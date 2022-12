Biden et Macron : comment s’est construit un « véritable » lien entre les deux dirigeants

Quelques instants plus tard, alors qu’ils étaient assis côte à côte, M. Macron a posé sa main sur le genou de M. Trump.

Leur lien n’était pas durable. Comme Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, a récemment dit sur Twitter, M. Macron s’est concentré sur l’apaisement du président “parce que Trump est le gars le plus puissant de la terre”.

“La plupart des présidents ont tendance à exagérer l’importance des relations personnelles”, a déclaré Richard N. Haass, président du Council on Foreign Relations. “Les relations personnelles peuvent réduire les chances que les différences deviennent des crises – mais toute la chimie personnelle du monde ne peut pas transformer les différences en accords.”

En revanche, M. Macron, 44 ans, et M. Biden semblent s’apprécier. Ils se sont vus il y a quelques semaines à peine, lorsqu’ils se sont tous deux rendus à Bali, en Indonésie, pour assister au sommet du G20.

Au cours d’un événement, où ils ont planté des bébés palétuviers et visité une ferme de mangroves, les deux sont restés proches l’un de l’autre, parlant attentivement pendant que d’autres dirigeants examinaient les plantes. À un moment donné, on leur a demandé s’ils avaient réagi à l’annonce par M. Trump d’une candidature à la présidence en 2024. Les deux se sont regardés et ont partagé le plus faible des sourires.

“Non, pas vraiment”, a déclaré M. Biden, avant de poursuivre leur tournée.

En septembre, lorsqu’ils se sont rencontrés à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, leur discussion, initialement prévue pour 10 à 15 minutes, s’est étirée sur près d’une heure.

Les deux hommes ne sont pas particulièrement opposés dans leurs visions du monde, mais M. Macron et M. Biden se sont livrés à une querelle explosive. Il y a eu le sabordage d’un accord sur les sous-marins à propulsion nucléaire, qui a conduit la France à retirer son ambassadeur de Washington. (“La confiance, c’est comme l’amour ; les déclarations c’est bien, mais la preuve c’est mieux”, a déclaré M. Macron l’année dernière lorsque M. Biden a admis avoir commis un acte de diplomatie maladroite.)

Ils ne sont pas non plus d’accord sur le soi-disant plan d’autonomie stratégique de M. Macron pour rendre l’Europe moins dépendante de l’armée américaine, pas plus qu’ils ne sont d’accord sur les projets de M. Biden d’offrir un traitement préférentiel aux constructeurs automobiles américains qui fabriquent des véhicules électriques.