Biden et le roi Charles III poussent pour la transition vers l’énergie verte lors de la première réunion

Le président Biden et le roi de Grande-Bretagne Charles III ont exhorté les entreprises privées à faire davantage pour lutter contre le changement climatique dans les pays en développement lors de leur première réunion lundi au château de Windsor en Angleterre.

John Kerry, l’envoyé spécial du président pour le climat, a déclaré lors de la discussion sur le réchauffement climatique que la réunion de haut niveau comprenait « des philanthropes et des investisseurs » qui cherchent des moyens d’accélérer l’action contre le changement climatique.

«Les gens ici… représentent littéralement des milliards de dollars… et ils prennent des décisions chaque jour sur la façon d’accélérer cela [green energy] transition », a déclaré M. Kerry au président et au roi au début d’une table ronde sur le climat.

« Il y a une pleine compréhension ici, en particulier avec les preuves des dernières semaines qui s’accumulent, que lorsque les scientifiques nous disent qu’ils sont terrifiés par ce qu’ils voient, et lorsque nous entendons ces mêmes scientifiques nous dire que nous sommes dans un monde inexploré territoire, ce groupe s’est réuni pour essayer de comprendre, ‘OK, comment pouvons-nous déployer les fonds nécessaires pour investir, pour créer la nouvelle économie de l’énergie propre ?’ », a déclaré M. Kerry.

Parmi les personnes présentes figuraient le sultan Ahmed al-Jaber des Émirats arabes unis, président désigné du sommet mondial des Nations Unies sur le climat prévu pour décembre, et les dirigeants de Bank of America, Prudential plc, BlackRock, Allianz, Lloyds of London, NatWest Group et la United Bank of Africa.

Le roi, qui a été couronné en mai, fait de l’environnement une partie importante de son héritage politique et se bat depuis longtemps pour protéger la faune et lutter contre le changement climatique. M. Biden a signé l’année dernière un vaste ensemble législatif qui comprend près de 375 milliards de dollars d’incitations liées au climat.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que le président avait « un immense respect » pour l’engagement du roi sur la question climatique en particulier. Il a dit que Charles était une « voix de clairon » sur le climat et « quelqu’un qui a mobilisé l’action et les efforts ».

« Donc, le président aborde cette question avec une énorme bonne volonté », a déclaré M. Sullivan aux journalistes dimanche alors que le président s’envolait pour Londres en route pour un sommet de l’OTAN en Lituanie plus tard cette semaine.

La visite de M. Biden comprenait une rencontre avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. La Maison Blanche a déclaré avoir « réaffirmé son soutien indéfectible à l’Ukraine face à l’agression continue de la Russie ».

Le président a décidé la semaine dernière de fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions, qui sont interdites par le Royaume-Uni et 122 autres signataires d’une convention qui interdit ces armes. M. Sunak a clairement exprimé sa désapprobation de la décision et a déclaré que la Grande-Bretagne ne suivrait pas l’exemple de Washington sur les armes controversées.

Pourtant, les deux hommes ont déclaré que la « relation spéciale » transatlantique restait forte malgré certaines différences politiques.

« Nous avançons d’une manière qui est positive. Mais notre relation est solide comme le roc », a déclaré M. Biden à propos de leur rencontre.

Le gouvernement britannique a déclaré que les deux pays avaient commencé à travailler sur un accord garantissant l’accès britannique aux minéraux critiques des États-Unis nécessaires à la fabrication automobile et aux applications de haute technologie, même si le Royaume-Uni n’a pas conclu d’accord de libre-échange. L’accès a été remis en question après que M. Biden a fait passer sa loi sur la réduction de l’inflation l’année dernière visant à réduire la dépendance des chaînes d’approvisionnement américaines de véhicules électriques vis-à-vis de la Chine.

Après sa rencontre avec le roi et le Premier ministre, M. Biden a quitté Londres lundi soir pour Vilnius, en Lituanie, où débute mardi un sommet de deux jours des dirigeants de l’OTAN.

• Cette histoire est basée en partie sur des rapports de service de fil.