Biden et les démocrates déclarent avoir collecté plus de 71 millions de dollars pour sa course de 2024 de juillet à septembre

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden et le Comité national démocrate ont collecté plus de 71 millions de dollars pour sa réélection au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, une forte indication que les donateurs du parti restent unis derrière lui à l’approche d’une course de 2024 qui pourrait comporter une revanche. avec Donald Trump.

L’annonce de dimanche intervient après la campagne de Biden et le parti a déclaré avoir collecté plus de 72 millions de dollars au cours des 10 semaines séparant l’annonce officielle de sa campagne le 25 avril et la fin du deuxième trimestre le 30 juin.

Les deux totaux incluent les dons à la campagne de Biden et à un réseau d’accords de collecte de fonds conjoints avec les partis nationaux et étatiques. La campagne a déclaré que les démocrates disposaient de 91 millions de dollars en espèces jusqu’à la fin du mois dernier, le total le plus élevé jamais atteint par un démocrate à ce stade d’un cycle électoral.

« La collecte de fonds de ce trimestre et les liquidités historiques témoignent d’un enthousiasme et d’un soutien très réels », a déclaré Julie Chavez Rodriguez, responsable de la campagne de réélection de Biden, dans un communiqué. « Ces chiffres témoignent de l’un de nos principaux objectifs au début de cette campagne : réunir les ressources nécessaires pour mener une campagne agressive qui remportera la victoire en novembre 2024. »

Le total de Biden n’a pas dépassé celui du dernier président démocrate, Barack Obama, qui avait levé 85,6 millions de dollars auprès des entités démocrates affiliées au cours du trimestre d’avril à juin 2011, lorsqu’il a lancé sa campagne pour un second mandat. Obama a annoncé sa candidature trois semaines plus tôt en avril que Biden en 2023.

Obama, son parti et ses comités associés ont encaissé environ 70 millions de dollars au troisième trimestre 2011, ce qui correspond presque aux chiffres de 2023, même sans tenir compte de l’inflation.

La campagne 2024 de Trump a annoncé la semaine dernière avoir collecté plus de 45,5 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre, sans le bénéfice du Parti républicain national ou des entités du parti.

Trump a rapidement pris une avance considérable sur ses rivaux lors de la primaire républicaine de 2024 et a vu sa collecte de fonds rester forte malgré quatre actes d’accusation qui l’ont laissé faire face à 91 accusations criminelles qui ont entaché ses finances de campagne.

Lors de la campagne de réélection de Trump en 2019, sa campagne et ses affiliés, ainsi que le Comité national républicain, ont levé 125 millions de dollars au troisième trimestre de cette année-là. Mais la campagne de Biden a noté qu’elle essayait d’éviter d’augmenter le maximum autorisé auprès de ses donateurs les plus enthousiastes, comme Trump l’a fait en 2020 lorsqu’il a été confronté à des déficits de collecte de fonds au cours des derniers mois de la campagne.

Biden n’a organisé qu’un seul rassemblement électoral, avec certains des plus grands syndicats du pays au centre des congrès de Philadelphie en juin. Entre-temps, sa campagne s’est fortement appuyée sur le DNC, lui permettant de couvrir une grande partie des coûts initiaux liés à l’expansion des efforts de réélection tout en renforçant les partis étatiques.

« Nous construisons l’infrastructure nécessaire pour atteindre de manière agressive les électeurs avec notre message », a déclaré le président du DNC, Jaime Harrison, dans un communiqué.

La priorité absolue de la campagne de Biden jusqu’à l’année prochaine a été de collecter des fonds et de maintenir les coûts à un niveau bas. En septembre, cependant, il a annoncé une campagne publicitaire télévisée et numérique de 16 semaines, d’une valeur de 25 millions de dollars, axée sur les États charnières et promouvant une variété de thèmes, notamment les efforts de son administration pour défendre le droit à l’avortement et réduire les coûts de prescription des médicaments.

Un spot a même directement critiqué Trump alors que lui et Biden prévoyaient des voyages séparés dans le Michigan au début de la grève des Travailleurs unis de l’automobile.

Les totaux de dimanche ont été annoncés par la campagne Biden, mais elle ne prévoit pas de divulguer les détails sur le montant dépensé avant plus tard, conformément aux délais de la Commission électorale fédérale.

La campagne a également indiqué que les totaux du troisième trimestre incluaient une grande partie des 25 millions de dollars d’achat de publicité. La campagne s’attend à ce que les dons augmentent fortement à partir de l’été prochain, à l’approche des élections.

Biden a évité de sérieux challengers démocrates aux primaires, en particulier avec Robert F. Kennedy Jr. qui a récemment quitté la course et annoncé qu’il se présenterait plutôt à la présidence en tant qu’indépendant. Mais Biden continue de se débattre avec des questions sur l’enthousiasme des électeurs, compte tenu de ses faibles taux d’approbation et des questions – même de la part de nombreux démocrates – sur son âge, étant donné qu’il aurait 86 ans à la fin d’un deuxième mandat s’il en remportait un.

La campagne Biden a déclaré avoir doublé ses contributions individuelles depuis son lancement pour atteindre un total de plus de 1,4 million. En outre, 112 000 personnes se sont désormais engagées à soutenir les donateurs, ce qui signifie qu’elles ont promis de continuer à contribuer chaque mois, a indiqué la campagne.

Au total, plus de 493 000 donateurs ont fait 843 000 dons dans toutes les entités Biden et démocrates au cours du trimestre, avec 97 % des dons inférieurs à 200 $. Les donateurs provenaient également des 50 États, indique la campagne.

