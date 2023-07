Biden et les dirigeants du G-7 vont annoncer d’importantes garanties de sécurité pour l’Ukraine

Biden et les autres dirigeants des pays les plus riches du Groupe des Sept prévoient de se tenir aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky après la conclusion du sommet de l’OTAN pour dévoiler officiellement le pacte de sécurité.

Il n’est pas clair si Biden peut rassembler le même niveau de bipartisme pour financer la guerre en cours en Ukraine. Certains républicains au Congrès ont hésité devant les milliards de dollars que les contribuables américains ont déjà envoyés pour soutenir l’Ukraine contre la Russie, et le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.), a déclaré que Kiev ne devrait pas avoir de « chèque en blanc » pour sa défense. Plusieurs candidats républicains à la présidence, qui espèrent évincer Biden de ses fonctions, ont également mis en doute la sagesse d’envoyer de l’argent et des armes à Kiev.

Mais une série d’engagements bilatéraux à long terme envers l’Ukraine de la part des membres du G-7, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon, pourraient être importants pour convaincre le président russe Vladimir Poutine qu’il ne peut pas l’emporter dans une guerre prolongée, a déclaré Max Bergmann, un ancien fonctionnaire du département d’État qui dirige le programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales.

L’annonce fait suite à des mois de discussions entre les dirigeants du G-7 et Kiev, et comprendra également des efforts pour renforcer l’économie ukrainienne et mener des réformes de bonne gouvernance, selon un responsable de la Maison Blanche qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour prévisualiser les conversations. Les responsables de l’administration Biden s’attendent à ce que d’autres pays veuillent se joindre après l’annonce, a déclaré le responsable. Les négociations entre Washington et Kiev sur les contours du paquet de sécurité bilatérale commenceront bientôt, a déclaré le responsable.