sur les pourparlers budgétaires. « Non », a déclaré Biden, qui était en route pour Philadelphie pour la journée.

« J’ai appris il y a longtemps, et vous le savez aussi bien que moi : il n’est jamais bon de caractériser une négociation au milieu d’une négociation », a déclaré Biden en réponse à une question sur l’état des pourparlers.

Biden a également qualifié les pourparlers en cours entre les agents de liaison de la Maison Blanche et les assistants du Congrès de « négociation », un choix de mots notable après des mois à insister sur le fait qu’il ne « négocierait » pas le plafond de la dette. Le président et les quatre principaux dirigeants du Congrès prévoient de se rencontrer à nouveau mardi au sujet du plafond de la dette.

« Je pense vraiment qu’il y a un désir de leur part, ainsi que du nôtre, de parvenir à un accord, et je pense que nous serons en mesure de le faire », a déclaré Biden aux journalistes dimanche dans le Delaware. Quant à son état d’esprit, il a déclaré : « Je reste optimiste parce que je suis un optimiste de naissance ».

Alors que les démocrates hésitent à discuter du plan radical du GOP visant à réduire les dépenses fédérales, Biden a semblé disposé dimanche à accepter des propositions républicaines spécifiques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un plan du GOP de la Chambre pour renforcer les exigences de travail pour les programmes de filets de sécurité sociale, Biden n’a pas rejeté l’idée d’emblée, comme l’ont fait plusieurs démocrates de haut niveau.

Au lieu de cela, il a souligné son propre record du Sénat en matière de vote pour les exigences du travail social dans les années 1990.

« J’ai voté pour des programmes d’aide plus sévères, c’est désormais dans la loi, mais pour Medicaid, c’est une autre histoire », a-t-il déclaré. « Et donc j’attends de savoir quelle est leur proposition exacte. »

Un projet de loi républicain adopté le mois dernier prévoyait des exigences de travail plus strictes non seulement pour Medicaid, mais aussi pour les fonds d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses, ou TANF, ainsi que pour les bons d’alimentation du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire. Le fait que Biden ait coupé Medicaid, mais pas TANF et SNAP, a offert une fenêtre sur les endroits où les démocrates pourraient être prêts à donner un peu.

Biden a également déclaré qu’il prévoyait de se rendre au Japon plus tard cette semaine pour assister au sommet du G-7, un voyage auquel il avait précédemment déclaré qu’il pourrait assister virtuellement si les pourparlers sur la limite de la dette l’obligeaient à rester à Washington.

Alors que McCarthy s’est abstenu de critiquer le président pour avoir voyagé à l’étranger pendant les négociations, il a suggéré que les dirigeants et le personnel devraient parvenir à au moins un accord de limite de dette à court terme d’ici ce week-end afin de faire passer un projet de loi au Congrès avant une éventuelle date de défaut. cela pourrait arriver dès le 1er juin.

« Je pense que nous devons conclure un accord d’ici ce week-end », a déclaré McCarthy, déplorant que le président « ne l’ait pas pris au sérieux ».

Les investisseurs observent le déroulement des négociations. Les actions ont baissé lundi matin alors que le marché ruminait les commentaires de Biden et McCarthy.