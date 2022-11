Biden et Macron prêts à parler de l’Ukraine et du commerce de la visite d’État

WASHINGTON (AP) – Le président français Emmanuel Macron se rend à Washington pour la première visite d’État de la présidence de Joe Biden – un renouveau de l’apparat diplomatique qui avait été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

La relation Biden-Macron a connu un début agité. Macron a brièvement rappelé l’ambassadeur de France aux États-Unis l’année dernière après que la Maison Blanche a annoncé un accord pour vendre des sous-marins nucléaires à l’Australie, sapant un contrat pour la France de vendre des sous-marins à moteur diesel.

Mais la relation s’est inversée, Macron devenant l’un des alliés européens les plus avancés de Biden dans la réponse occidentale à l’invasion russe de l’Ukraine. La visite de cette semaine – elle comprendra des discussions sur le bureau ovale, un dîner fastueux, une conférence de presse et plus encore – arrive à un moment critique pour les deux dirigeants.

Les dirigeants ont un long ordre du jour pour leur réunion de jeudi à la Maison Blanche, y compris le programme nucléaire iranien, l’affirmation croissante de la Chine dans l’Indo-Pacifique et les inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel en Afrique, selon des responsables américains et français. Mais la guerre de la Russie en Ukraine sera au centre de leur réunion du bureau ovale, alors que Biden et Macron s’efforcent de maintenir le soutien économique et militaire à Kyiv alors qu’elle tente de repousser les forces russes.

À Washington, les républicains sont sur le point de prendre le contrôle de la Chambre, où le chef du GOP, Kevin McCarthy, a déclaré que les républicains n’écriraient pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine. Outre-Atlantique, les efforts de Macron pour maintenir l’Europe unie seront mis à l’épreuve par les coûts croissants du soutien à l’Ukraine pendant la guerre de neuf mois et alors que l’Europe lutte contre la hausse des prix de l’énergie qui menace de faire dérailler la reprise économique post-pandémique.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a décrit lundi Macron comme le “leader dynamique” du plus ancien allié des États-Unis tout en expliquant la décision de Biden d’honorer le président français avec la première visite d’État de sa présidence.

La tradition américaine d’honorer les chefs d’État étrangers remonte à Ulysses S. Grant, qui a accueilli le roi David Kalakaua du Royaume d’Hawaï pour un dîner de plus de 20 plats à la Maison Blanche, mais la tradition est suspendue depuis 2019 à cause de COVID -19 préoccupations.

“Si vous regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe dans l’Indo-Pacifique et les tensions avec la Chine, la France est vraiment au centre de toutes ces choses”, a déclaré Kirby. “Et donc le président a estimé que c’était exactement le bon pays et le plus approprié pour commencer les visites d’État.”

Macron a également été le choix du républicain Donald Trump en tant que premier dirigeant étranger à être honoré d’une visite d’État au cours de son mandat. La visite d’État de 2018 comprenait une escapade des deux dirigeants à Mount Vernon, le domaine de Virginie de George Washington, président fondateur des États-Unis.

Macron devait arriver à Washington mardi soir avant une journée bien remplie de réunions et d’apparitions à Washington et dans ses environs mercredi – y compris une visite au siège de la NASA avec le vice-président Kamala Harris et des entretiens avec des responsables de l’administration Biden sur l’énergie nucléaire.

Jeudi, Macron aura sa réunion privée avec Biden suivie d’une conférence de presse conjointe et de visites au Département d’État et au Capitole avant que Macron et sa femme, Brigitte Macron, ne soient fêtés lors du dîner d’État. Jon Batiste, lauréat d’un Grammy, assurera le divertissement.

Macron se rendra à la Nouvelle-Orléans vendredi, où il doit annoncer son intention d’étendre la programmation pour soutenir l’enseignement en français dans les écoles américaines, selon des responsables français.

Pour tout cela, il existe encore des zones de tension dans la relation américano-française.

Biden a évité d’accepter les appels de Macron à l’Ukraine de reprendre les pourparlers de paix avec la Russie, ce que Biden a répété à plusieurs reprises est une décision entre les seules mains des dirigeants ukrainiens.

Peut-être plus pressantes sont les différences que la France et d’autres dirigeants de l’Union européenne ont soulevées à propos de la loi sur la réduction de l’inflation de Biden, une législation radicale adoptée en août qui comprend des dépenses historiques pour les initiatives climatiques et énergétiques. Macron et d’autres dirigeants ont été irrités par une disposition du projet de loi qui accorde des crédits d’impôt aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord.

Le président français, en plaidant contre les subventions, soulignera qu’il est crucial que “l’Europe, comme les États-Unis, sorte plus forte… pas plus faible” alors que le monde sort du tumulte de la pandémie et de l’invasion russe de l’Ukraine, selon à un haut fonctionnaire du gouvernement français qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat pour prévisualiser les entretiens privés.

Macron a déclaré plus tôt ce mois-ci que les subventions pourraient bouleverser les “règles du jeu équitables” sur le commerce avec l’UE et a qualifié certains aspects de la législation Biden de “inamicaux”.

La Maison Blanche, quant à elle, prévoit de contrer le fait que la législation contribue grandement à aider les États-Unis à répondre aux efforts mondiaux pour freiner le changement climatique. Le président et ses assistants feront également comprendre aux Français que la législation créera également de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises et d’autres en Europe, selon un haut responsable de l’administration Biden qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat pour prévisualiser les pourparlers.

La visite de Macron intervient environ 14 mois après que la relation a atteint son point culminant après que les États-Unis ont annoncé leur accord pour vendre des sous-marins nucléaires à l’Australie.

Après l’annonce de l’accord, négocié en secret, la France rappelle brièvement son ambassadeur à Washington. Quelques semaines plus tard, Macron a rencontré Biden à Rome avant le sommet du Groupe des 20, où le président américain a cherché à arranger les choses en reconnaissant que son administration avait été “maladroite” dans la façon dont elle avait géré la question.

La visite de Macron avec Harris au siège de la NASA mercredi offrira aux deux pays l’occasion de mettre en lumière leur coopération dans l’espace.

En juin, la France a signé les accords d’Artemis, un plan de coopération spatiale et soutenant les plans de la NASA visant à ramener les humains sur la Lune d’ici 2024 et à lancer une mission humaine historique sur Mars.

Le même mois, les États-Unis ont rejoint une initiative française visant à développer de nouveaux outils d’adaptation au changement climatique, l’Observatoire Space for Climate.

Corbet a rapporté de Paris.

Aamer Madhani et Sylvie Corbet, The Associated Press