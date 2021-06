Biden et les sénateurs conviennent d’un accord sur les infrastructures

WASHINGTON – Le président Joe Biden et un groupe bipartite de 21 sénateurs sont parvenus jeudi à un compromis pour moderniser les systèmes de transport et de travaux publics en détérioration du pays, mettant le président sur la bonne voie pour passer la première planche de ses vastes infrastructures et programmes familiaux.

Biden a annoncé la percée après une réunion de 30 minutes avec les sénateurs dans le bureau ovale, mettant fin à une impasse de plusieurs semaines sur le prix et sur la façon de payer ce qui serait le plus gros forfait de transport jamais approuvé par le Congrès.

Le président n’a pas révélé de prix, mais on pense qu’il s’agit d’un plan d’environ 1,2 billion de dollars, dont plus de 550 milliards de nouvelles dépenses. Le projet de loi se concentre uniquement sur la structure des infrastructures physiques telles que les routes, les ponts, les voies ferrées, l’Internet haut débit, les conduites d’eau et d’égout et les véhicules électriques. L’accord évite une augmentation de la taxe sur l’essence à laquelle Biden a résisté et une augmentation de l’impôt sur les sociétés à laquelle les républicains se sont opposés, mais il n’était pas immédiatement clair comment il serait financé.

« Nous avons un accord », a déclaré Biden, souriant alors qu’il rejoignait les sénateurs à l’extérieur de l’aile ouest pour s’adresser aux journalistes. « Nous avons fait de sérieux compromis des deux côtés. »

La proposition, avec le soutien bipartite et le soutien de Biden, est susceptible d’être adoptée, même dans un Congrès amèrement divisé. Avec le soutien de 11 sénateurs républicains et de 10 démocrates modérés, le projet de loi sur les infrastructures dépasserait les 60 voix requises pour surmonter l’obstruction systématique si tous les démocrates du Sénat votaient en sa faveur.

Biden prévoit de poursuivre une législation distincte pour essayer de faire adopter ses propositions de garde d’enfants subventionnée, de soins à domicile, de changement climatique, de prématernelle et de collège communautaire gratuit. Il devra s’appuyer sur une manœuvre législative appelée réconciliation, qui comporte des règles spéciales mais permettrait aux démocrates d’approuver le projet de loi à la majorité simple au Sénat 50-50, où la vice-présidente Kamala Harris rompt les liens. Cela permettrait aux composants « d’infrastructure humaine » de Biden – fermement opposés par les républicains – de passer sans aucun soutien républicain.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les démocrates espéraient avoir des votes sur les deux projets de loi à la Chambre contrôlée par les démocrates et au Sénat en juillet avant le départ du Congrès pour ses vacances d’été.

« L’un ne peut pas être fait sans l’autre », a déclaré Schumer. « Nous ne pouvons pas faire le projet de loi bipartite à moins que nous ne soyons sûrs de faire le projet de loi de réconciliation budgétaire. »

Apaisant les démocrates progressistes, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a assuré à son caucus que la Chambre n’adopterait pas le projet de loi bipartite sur les infrastructures tant que le Sénat n’aurait pas envoyé un projet de loi axé sur « l’infrastructure humaine » de Biden.

« Il n’y aura pas de projet de loi d’infrastructure à moins d’avoir un projet de loi de réconciliation. Clair et simple.

Après que Biden a réduit son plan d’infrastructure initial de 2,3 billions de dollars et a accepté de demander l’approbation de ses propositions familiales et climatiques séparément, le plus gros point d’achoppement est devenu la manière de payer les factures. Les républicains se sont opposés à l’annulation des réductions d’impôts de l’ancien président Donald Trump en 2017, forçant Biden à se retirer de ses efforts pour augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% dans le paquet bipartite. La hausse de l’impôt sur les sociétés et d’autres impôts sur les riches devraient plutôt figurer dans le projet de loi de réconciliation des démocrates.

Les sénateurs républicains ont proposé d’indexer la taxe sur l’essence à l’inflation et de nouveaux frais d’utilisation pour les véhicules électriques. Mais la Maison Blanche s’est fermement opposée aux deux options, notant qu’elle abandonnerait l’engagement de Biden de ne pas augmenter les impôts des Américains gagnant moins de 400 000 $. L’administration Biden s’est également opposée à la réaffectation des fonds de sauvetage COVID-19 déjà alloués aux États et aux villes.

Les pourparlers bipartites au Sénat ont commencé après que Biden a mis fin aux négociations précédentes avec les chefs de comité du Sénat républicain qui avaient le soutien du chef du Sénat républicain Mitch McConnell.

Bien que la proposition d’infrastructure réduite de Biden lui ait valu le soutien des républicains – respectant un engagement de campagne à rechercher le bipartisme – il a été repoussé par les progressistes, en particulier les défenseurs du climat. Ils craignent que les démocrates modérés ne votent pour un plan de réconciliation maintenant qu’ils revendiquent une victoire bipartite sur les infrastructures.

Lauren Maunus, directrice du plaidoyer pour Sunrise Movement, une organisation environnementale dirigée par des jeunes, a déclaré que « nous ne pouvons pas nous permettre d’aller plus loin » sur les initiatives de lutte contre le changement climatique. Elle a qualifié la première proposition de Biden de « déjà le compromis », arguant qu’un billion de dollars par an est nécessaire pour lutter contre la crise climatique.

« Lorsque les démocrates acceptent de l’atténuer davantage, ils condamnent les Américains à une dévastation indicible », a-t-elle déclaré. « Nous n’exigeons pas de climat, pas d’accord. »

Les 10 membres du caucus démocrate du Sénat qui soutiennent l’accord d’inrascuture sont Joe Manchin de Virginie-Occidentale, Jeanne Shaheen du New Hampshire, Kyrsten Sinema de l’Arizona, Jon Tester du Montana, Mark Warner de Virginie, Chris Coons du Delaware, Maggie Hassan du New Hampshire, John Hickenlooper du Colorado et Mark Kelly de l’Arizona. Angus King, un indépendant du Maine qui discute avec les démocrates, a également approuvé le plan.

Les 11 républicains sont : Bill Cassidy de Louisiane, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski d’Alaska, Rob Portman d’Ohio, Mitt Romney d’Utah, Richard Burr de Caroline du Nord, Lindsey Graham de Caroline du Sud, Mike Rounds du Dakota du Sud, Thom Tillis de Caroline du Nord, Todd Young de l’Indiana et Jerry Moran du Kansas.

