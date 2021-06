Biden et les dirigeants du G-7 approuveront un impôt minimum mondial sur les sociétés

WASHINGTON – Le président Joe Biden et les dirigeants du groupe des nations du G-7 approuveront publiquement un impôt minimum mondial sur les sociétés d’au moins 15 % vendredi, un élément d’un accord plus large visant à mettre à jour les lois fiscales internationales pour une économie numérique mondialisée.

Les dirigeants annonceront également un plan visant à remplacer les taxes sur les services numériques, qui ciblaient les plus grandes entreprises technologiques américaines, par un nouveau plan fiscal lié aux endroits où les multinationales font réellement des affaires, plutôt qu’à l’endroit où elles ont leur siège social.

Pour l’administration Biden, le plan Global Minimum Tax représente une étape concrète vers son objectif de créer ce qu’elle appelle une « politique étrangère pour la classe moyenne ».

Cette stratégie vise à garantir que la mondialisation et le commerce profitent aux travailleurs américains, et pas seulement aux milliardaires et aux multinationales.

Pour le reste du monde, le GMT vise à mettre un terme à la course aux armements de baisse des impôts qui a conduit certains pays à baisser leurs impôts sur les sociétés beaucoup plus bas que d’autres, afin d’attirer les entreprises multinationales.

S’il était largement adopté, le GMT mettrait effectivement fin à la pratique des entreprises mondiales qui recherchent des juridictions à faible taux d’imposition comme l’Irlande et les îles Vierges britanniques pour y déplacer leur siège social, même si leurs clients, leurs opérations et leurs dirigeants sont situés ailleurs.

La deuxième initiative majeure que Biden et les dirigeants du G-7 annonceront vendredi est un plan qu’ils « envisagent activement » pour étendre l’offre du Fonds monétaire international en droits de tirage spéciaux, une monnaie interne du FMI, qui sont disponibles pour les pays à faible revenu.

Ce plan vise à étendre le financement du développement international aux pays pauvres et à les aider à acheter des vaccins Covid et à se remettre plus rapidement des effets de la pandémie, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

La Maison Blanche a également déclaré que les dirigeants du G-7 accepteraient de « continuer à fournir un soutien politique à l’économie mondiale aussi longtemps que nécessaire pour créer une reprise économique forte, équilibrée et inclusive ».

Mais c’est le plan GMT qui a le plus grand potentiel d’impact sur les résultats des entreprises et d’influencer les décisions des investisseurs.

L’accord fiscal du G-7 « servira de tremplin pour obtenir un accord plus large au G-20 », a déclaré un haut responsable de l’administration, qui s’est entretenu avec des journalistes en arrière-plan afin de discuter des pourparlers en cours.

Une déclaration conjointe de Biden et du Premier ministre britannique Boris Johnson, publiée jeudi, offre un aperçu de ce à quoi s’attendre de l’accord fiscal mondial entre les pays partenaires du G-7.

« Nous nous engageons à trouver une solution équitable sur l’attribution des droits d’imposition, les pays du marché se voyant attribuer des droits d’imposition sur au moins 20 % des bénéfices dépassant une marge de 10 % pour les entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables », indique le communiqué.

« Nous nous engageons également à appliquer un impôt minimum global d’au moins 15 % pays par pays. »

Dans le cadre de cet accord, « nous prévoirons (…) la suppression de toutes les taxes sur les services numériques et d’autres mesures similaires pertinentes pour toutes les entreprises ».

La suppression des taxes sur les services numériques, un patchwork de taxes pays par pays qui ciblent spécifiquement les plus grandes entreprises technologiques américaines, représente une véritable victoire pour les États-Unis.

Les analystes disent que la suppression de ces taxes – et la fin de la menace imminente de nouvelles DST – ajouterait un niveau de certitude au système fiscal international qui profiterait en fin de compte aux grandes entreprises technologiques à long terme, même si un nouvel impôt minimum mondial était augmenté. coûts à court terme.

Une fois que les dirigeants du G-7 auront adopté la proposition du GMT, la prochaine étape sera de gagner le soutien des pays du G-20, un groupe diversifié d’économies qui comprend la Chine, l’Inde, le Brésil et la Russie.

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G-20 doivent se réunir à Venise, en Italie, en juillet. La proposition de financement du FMI et le plan fiscal international devraient tous deux figurer en bonne place à l’ordre du jour.

Il n’est pas clair à ce stade si le plan GMT gagnera le soutien des 19 pays membres et de l’Union européenne.

Les détails du plan n’ont pas encore été définis, et certains pays du G-20 maintiennent les taux d’imposition des sociétés relativement bas dans le but d’attirer les entreprises.

Une grande partie du travail préparatoire à l’adoption d’un GMT a déjà été jetée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, ou OCDE, qui a publié un plan à l’automne dernier décrivant l’approche à deux piliers de la fiscalité internationale.

le Cadre inclusif de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, connu sous le nom de BEPS, est le produit de négociations avec 137 pays et juridictions membres.

L’un des piliers est le plan pour les pays de collecter des impôts auprès des sociétés multinationales sur la base de la part des bénéfices de cette société provenant des consommateurs d’un pays particulier.

Le deuxième pilier est l’impôt minimum mondial sur les sociétés, un taux fixe d’au moins 15 % qui s’appliquerait même lorsque les taux d’imposition dans un pays donné sont inférieurs à cela.