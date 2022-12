Biden et Macron réaffirment leur partenariat solide et leur soutien à l’Ukraine

Le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden tiennent une conférence de presse conjointe dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, le 1er décembre 2022.

Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ont souligné l’importance de l’alliance des nations dans un contexte d’incertitude en Europe face à l’invasion russe de l’Ukraine – alors même que la France se plaignait de certains éléments clés de la loi sur la réduction de l’inflation de Biden.

Les deux dirigeants se sont entretenus avec des journalistes lors d’une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche après s’être rencontrés pendant plus de deux heures. Macron se rend aux États-Unis en tant qu’invité de Biden pour le premier dîner d’État de sa présidence. L’Ukraine était une priorité pour les dirigeants qui s’inquiétaient chacun du bombardement russe des infrastructures civiles à l’approche de l’hiver.

“Je pense que c’est absolument essentiel, ce qu’Emmanuel a dit : nous devons soutenir le peuple ukrainien”, a déclaré Biden. “L’idée que Poutine va un jour vaincre l’Ukraine dépasse l’entendement.”

Macron a déclaré qu’il était reconnaissant d’avoir à nouveau les États-Unis comme allié fiable, déclarant “nous résistons depuis quelques années et maintenant nous avons pu nous engager avec vous”. Il a dit qu’il était reconnaissant d’avoir les États-Unis comme partenaire pour soutenir l’Ukraine.

“Le fait que les États-Unis soutiennent fermement les Ukrainiens en ce moment est très important, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Européens, qui nous sommes. C’est pourquoi nous vous remercions pour la solidarité, pour la stabilité de notre monde aujourd’hui”, a déclaré Macron. a dit. “Parce que si nous considérons que nous pouvons abandonner le pays et abandonner le plein respect de ses principes, cela signifie qu’il n’y a pas de stabilité possible dans ce monde.”

Malgré la forte amitié déclarée entre les deux dirigeants, Macron avant la réunion bilatérale avait exprimé sa frustration quant à la façon dont la réalisation législative phare de Biden, la loi sur la réduction de l’inflation, affecterait l’économie européenne.

Macron a critiqué la loi lors d’un déjeuner mercredi et dans un discours à l’ambassade de France. Les dirigeants européens, a déclaré Macron, craignent que les vastes incitations fiscales ne poussent les entreprises d’Europe vers les États-Unis à créer des technologies respectueuses du climat telles que les véhicules électriques.