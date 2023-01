Biden et Lopez Obrador ouvrent les réunions au Mexique avec un discours brusque

MEXICO –

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a mis au défi le président américain Joe Biden de mettre fin à une attitude “d’abandon” et de “mépris” pour l’Amérique latine et les Caraïbes alors que les deux dirigeants se rencontraient lundi, ouvrant brusquement un sommet des dirigeants nord-américains.

Les commentaires contrastaient fortement avec la démonstration publique d’affection entre Lopez Obrador et Biden peu de temps auparavant, alors qu’ils souriaient, s’embrassaient et se serraient la main pour les caméras. Mais une fois que les deux se sont assis dans une salle ornée du Palacio Nacional, flanqués de délégations de hauts fonctionnaires, il n’a pas fallu longtemps pour que les tensions remontent à la surface.

La plupart des travaux du sommet seront traités mardi, lorsque les deux dirigeants et le Premier ministre canadien Justin Trudeau doivent tenir des heures de pourparlers. La migration, tant légale qu’illégale, et la sécurité des frontières seront des sujets clés.

Lundi, Lopez Obrador a mis Biden au défi d’améliorer la vie dans la région, lui disant que “vous détenez la clé dans votre main”.

“C’est le moment pour nous de décider d’en finir avec cet abandon, ce mépris et cet oubli pour l’Amérique latine et les Caraïbes”, a-t-il déclaré.

Il s’est également plaint que trop d’importations viennent d’Asie au lieu d’être produites dans les Amériques.

“Nous nous demandons, ne pourrions-nous pas produire en Amérique ce que nous consommons?” il a dit. “Bien sûr.”

Biden a répondu en défendant les milliards de dollars que les États-Unis dépensent en aide étrangère dans le monde, affirmant que “malheureusement, notre responsabilité ne s’arrête pas à l’hémisphère occidental”. Et il a fait référence aux décès américains dus au fentanyl, une drogue qui traverse la frontière mexicaine.

Alors que les deux hommes se sont engagés à travailler ensemble, ce fut un échange remarquablement vif, pleinement exposé devant les journalistes. Ils se sont rencontrés en privé pendant environ une heure avant de dîner avec Trudeau et leurs épouses.

La réunion a lieu la plupart des années, bien qu’il y ait eu une interruption pendant que Donald Trump était président des États-Unis. On l’appelle souvent le “sommet des trois amigos”, une référence aux liens diplomatiques et économiques profonds entre les pays, mais de nouvelles tensions sont apparues.

Les trois pays ont du mal à gérer un afflux de personnes arrivant en Amérique du Nord et à sévir contre les passeurs qui profitent de persuader les migrants de faire le dangereux voyage aux États-Unis.

De plus, le Canada et les États-Unis accusent Lopez Obrador de violer un pacte de libre-échange en favorisant le service public mexicain au détriment des centrales électriques construites par des investisseurs étrangers et privés. Pendant ce temps, Trudeau et Lopez Obrador sont préoccupés par les efforts de Biden pour stimuler la fabrication nationale, ce qui fait craindre que les voisins américains ne soient laissés pour compte.

Biden et Lopez Obrador ne sont pas non plus en bons termes depuis deux ans. Le dirigeant mexicain n’a pas caché son admiration pour Trump, et l’année dernière, il a sauté un sommet de Los Angeles parce que Biden n’a pas invité les régimes autoritaires de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

Cependant, des tentatives ont été faites pour dégeler la relation. Biden a tenu à voler dans le nouvel aéroport international Felipe Angeles, un projet prisé du président mexicain même s’il a été une source de controverse.

L’aéroport, qui devrait coûter 4,1 milliards de dollars une fois terminé, se trouve à plus d’une heure de route au nord du centre-ville, a peu de vols et manquait jusqu’à récemment d’eau potable. Cependant, c’est l’un des projets clés que Lopez Obrador s’efforce de terminer avant la fin de son mandat l’année prochaine, avec une raffinerie de pétrole, un train touristique dans la péninsule du Yucatan et un train reliant la côte du Golfe et les ports maritimes du Pacifique.

Les deux dirigeants sont arrivés à Mexico dans la limousine de Biden. Lopez Obrador était fasciné par le véhicule présidentiel connu sous le nom de “la bête”, et il a dit que Biden “m’a montré comment fonctionnent les boutons”.

Dans un commentaire particulièrement chaleureux, le président mexicain a qualifié la première rencontre des deux dirigeants du voyage de “très agréable” et il a déclaré que “le président Biden est une personne amicale”.

Les États-Unis et le Mexique sont également parvenus à un accord sur un changement majeur dans la politique migratoire, que Biden a annoncé la semaine dernière.

Dans le cadre de ce plan, les États-Unis renverront 30 000 migrants par mois de Cuba, du Nicaragua, d’Haïti et du Venezuela de l’autre côté de la frontière parmi ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis. Les migrants qui arrivent de ces quatre pays ne sont pas facilement renvoyés dans leur pays d’origine pour diverses raisons.

De plus, 30 000 personnes par mois de ces quatre pays qui obtiennent des sponsors, des vérifications d’antécédents et un vol aérien vers les États-Unis auront la possibilité de travailler légalement dans le pays pendant deux ans.

Lundi, avant le début du sommet, Lopez Obrador a déclaré qu’il envisagerait d’accepter plus de migrants qu’annoncé précédemment.

“Nous ne voulons pas anticiper les choses, mais cela fait partie de ce dont nous allons parler lors du sommet”, a déclaré Lopez Obrador. “Nous soutenons ce type de mesures, pour donner aux gens des options, des alternatives”, a-t-il dit, ajoutant que “les chiffres peuvent être augmentés”.

Le Mexique exigerait probablement également une augmentation du nombre de personnes recevant une autorisation de travail aux États-Unis afin de reprendre davantage de migrants expulsés.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a averti que rien n’était encore décidé.

“Ce dont nous avons besoin, c’est de voir comment le programme annoncé la semaine dernière fonctionne dans la pratique, et si des ajustements doivent être apportés à ce programme, puis nous pourrons parler des prochaines étapes”, a-t-il déclaré.

En route vers le Mexique, Biden s’est arrêté à El Paso, au Texas, pendant quatre heures – sa première fois à la frontière en tant que président et la plus longue qu’il ait passée le long de la ligne américano-mexicaine. La visite était hautement contrôlée et semblait conçue pour contrer les affirmations républicaines d’une situation de crise en présentant une opération fluide pour traiter les migrants entrant légalement, éliminer la contrebande de contrebande et traiter avec humanité ceux qui sont entrés illégalement.

Mais le voyage ne ferait probablement pas grand-chose pour apaiser les critiques des deux côtés, y compris les défenseurs des immigrés qui accusent le président démocrate d’établir des politiques cruelles similaires à celles de son prédécesseur extrémiste, le républicain Donald Trump.

Le nombre de migrants traversant la frontière américano-mexicaine a considérablement augmenté au cours des deux premières années de mandat de Biden. Il y a eu plus de 2,38 millions d’arrêts au cours de l’année qui s’est terminée le 30 septembre, la première fois que le nombre a dépassé les 2 millions.

Lundi après-midi, Lopez Obrador a officiellement accueilli Biden au Palacio Nacional, la première fois depuis 2014 que le Mexique accueille un président américain.

Dans une démonstration de solidarité, les premières dames des États-Unis et du Mexique ont prononcé le même discours, alternant entre Jill Biden en anglais et Beatriz Gutierrez Muller en espagnol.

“Nous croyons que la pauvreté n’est pas destinée à Dieu, mais le produit de l’inégalité”, a déclaré Jill Biden. “Nous savons que les pauvres méritent de vivre mieux et travaillent avec compassion, chaque jour, pour améliorer la vie de tous.”

Plus tôt dans la journée, Jill Biden a rencontré des femmes des domaines de l’éducation, de l’art et des affaires, pour la plupart bénéficiaires de programmes de coopération ou de bourses américaines.

“Faites ce que vous voulez, mais enseignez aux autres”, a-t-elle dit.

Biden devrait poursuivre son premier voyage au Mexique en tant que président avec un autre au Canada, bien qu’il n’ait pas encore été programmé.

Un haut responsable canadien, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’est pas autorisé à discuter publiquement de la question, a déclaré que le Canada travaillait avec des Américains lors d’une visite dans un proche avenir.

les rédacteurs d’Associated Press Andres Leighton à El Paso, Texas; Anita Snow à Phœnix; Morgan Lee à Santa Fe, Nouveau-Mexique ; Mark Stevenson et Christopher Sherman à Mexico ; Rob Gillies à Toronto et Chris Megerian et Josh Boak à Washington ont contribué à ce rapport.