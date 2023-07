Biden et les dirigeants de l’OTAN rencontreront Zelenskyy alors que l’adhésion de l’Ukraine reste ambiguë

Le président Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN rencontreront mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au cours de la deuxième journée du grand sommet organisé à Vilnius, la capitale lituanienne.

La réunion cruciale intervient un jour après que les dirigeants se sont engagés à fournir à l’Ukraine une assistance militaire supplémentaire pour lutter contre la Russie, mais n’ont pas proposé au pays d’adhérer à l’alliance internationale, ce qui a provoqué une réponse critique du dirigeant ukrainien.

La future adhésion de l’Ukraine reste la question la plus controversée du sommet de cette année, car les dirigeants craignent qu’une invitation officielle ne provoque une nouvelle agression russe.

Zelenskyy a déclaré mercredi qu’il voulait s’assurer que l’Ukraine « recevra cette invitation lorsque les mesures de sécurité le permettront. Nous voulons être sur la même longueur d’onde avec tout le monde ».

ZELENSKYY OUTRAGE APRÈS QUE BIDEN REFUSE L’ADHÉSION DE L’UKRAINE À L’OTAN : « SANS PRÉCÉDENT ET ABSURDE »

Zelenskyy a des partisans au sein de l’OTAN qui sont prêts à accepter l’Ukraine comme son nouveau membre, mais certains s’y opposent et d’autres restent sur la clôture.

Biden a explicitement déclaré qu’il ne pensait pas que l’Ukraine soit prête à rejoindre l’OTAN et avait précédemment fait part de ses préoccupations selon lesquelles la démocratie du pays était instable et la corruption dans son administration restait profondément enracinée.

Il a également validé la mission de l’OTAN en vertu de l’article 5 de la charte de l’OTAN, où les membres sont obligés de se défendre contre les attaques, ce qui entraînerait par la suite les États-Unis et d’autres pays dans la guerre avec la Russie – si l’Ukraine était ajoutée en tant que membre.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré mercredi que tout consensus de l’OTAN doit être « au bénéfice de tous ».

« Nous devons rester en dehors de cette guerre mais être capables de soutenir l’Ukraine. Nous avons réussi cet équilibre très délicat au cours des 17 derniers mois. C’est dans l’intérêt de tous que nous maintenions cet équilibre », a-t-il déclaré.

BIDEN FAIT UN COMMENTAIRE DE COY SUR LA TURQUIE AUTORISANT LA SOUMISSION DE LA SUÈDE À L’OTAN ALORS QUE LE PAYS DEMANDE DES AVIONS DE COMBATTEMENT F-16 AMÉRICAIN

Le Premier ministre letton Krisjanis Karins, dont le pays a une longue histoire troublée avec la Russie, a déclaré qu’il aurait préféré davantage pour l’Ukraine.

« Il y aura toujours une différence de saveur quant à la vitesse à laquelle vous voudriez aller », a-t-il déclaré. Karins a ajouté, cependant, « À la fin, ce que tout le monde obtient, y compris l’Ukraine, et ce que Moscou voit, c’est que nous sommes tous très unis. »

Mardi, Zelenskyy a déclaré à Vilnius qu’il croyait que l’Ukraine serait acceptée dans l’OTAN, mais qu’il « aimerait que cette foi devienne confiance, confiance dans les décisions que nous méritons, nous tous, chaque soldat, chaque citoyen, chaque mère, chaque enfant. »

« Est-ce trop demander ? a-t-il demandé lors de son discours sur une place de la ville.

Le même jour, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé la création du nouveau Conseil OTAN-Ukraine, un organe permanent où les 31 alliés – les anciens pays de l’OTAN avec la Finlande nouvellement ajoutée – et l’Ukraine peuvent convoquer des réunions en cas d’urgence.

Le conseil est un acte d’équilibre temporaire pour apaiser ceux qui veulent rapprocher le plus possible l’Ukraine de l’alliance militaire et les critiques qui ne souhaitent pas que l’Ukraine y rejoigne réellement.

SOMMET CRITIQUE DE L’OTAN: BIDEN DIT QUE LA VOIE DE L’UKRAINE EST PEU PROBABLE ALORS QUE ZELENSKYY FAIT UNE OFFRE DE DERNIÈRE MINUTE

Mardi, les dirigeants de l’OTAN ont également déclaré que l’Ukraine pourrait adhérer « lorsque les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ».

Les commentaires ambigus ont laissé Zelenskyy déçu, et il leur a répondu dans un tweet qualifiant ces conditions de « sans précédent et absurdes ».

« C’est sans précédent et absurde quand [a] aucun délai n’est fixé ni pour l’invitation ni pour l’adhésion de l’Ukraine. Alors qu’en même temps, une formulation vague sur les « conditions » est ajoutée même pour inviter l’Ukraine », a déclaré Zelenskyy dans un long tweet mardi matin. Il a également déclaré que l’alliance internationale manquait de respect à son pays et « motivait » par la suite la Russie dans le processus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au minimum, les engagements de mercredi comprendront un nouveau cadre du G7 qui assurerait la sécurité à long terme de l’Ukraine.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui soutient l’adhésion de l’Ukraine, a déclaré : « Des progrès sur la voie de l’adhésion à l’OTAN, associés à des accords formels, multilatéraux et bilatéraux et au soutien écrasant des membres de l’OTAN enverront un signal fort au président Poutine et ramèneront la paix à L’Europe . »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.