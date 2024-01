Biden et les sénateurs sur le point de conclure un accord sur l’immigration visant à lutter contre le passage illégal des frontières

Col de l’Aigle, Texas – Un groupe bipartite de législateurs du Congrès est sur le point de conclure un accord avec l’administration Biden qui mettrait en place de nouveaux contrôles aux frontières de grande envergure, y compris le pouvoir de suspendre le traitement des demandes d’asile lors des pics de passages de migrants, ont déclaré à CBS News trois personnes proches des pourparlers. .

Après des semaines de négociations à huis clos, la Maison Blanche et un trio de sénateurs pourraient dévoiler un accord dès cette semaine, ont indiqué les sources, demandant l’anonymat en raison du caractère privé des conversations. Le projet de loi vise à réduire les niveaux sans précédent de passages illégaux enregistrés le long de la frontière sud au cours des trois dernières années.

Alors que le sénateur républicain James Lankford, le sénateur démocrate Chris Murphy et le sénateur indépendant Kyrsten Sinema sont sur le point de finaliser le compromis avec la Maison Blanche, toute proposition bipartite en matière d’immigration se heurterait à une bataille difficile à la Chambre, où le président Mike Johnson et d’autres législateurs conservateurs avoir poussé pour des changements encore plus stricts du système d’asile.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les divisions entre les législateurs républicains sur l’opportunité de soutenir un accord frontalier avec M. Biden se sont également intensifiées après que l’ancien président Donald Trump se soit prononcé contre cet accord. Lors d’un rassemblement à Las Vegas samedi, Trump a déclaré qu’il “préférait ne pas avoir de projet de loi plutôt qu’un mauvais projet de loi”.

Ce que ferait l’accord sur l’immigration

S’il est promulgué, l’accord qui émerge marquerait la première refonte bipartite majeure du système d’immigration du pays depuis les années 1990.

L’accord devrait donner au pouvoir exécutif une nouvelle autorité légale pour suspendre effectivement l’asile entre les points d’entrée officiels lorsque passages de migrants dépasser certains seuils. Cela affecterait les zones reculées de l’Arizona, de la Californie, du Nouveau-Mexique et du Texas, où les migrants traversent régulièrement les États-Unis illégalement pour se rendre aux agents fédéraux de l’immigration surchargés qui les libèrent souvent parce qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour filtrer toutes les demandes d’asile.

Les migrants sont arrêtés par des agents à la frontière américano-mexicaine le mercredi 3 janvier 2024, à Eagle Pass, au Texas. Éric Gay / AP



Le pouvoir, que M. Biden a qualifié d’autorité de « fermer la frontière » vendredi, serait rendu obligatoire après que le nombre moyen quotidien de passages de migrants atteindra 5 000 sur sept jours, soit 8 500 en une seule journée. Il pourrait également être activé de manière discrétionnaire lorsque le nombre moyen de traversées quotidiennes dépasse 4 000 en une semaine. Il y aurait également une limite au nombre de jours chaque année pendant lesquels le président pourrait invoquer cette autorité.

Lorsque cette autorité est invoquée, les migrants qui entrent illégalement aux États-Unis ne seraient pas autorisés à demander l’asile et seraient rapidement expulsés vers le Mexique ou leur pays d’origine. Des exceptions seraient faites pour ceux qui réussissent les examens pour d’autres formes de refuge humanitaire plus difficiles à obtenir, y compris la protection au titre de la Convention des Nations Unies contre la torture.

La loi américaine actuelle autorise la plupart des migrants sur le sol américain à demander l’asile, même s’ils entrent illégalement dans le pays.

Vendredi, M. Biden dit il utiliserait les nouveaux pouvoirs « le jour où je signerais le projet de loi », qualifiant l’accord émergent de « l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays ».

Même si la proposition négociée par la Maison Blanche et les législateurs pénaliserait ceux qui entrent illégalement aux États-Unis, elle préserverait l’asile aux points d’entrée officiels. En fait, cela obligerait les autorités frontalières américaines à continuer de traiter quotidiennement plus de 1 400 demandeurs d’asile à ces postes frontaliers officiels lorsque l’autorité de « fermeture » est invoquée, ont déclaré des sources à CBS News.

Les autres propositions

D’autres propositions liées aux frontières qui figureront probablement dans tout accord incluent l’élargissement de la portée de l’autorité d’expulsion accélérée ; demander aux agents de l’immigration de statuer sur les demandes d’asile dans un délai de six mois, contre un délai de plusieurs années actuellement ; et en élevant le niveau de preuve lors des premiers entretiens d’asile.

Ceux qui réussissent leurs examens initiaux de protection humanitaire, y compris lorsque l’autorité de « fermeture » est en place, seraient généralement libérés dans l’attente d’un examen complet de leur cas avec une éligibilité immédiate à travailler aux États-Unis, un changement qui serait probablement bien accueilli par les responsables démocrates. dans les communautés qui luttent pour loger les migrants qui dépendent des services locaux. Il existe également une proposition visant à fournir des avocats aux demandeurs d’asile.

L’une des questions les plus controversées des négociations a été la autorité de libération conditionnelle de l’immigration, que M. Biden a utilisé à grande échelle pour réinstaller plus d’un million de réfugiés et de migrants. Les négociateurs ont discuté de la limitation recours à la libération conditionnelle aux frontières terrestres, mais la Maison Blanche a résisté aux restrictions plus larges imposées par les républicains. L’accord ne devrait pas mettre fin aux programmes de libération conditionnelle de l’administration Biden qui permettent à des individus basés aux États-Unis de parrainer l’entrée de certains migrants latino-américains et Ukrainiens, ont indiqué les sources proches des négociations.

Toutes les dispositions en cours de négociation nécessiteraient une énorme augmentation de personnel et de ressources, y compris des centres de détention et des vols d’expulsion, pour être mises en œuvre. L’administration Biden a demandé 14 milliards de dollars pour financer les opérations aux frontières et embaucher des agents d’asile, des agents aux frontières et des juges d’immigration supplémentaires.

Le compromis devrait également inclure des dispositions relatives à l’immigration légale. Les négociateurs ont convenu d’attribuer 50 000 nouveaux visas d’immigration pour raisons familiales et professionnelles, d’offrir la résidence permanente à des dizaines de milliers d’Afghans amenés aux États-Unis après la chute de Kaboul en 2021 et d’accorder un statut d’immigration aux enfants des titulaires de visa H-1B, a déclaré le » ont déclaré des personnes proches des pourparlers.

L’accord ne légaliserait aucun des quelque 11 millions d’immigrants vivant aux États-Unis sans autorisation légale, y compris les soi-disant « rêveurs » amenés dans le pays alors qu’ils étaient mineurs, un groupe défendu par les démocrates depuis des décennies.

Agents de l’immigration américains traité plus de 302 000 migrants le long de la frontière sud en décembre, un record, selon les données officielles du gouvernement publiées vendredi. Les passages illégaux ont depuis chuté, une tendance que les autorités américaines ont attribuée au renforcement des contrôles d’immigration au Mexique et à une accalmie historique après la période des fêtes.

Plus