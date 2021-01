Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron se sont engagés à « renforcer les relations bilatérales » et à unir leurs forces pour relever les défis communs, notamment le COVID-19 et le changement climatique, lors de leur premier échange téléphonique.

Dimanche soir, les deux dirigeants ont eu leur première conversation depuis l’inauguration de Biden le 20 janvier.

UNE lecture de l’appel de la Maison Blanche a déclaré le nouveau président américain a exprimé « le désir de renforcer les relations bilatérales avec notre plus ancien allié » et « son engagement à renforcer les relations transatlantiques », notamment à travers l’OTAN et l’Union européenne.

Macron a déclaré dans un communiqué que « les deux présidents ont eu une conversation de travail amicale et approfondie au cours de laquelle ils ont constaté une grande convergence de vues sur les questions multilatérales ainsi que sur le sujet de la crise et de la sécurité internationale ».

Les relations entre Washington et le Vieux Continent ont été tendues sous l’administration Trump qui a réprimandé les alliés européens pour ne pas avoir dépensé suffisamment pour la défense et s’est retirée de divers traités et institutions internationaux, notamment l’Accord de Paris sur le climat, l’accord nucléaire iranien et l’Organisation mondiale de la santé (OMS ).

Biden a annulé certaines de ces décisions en quelques heures au pouvoir, réengageant les États-Unis à adhérer à l’Accord de Paris et à l’OMS.

La Maison Blanche a déclaré que Biden et Macron « étaient d’accord sur la nécessité d’une coopération étroite » pour relever les défis communs tels que « le changement climatique, le COVID-19 et la reprise économique mondiale », tandis que le palais présidentiel de l’Elysée a également souligné qu’il avait exprimé « sa volonté d’agir. ensemble pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient, en particulier sur la question nucléaire iranienne et la situation au Liban. «

Ils ont également convenu de travailler ensemble sur « des priorités de politique étrangère communes », y compris la Chine et la Russie, a déclaré la Maison Blanche.

Avant son appel avec Macron, Biden avait parlé au premier ministre Candian Justin Trudeau, au président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador et au premier ministre britannique Boris Johnson.