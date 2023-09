Biden et Lula tentent de trouver une cause commune, malgré les divergences au sommet de l’ONU

Commentez cette histoire Commentaire

NEW YORK — Les dirigeants des deux plus grandes démocraties de l'hémisphère occidental ont lancé une journée de discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est revenu sur l'estrade pour la première fois depuis 2009, lorsque la gauche populaire était au pouvoir pour la dernière fois. Mardi, Lula a annoncé le retour de son pays sur la scène mondiale après quatre années de nationalisme imprévisible et perturbateur sous l'administration de l'ancien président Jair Bolsonaro, dont les apparitions aux Nations Unies ont été une source d'embarras pour nombre de ses compatriotes restés au pays.

« Le Brésil se retrouve face à lui-même, à la région, au monde et au multilatéralisme », a déclaré Lula, tout en dénonçant les fléaux des inégalités économiques et du changement climatique. « Comme je ne me lasse jamais de le dire, le Brésil est de retour. Notre pays est de retour pour apporter sa juste contribution face aux principaux défis mondiaux.»

Ce n’est pas une rhétorique inconnue du président Biden, qui a tenu un discours similaire aux Nations Unies près d’un an après son triomphe électoral sur l’ancien président d’extrême droite Donald Trump. Les processus d’investiture des deux dirigeants ont été entachés d’insurrections antidémocratiques. Biden a immédiatement suivi Lula dans l’ordre de parole mardi et a publié un message qui était, entre autres choses, un rejet sans équivoque du programme motte et bailey de Trump « l’Amérique d’abord ».

« Les États-Unis aspirent à un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous, car nous savons que notre avenir est lié au vôtre », a déclaré Biden. « Et aucune nation ne peut relever seule les défis d’aujourd’hui. »

S’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 19 septembre, le président Biden a déclaré que les États-Unis et leurs alliés « continueraient à se tenir » aux côtés de l’Ukraine. (Vidéo : Le Washington Post)

Mais il y avait aussi des différences évidentes entre eux: Lula s’est élevé contre le blocus imposé par les États-Unis à Cuba, où il s’est rendu juste avant de se rendre à New York. Il a également dénoncé le fait que l’ère de la concurrence entre grandes puissances semble n’avoir fait qu’exacerber les inégalités sociales et économiques dans le monde et s’est présenté une fois de plus comme le champion invétéré du « Sud global », en particulier face au climat omniprésent. crise.

« Il frappe à notre porte, détruit nos maisons, nos villes, nos pays, tue et impose des souffrances et des pertes à nos frères », a déclaré Lula. « Ce sont les populations vulnérables des pays du Sud qui sont les plus touchées par les pertes et les dommages causés par le changement climatique. »

Biden a également évoqué des défis communs comme celui du réchauffement de la planète, mais a passé une grande partie de son discours à dénoncer l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a appelé la communauté internationale à se lever pour défendre Kiev. « Si nous laissons l’Ukraine se diviser, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ? Je suggère respectueusement que la réponse est non », a déclaré Biden. « Nous devons résister aujourd’hui à cette agression flagrante et dissuader d’autres agresseurs potentiels demain. »

C’est bien loin de Lula, qui a déclaré un jour aux journalistes que l’implication américaine dans la guerre alimentait encore davantage le conflit et a exhorté les parties belligérantes à engager des pourparlers. « Nous ne sous-estimons pas les difficultés liées à l’instauration de la paix, mais aucune solution ne sera durable si elle n’est pas basée sur le dialogue », a déclaré mardi Lula.

Le Brésil a exclu d’offrir un soutien militaire à l’Ukraine, mais il a condamné l’invasion russe. « Les conflits armés constituent une offense à la rationalité humaine », a déclaré Lula lors de l’Assemblée générale. « Nous connaissons les horreurs et les souffrances engendrées par toutes les guerres. Promouvoir une culture de paix est un devoir pour nous tous.

Pour certains interlocuteurs occidentaux, une telle rhétorique est fantaisiste. Ils ne voient aucune preuve de l’intérêt de la Russie pour la construction de cette « culture de paix » et, comme Biden l’a fait mardi, désignent le Kremlin comme seul responsable du carnage et de la destruction déclenchés en Ukraine. Tout en formulant leurs arguments autour de la nécessité de la paix, il est clair que Lula et certains de ses plus proches alliés voient la situation sous un jour différent.

« Il ne s’agit pas seulement d’une guerre de la Russie contre l’Ukraine, ou entre la Russie et l’Ukraine », m’a dit Celso Amorim, principal conseiller en politique étrangère de Lula, « mais elle reflète également un conflit plus large entre la Russie et l’Occident. » Amorim a mis en garde contre les puissances de l’OTAN qui cherchent « l’objectif » d’une « défaite » russe, en soulignant les conditions difficiles imposées à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale et le ressentiment national qui allait plus tard stimuler la montée du nazisme.

Quels que soient les mérites de cette analogie historique particulière (et elle a ses critiques), Amorim a souligné l’importance de pouvoir parler à toutes les parties dans un monde façonné par de multiples grandes puissances. « Nous aimerions avoir un monde « multipolaire », mais aussi, dans la mesure du possible, un monde multipolaire inoffensif dans lequel il y a de la concurrence, mais pas nécessairement de la confrontation », a déclaré Amorim. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, « nous nous considérons comme de très bons amis des États-Unis », mais « nous n’avons pas besoin d’être d’accord sur tout ».

Mercredi, Biden et Lula devraient souligner ensemble un point de convergence idéologique : Les droits des travailleurs. Le dirigeant brésilien est un ancien ouvrier et un fervent allié du mouvement syndical de son pays. Trois des plus importants dirigeants syndicaux du Brésil ont rejoint la délégation de Lula à New York et ont assisté à une réunion aux côtés du président avec des représentants du syndicat United Auto Workers, dont des milliers de travailleurs américains sont actuellement en grève contre les trois grands constructeurs automobiles américains. Mercredi, des « actions de solidarité » visant les usines ou les concessions affiliées à ces entreprises sont prévues.

L’initiative conjointe Biden-Lula sur le travail pourrait s’avérer plutôt vague, la convocation d’un groupe de discussion engagé à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la classe ouvrière à l’ère de l’automatisation, de la numérisation et de la précarité croissante. Mais à une époque de radicalisation croissante à droite – et après l’expérience mouvementée, notamment au Brésil, d’un président idéologiquement déterminé à détruire le mouvement syndical – ses partisans y voient un intérêt commun vital.