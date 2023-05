Biden et les démocrates prévoient une stratégie de collecte de fonds dans 50 États

Le président Joe Biden et le Parti démocrate ont mis en place une stratégie de collecte de fonds conjointe de 50 États dans le but de lui donner un avantage financier écrasant sur son challenger républicain potentiel.

Le comité conjoint de collecte de fonds de Biden, le Biden Victory Fund, collecte actuellement des fonds de campagne avec les 50 comités du Parti démocrate des États, ainsi qu’avec le comité local de Washington DC, a déclaré la campagne du président à CNBC.

L’effort national s’annonce plus important que la stratégie utilisée lors de la course à la présidence de Biden en 2020, lorsque la même opération de collecte de fonds a collecté plus de 600 millions de dollars et distribué des millions de dollars à 47 États partis démocrates, selon les données de l’OpenSecrets non partisan. Le comité Biden aide également à collecter des fonds pour le Comité national démocrate.

Un haut responsable du DNC a déclaré à CNBC que le Biden Victory Fund, en plus de tous les comités d’État avec lesquels ils ont travaillé en 2020, collectera également des fonds avec des comités de l’Iowa, de la Californie, du Dakota du Sud et de l’Illinois. Ces quatre comités d’État n’ont pas collecté de fonds avec le Biden Victory Fund en 2020, selon OpenSecrets.

L’équipe de Biden a déclaré que ce nouvel effort représente la première fois qu’un candidat à la présidence conclut des accords de collecte de fonds conjoints avec chaque État partie, ainsi qu’avec DC.

« Alors que les républicains de MAGA brûlent de l’argent dans leur primaire, en concurrence pour l’agenda le plus extrême, la campagne du président capitalisera sur l’opportunité de collecter des ressources importantes qui aideront à développer notre coalition Biden gagnante en 2020 », Julie C. Rodriguez, Biden’s directeur de campagne 2024, a déclaré dans un communiqué à CNBC. « Combinée à notre solide réseau de collecte de fonds de base, jamais auparavant une campagne n’avait eu des outils de collecte de fonds plus puissants avec une piste plus longue, et avec la liberté et la démocratie en jeu lors de cette élection – nous avons l’intention de les utiliser. »

La campagne de Biden à elle seule a levé plus d’un milliard de dollars au cours du cycle électoral de 2020. L’équipe Biden a déclaré que plus de 700 millions de dollars provenaient de dons en ligne de la base. Le DNC, de même, a vu plus de 100 millions de dollars via le Biden Victory Fund et a fini de rapporter plus de 491 millions de dollars au cours de ce cycle.

La stratégie de collecte de fonds conjointe renforcée pourrait donner à la campagne de Biden et au Parti démocrate un coup de pouce majeur pour les élections générales. Le nouvel accord permet au Biden Victory Fund de récolter jusqu’à 929 600 $ d’un donateur individuel, selon le responsable du DNC.

Les États recevant des ressources financières des comités de Biden pourraient utiliser ces fonds pour promouvoir la candidature du président ou repousser les républicains qui tentent de renverser les sièges au Congrès.

Un chèque théorique de 929 600 $ serait distribué par le biais du Biden Victory Fund à la campagne Biden (6 600 $), le DNC (41 300 $), avec 510 000 $ répartis entre tous les États parties.

Les fonds restants iraient aux comptes auxiliaires de la DNC, comme le fonds dédié à l’organisation de la convention du parti.