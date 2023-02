Biden et Lula mettront l’accent sur la démocratie et le climat lors de leur visite

WASHINGTON (AP) – Lorsque le président Joe Biden et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se rencontreront à Washington vendredi, les dirigeants partageront une certaine prise de conscience de ce que c’est que de se mettre à la place de l’autre.

Biden, un démocrate centriste, a battu le président sortant Donald Trump dans une course difficile, remportant la victoire avec de faibles marges dans plusieurs États du champ de bataille. Lors de l’élection la plus serrée du Brésil depuis son retour à la démocratie il y a plus de trois décennies, Lula, le chef de gauche du Parti des travailleurs, a remporté une victoire contre le sortant de droite Jair Bolsonaro, qui a gagné le surnom de “Trump of the Tropics” et était un fervent admirateur de l’ancien président américain.

Trump et Bolsonaro ont tous deux semé le doute sur le vote, sans jamais présenter de preuves, mais leurs affirmations ont néanmoins trouvé un écho auprès de leurs partisans les plus inconditionnels. Dans le Capitole américain, les partisans de Trump ont organisé l’insurrection du 6 janvier 2021 visant à empêcher la victoire de Biden d’être certifiée. Le mois dernier, des milliers d’émeutiers ont pris d’assaut la capitale brésilienne dans le but d’évincer le nouveau Lula.

Les pourparlers du bureau ovale de vendredi, un peu plus d’un mois après la prestation de serment de Lula et la tentative ratée de renverser sa présidence, visent à souligner que la démocratie brésilienne reste résiliente et que les relations entre les deux plus grandes démocraties des Amériques sont de nouveau sur la bonne voie.

“Lula, il a tout sur la table en ce moment pour être un champion de la démocratie, compte tenu de ce qui s’est passé au Brésil au cours du dernier mois et demi”, a déclaré Thiago de Aragão, associé principal du programme Amériques au Center for Strategic and International Études. “Donc, après avoir vu Biden dans une situation similaire le 6 janvier, c’est quelque chose sur lequel ils peuvent se concentrer ensemble.”

Les dirigeants devraient discuter des efforts pour sauvegarder la démocratie, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’insécurité en Haïti, la migration et le changement climatique, y compris les efforts pour endiguer la déforestation de l’Amazonie, selon un haut responsable de l’administration Biden qui a informé les journalistes de la réunion sur l’état de l’anonymat.

Lors de sa course à la Maison Blanche en 2020, Biden a proposé de travailler avec des partenaires mondiaux pour créer un fonds de 20 milliards de dollars qui encouragerait le Brésil à changer son approche de l’Amazonie. Les analystes disent que la réunion de vendredi marque une occasion idéale pour Biden d’annoncer un suivi de l’engagement de campagne.

Le haut responsable de l’administration Biden a refusé de dire si Biden annoncerait une contribution américaine à un effort climatique multilatéral connu sous le nom de Fonds Amazon. Le responsable a noté que l’envoyé spécial de Biden pour le climat, John Kerry, devrait bientôt se rendre au Brésil.

Les deux dirigeants se sont déjà rencontrés face à face en 2009 lorsque Biden était vice-président lors du premier tour de Lula en tant que président du Brésil de 2003 à 2010. Lula a ensuite passé 580 jours en prison pour corruption, mais la condamnation a été annulée en 2021 sur la procédure motifs et la Cour suprême a par la suite jugé que le juge avait fait preuve de partialité. Le climat était un sujet de premier plan dans deux appels téléphoniques récents entre les dirigeants depuis la victoire de Lula en octobre, selon la Maison Blanche.

Mais le plus grand objectif de Lula est d’obtenir un soutien retentissant pour la légitimité de sa présidence dans un contexte de malaise persistant chez lui. On ne sait toujours pas comment l’animosité générée par Bolsonaro sera canalisée à l’avenir, et certains législateurs de l’opposition alliés à l’ancien président appellent déjà à la destitution de Lula. Lula a limogé le commandant de l’armée, le ministre de la Défense citant « une rupture dans le niveau de confiance » aux plus hauts échelons de la force.

«Vous avez l’environnement et d’autres choses, mais Lula s’asseoir avec Biden est un exercice pour protéger la démocratie brésilienne contre les coups d’État. Cela revient essentiellement à cela », a déclaré Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas, une université et un groupe de réflexion. “Le gouvernement brésilien est toujours véritablement préoccupé par les forces armées, et le plus grand partenaire pour contenir les forces armées est les États-Unis.”

Bolsonaro, qui fait l’objet de plusieurs enquêtes au Brésil, s’est rendu en Floride dans les derniers jours de sa présidence et y est resté depuis. Il a demandé à la fin du mois dernier un visa touristique de six mois pour prolonger son séjour aux États-Unis. Un groupe de législateurs démocrates a exhorté Biden à expulser l’ancien président au motif que les États-Unis ne devraient pas offrir un refuge sûr aux prétendus autoritaires.

La Maison Blanche et le Département d’État ont refusé de commenter le statut de visa de Bolsonaro, invoquant des problèmes de confidentialité. Valentina Sader, directrice associée du Centre pour l’Amérique latine du Conseil de l’Atlantique, a déclaré que Biden et Lula voulaient faire preuve de prudence sur la question des visas.

“Lula suit une ligne fine avec la situation des visas Bolsonaro et cherche à éviter d’être considéré comme persécutant Bolsonaro”, a déclaré Sader. “Et pour Biden, de quelque manière qu’il puisse éviter que cela ne devienne plus important que nécessaire, je pense que ce sera son choix.”

Biden est prêt à discuter de la présence de Bolsonaro aux États-Unis si Lula la soulève, selon le responsable de l’administration Biden. Les analystes ont déclaré que Lula ne le ferait probablement pas, en partie parce que pour lui, l’absence de Bolsonaro du Brésil est un changement bienvenu.

Lula devait rencontrer des législateurs démocrates et des responsables syndicaux avant sa rencontre avec Biden.

Même si Lula a été loué pour sa bonne foi démocratique, il refuse de critiquer l’autoritarisme au Venezuela et à Cuba, affirmant que les nations ont droit à l’autodétermination, et il se range souvent du côté de leurs dirigeants de gauche.

Cela marque en quelque sorte une rupture avec le programme pro-démocratique de Biden, a déclaré Bruna Santos, directrice du Brazil Institute au Wilson Center à Washington. Mais le dirigeant brésilien est conscient des risques de se pencher trop près et mesurera ses propos à Washington, a-t-elle ajouté.

L’Ukraine pourrait créer une divergence quelque peu gênante entre les deux dirigeants. Lula avait précédemment déclaré que le pays était autant responsable de la guerre que la Russie, bien qu’il ait récemment précisé qu’il pensait que la Russie avait eu tort d’envahir.

Lula a refusé de fournir des munitions à l’Ukraine.

___

Biller rapporté de Rio de Janeiro

David Biller et Aamer Madhani, Associated Press