WASHINGTON (AP) – La poussée démocrate pour augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure est apparue comme un point d’éclair précoce dans la lutte pour un paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars, testant la capacité du président Joe Biden à combler les divisions partisanes de Washington alors qu’il poursuit sa première grande victoire législative.

Biden a appelé à un salaire minimum horaire de 15 dollars au cours de sa campagne et a poursuivi en le fixant à une mesure qui, entre autres, nécessite 1400 chèques de relance et 130 milliards de dollars pour aider les écoles à rouvrir. Biden fait valoir que quiconque occupe un emploi à plein temps ne devrait pas vivre dans la pauvreté, faisant écho aux progressistes du Parti démocrate qui sont pleinement d’accord avec l’effort.

«Avec la fracture économique, je veux dire, je veux voir un salaire minimum de 15 $. Il devrait en fait être de 20 $ », a déclaré la représentante Rashida Tlaib, D-Mich.

Certains républicains soutiennent l’exploration d’une augmentation, mais sont mal à l’aise avec 15 dollars de l’heure. Ils préviennent qu’une telle augmentation pourrait entraîner des pertes d’emplois dans une économie qui compte près de 10 millions d’emplois de moins qu’avant le début de la pandémie. Des modérés tels que la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska et le représentant Tom Reed de New York exhortent Biden à séparer la hausse du salaire minimum des discussions sur le COVID-19 et à la traiter séparément.

«Plus vous jetez dans ce seau de secours COVID qui n’est pas vraiment lié à la crise, plus vous risquez la crédibilité auprès du peuple américain que vous êtes vraiment sincère au sujet de la crise», a déclaré Reed. Y compris l’augmentation des salaires, a déclaré Murkowski, «complique politiquement une initiative à laquelle nous devrions tous travailler ensemble».

La résistance des modérés a laissé aux démocrates un choix difficile: attendre et construire un soutien bipartisan pour une augmentation ou aller de l’avant avec peu ou pas de soutien du GOP, potentiellement dans le cadre d’un paquet qui peut passer au Sénat avec le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. Les dirigeants démocrates semblent s’orienter vers cette dernière option, sans aucune garantie de succès. Même si l’augmentation du salaire peut surmonter les défis de procédure, son adoption nécessitera le soutien de tous les démocrates du Sénat 50-50, ce qui pourrait être un défi de taille.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Qui a dévoilé cette semaine une législation salariale de 15 $ avec le soutien de 37 démocrates du Sénat, mène la charge. Son projet de loi augmenterait progressivement le salaire à 15 $ sur une période de cinq ans. Le minimum fédéral est de 7,25 $ et n’a pas été augmenté depuis 2009.

Sanders, le nouveau président du Comité sénatorial du budget, a déclaré que ce n’était pas un problème pour lui si les républicains n’étaient pas prêts à «monter à bord». Il a déclaré que le gouvernement devait injecter de l’argent dans l’économie pour s’assurer que «les gens ne travaillent pas sur la famine. les salaires. »

Les démocrates s’orientent vers l’utilisation d’un outil qui permet à certains éléments liés au budget de contourner l’obstruction du Sénat – un obstacle nécessitant 60 voix – et de passer à la majorité simple. Sanders est convaincu qu’une augmentation du salaire minimum correspond aux critères autorisés pour ce que l’on appelle dans le jargon de Washington le rapprochement budgétaire, bien que le parlementaire du Sénat ait le dernier mot sur ce qui est éligible.

«Comme vous vous en souvenez, mes collègues républicains ont utilisé la réconciliation pour donner près de 2 000 milliards de dollars d’allégements fiscaux aux riches et aux grandes entreprises au milieu d’une inégalité de revenus massive. Ils ont utilisé la réconciliation pour essayer d’abroger la loi sur les soins abordables et de rejeter 32 millions de personnes des soins de santé dont elles bénéficiaient. Ils ont utilisé la réconciliation pour permettre le forage dans la nature arctique « , a déclaré Sanders. » Vous savez quoi? Je pense que nous pouvons utiliser la réconciliation pour protéger les besoins des familles de travailleurs. «

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que le Sénat commencerait dès la semaine prochaine à prendre les premières mesures pour faire adopter le projet de loi de redressement COVID-19 dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire. L’objectif serait de passer en mars.

Le dernier signe selon lequel un salaire minimum de 15 $ est populaire auprès des électeurs est survenu en novembre, lorsque plus de 60% des électeurs de la Floride à tendance conservatrice ont approuvé un amendement à la Constitution de l’État qui augmentera le salaire minimum de 8,56 $ l’heure à 15 $ l’heure. d’ici 2026.

La Chambre a adopté une loi pour augmenter progressivement le salaire minimum lors du dernier Congrès, mais elle est allée nulle part dans le Sénat contrôlé par le GOP. Les opposants soutiennent qu’une forte augmentation du salaire minimum conduirait de nombreux employeurs à réduire le nombre de travailleurs qu’ils ont sur leur liste de paie.

Une étude de 2019 du Congressional Budget Office prévoyait qu’une augmentation à 15 dollars de l’heure augmenterait les salaires de 17 millions d’Américains. Un autre 10 millions de travailleurs gagnant plus de 15 dollars de l’heure verrait également un coup de pouce. Cependant, environ 1,3 million de travailleurs perdraient leur emploi.

« Il ne fait aucun doute que l’augmentation du salaire minimum, en particulier à 15 dollars, mettra certaines petites entreprises à la faillite et coûtera beaucoup de travail aux travailleurs à bas salaire », a déclaré Neil Bradley, directeur des politiques à la Chambre de commerce américaine. .

Bradley a déclaré qu’il devrait y avoir un débat séparé sur le salaire minimum, et alors que la Chambre de commerce américaine s’oppose à 15 $ l’heure, «nous sommes ouverts à une augmentation raisonnable du salaire minimum et cela devrait être un sujet de discussion. Mais, vous savez, inclure cela dans le package COVID met tout en péril. «

Mary Kay Henry, présidente internationale du Syndicat international des employés de service, a déclaré que l’augmentation du salaire minimum profiterait à de nombreuses personnes qui ont travaillé en première ligne de la pandémie. C’est pourquoi elle soutient son inclusion dans le paquet de secours COVID-19.

«Ils ont été qualifiés d’essentiels, mais ils croient tous qu’ils ont été traités comme des consommables ou des sacrifices parce qu’ils ne gagnent pas assez pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table et assurer leur sécurité et celle de leur famille», a déclaré Henry. .

Henry dit que les travailleurs des maisons de retraite, les concierges, les agents de sécurité et les agents de santé à domicile font partie des 2 millions de membres du syndicat.

«La vraie façon d’apprécier ce travail est d’augmenter le salaire minimum à 15 $», dit-elle.

La plupart des États ont également des lois sur le salaire minimum. Les employés ont généralement droit au plus élevé des deux salaires minima. Actuellement, 29 États et Washington, DC, ont un salaire minimum supérieur au salaire minimum fédéral de 7,25 $ l’heure.