Biden et Macron s’engagent à tenir la Russie responsable des “crimes de guerre” ukrainiens

Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ont renouvelé jeudi leur engagement à lutter contre l’invasion russe de l’Ukraine lors d’une réunion à la Maison Blanche où les alliés ont également reconnu les tensions liées à la gestion du stress économique de la guerre.

Biden accueille Macron lors de la première visite d’État depuis l’entrée en fonction du dirigeant américain au début de 2021. Biden et sa femme, Jill, ont accueilli Macron et sa femme, Brigitte, avec des câlins, des bisous et de larges sourires alors qu’ils célébraient plus de 200 ans d’Amérique. -Relations françaises.

Dans une déclaration conjointe publiée après leurs discussions sur le bureau ovaleles deux dirigeants ont déclaré qu’ils étaient déterminés à tenir la Russie responsable “des atrocités et des crimes de guerre largement documentés, commis à la fois par ses forces armées régulières et par ses mandataires” en Ukraine.

Ils se sont engagés à coordonner leurs préoccupations concernant “le défi de la Chine à l’ordre international fondé sur des règles, y compris le respect des droits de l’homme, et à travailler avec la Chine sur des questions mondiales importantes comme le changement climatique”.

Biden a accueilli la France comme “notre plus vieil allié, notre partenaire indéfectible pour la cause de la liberté” lors de la cérémonie d’arrivée sur la pelouse sud. Les deux dirigeants ont célébré l’alliance de leur pays contre le président russe Vladimir Poutine et en tant que défenseurs de la démocratie.

Faire face à “l’ambition de conquête” de Poutine

“La France et les États-Unis font face à l’ambition de conquête de Vladimir Poutine” et “défendent les valeurs démocratiques et les droits de l’homme universels qui sont au cœur de nos deux nations”, a déclaré Biden.

Biden prend la parole lors d’une réunion avec Macron dans le bureau ovale de la Maison Blanche jeudi. Biden a déclaré que la France et les États-Unis faisaient face à “l’ambition de conquête” du président russe Vladimir Poutine. (Kévin Lamarque/Reuters)

“Cela ne signifie pas que nous sommes d’accord sur chaque chose solitaire”, a-t-il déclaré. “Mais cela signifie que nous sommes d’accord sur presque tout.”

Macron a déclaré que les deux nations avaient la responsabilité partagée de protéger les démocraties des deux côtés de l’océan et de faire face ensemble aux conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine.

“Une économie neutre en carbone, créant beaucoup d’emplois, ce qui signifie investir beaucoup dans nos économies, et nous devons synchroniser nos actions sur cette question”, a-t-il déclaré.

Macron est arrivé mardi à Washington pour sa deuxième visite d’État aux États-Unis depuis son entrée en fonction en 2017.

Biden, 80 ans, et Macron, 44 ans, ont eu de nombreuses rencontres lors de rassemblements internationaux, mais ce sera le plus de temps qu’ils auront passé ensemble. Un dîner d’État scintillant était prévu, avec 200 homards du Maine transportés par avion pour l’occasion.

Les hommes souriaient en partageant des apartés et semblaient à l’aise les uns avec les autres avant leurs discussions.

Macron, vu jeudi à l’intérieur du bureau ovale, a déclaré que les États-Unis et la France avaient la responsabilité partagée de protéger les démocraties des deux côtés de l’océan et de faire face ensemble aux conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine. (Ludovic Marin/AFP/Getty Images)

Macron s’inquiète des subventions américaines

Macron devait soulever les inquiétudes françaises et européennes concernant les subventions dans la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de Biden, un projet de loi américain de 430 milliards de dollars qui offre des subventions massives pour les produits fabriqués aux États-Unis et vise à faire face à la crise climatique.

Les dirigeants européens affirment que le paquet législatif signé par Biden en août est injuste pour les entreprises non américaines et porterait un coup sérieux à leurs économies alors que l’Europe fait face aux retombées de l’invasion russe de l’Ukraine.

Lors d’une réunion mercredi avec les législateurs américains, Macron a déclaré que la loi était “super agressive” envers les entreprises européennes, a déclaré un participant à Reuters sous couvert d’anonymat.

Macron a déclaré à la communauté française à Washington que le coût de la guerre en Ukraine était beaucoup plus élevé en Europe qu’aux États-Unis et que l’Europe risquait de prendre du retard si les subventions siphonnaient de nouveaux investissements. Cela pourrait “fragmenter l’Occident”, a-t-il dit.

Rien n’indiquait que Biden était prêt à faire des concessions.

Soutenir l’Ukraine

Les deux dirigeants ont cherché à renforcer le soutien à l’armée ukrainienne.

Les ministres de l’OTAN se sont réunis à Bucarest et ont promis une aide accrue à l’Ukraine pour lutter contre les attaques russes contre les infrastructures énergétiques alors que l’hiver se poursuit.

Des travailleurs de l’électricité sont vus enfiler des gilets pare-balles et des casques avant de commencer à réparer une ligne électrique à haute tension détruite à Kherson, en Ukraine, jeudi. Les ministres de l’OTAN ont promis une aide accrue à l’Ukraine pour aider à contrer les attaques de la Russie contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine. (Chris McGrath/Getty Images)

L’alliance, dont les États-Unis et la France sont les membres fondateurs, discutait également de la manière de relever les défis posés par le renforcement militaire de la Chine et sa coopération avec la Russie, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Macron a précédemment déclaré que la Chine ne devrait pas être au centre des préoccupations de l’OTAN.

Les deux dirigeants et leurs épouses, qui ont dîné ensemble de manière informelle mercredi, ont pris part à une cérémonie d’arrivée sur la pelouse sud qui comprenait une garde d’honneur militaire, un groupe colonial à veste rouge avec le Fife and Drum Corps et des hymnes nationaux.

Parmi les cadeaux apportés par Macron figurait une version vinyle et CD de la bande originale du film de Claude Lelouch de 1966 Un Homme et une Femmele film que les Bidens sont allés voir lors de leur premier rendez-vous, selon l’Elysée.

Les Bidens ont présenté à Macron un miroir personnalisé en bois tombé du terrain de la Maison Blanche et une collection de disques vinyle personnalisés de grands musiciens américains.

Le dîner officiel dans un pavillon sur la pelouse sud de la Maison Blanche mettra en vedette de la musique de Jon Batiste, du chardonnay de la vallée de Napa et des fromages de l’Oregon, de la Californie et du Wisconsin.