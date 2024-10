Biden et le président chypriote discutent des efforts de l’administration pour obtenir des cessez-le-feu à Gaza et au Liban

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden et le président chypriote Nikos Christodoulides ont discuté mercredi un nouvel effort par l’administration américaine et les médiateurs au Moyen-Orient pour conclure des cessez-le-feu afin de mettre fin aux combats au Liban et à Gaza.

Christodoulides est à la tête du pays de l’Union européenne le plus proche de Gaza. La petite nation insulaire méditerranéenne a joué un rôle essentiel dans les efforts visant à acheminer l’aide humanitaire vers Gaza depuis la guerre entre Le Hamas et Israël a commencé il y a plus d’un an.

Il a déclaré que les responsables de Biden et de la Maison Blanche l’avaient informé des derniers efforts intensifiés de l’administration américaine et d’autres médiateurs, mais avaient refusé de donner plus de détails sur la discussion.

« La priorité la plus importante de la communauté internationale est désormais d’instaurer un cessez-le-feu dans la région », a déclaré Christodoulides aux journalistes après ses entretiens dans le bureau ovale avec Biden.

De hauts responsables de la Maison Blanche, Brett McGurk et Amos Hochstein, se rendront en Israël jeudi pour des discussions sur d’éventuels cessez-le-feu au Liban et à Gaza, ainsi que sur la libération des otages détenus par le Hamas, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle a déclaré que le directeur de la CIA, Bill Burns, se rendrait en Égypte jeudi pour discuter de ces efforts.

Une proposition visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah prévoit un cessez-le-feu de deux mois pendant lequel les forces israéliennes se retireraient du Liban et le Hezbollah mettrait fin à sa présence armée le long de la frontière sud du pays, selon deux responsables américains proches des négociations. dit. Les responsables n’étaient pas autorisés à commenter publiquement et se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

Biden, quant à lui, a remercié Chypre pour avoir aidé à acheminer l’aide humanitaire indispensable à Gaza et pour la coopération de la nation méditerranéenne en réponse à La guerre de la Russie en Ukraine.

La réunion intervient quelques jours après que les responsables américains et chypriotes ont annoncé que les deux pays lançaient un dialogue stratégique visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans une région ravagée par la crise à travers des initiatives telles que la formation antiterroriste du personnel des pays du Moyen-Orient et la lutte contre l’évasion des sanctions.

La nouvelle coordination n’est que le dernier exemple du resserrement des relations entre Chypre et les États-Unis après des décennies de tensions entre Washington et Moscou. Chypre s’est rapprochée des États-Unis depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

« Aujourd’hui, nous nous sommes opposés à l’attaque brutale de la Russie contre l’Ukraine, nous avons lancé un dialogue stratégique, nous avons accru la coopération sur une série de questions, de la sécurité énergétique à l’intelligence artificielle, et nous avons augmenté l’aide humanitaire, en livrant 8 000 tonnes à Gaza », a déclaré Biden.

Les États-Unis financent également un centre sur l’île sous l’acronyme CYCLOPS qui forme le personnel de Chypre et des pays voisins à la sécurité maritime et à la cybersécurité ainsi qu’aux techniques de lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement chypriote a également intensifié sa coordination avec les forces de l’ordre locales, le ministère américain de la Justice et le FBI pour lutter contre le contournement des sanctions contre la Russie et d’autres pays.

Le FBI aide à former la police chypriote à identifier et à poursuivre les cas de financement illégal et de tentatives d’évasion des sanctions américaines, européennes et onusiennes imposées à tout pays tiers.

Le mois dernier, Chypre et les États-Unis ont signé un accord-cadre de coopération en matière de défense qui décrit les moyens par lesquels les deux pays peuvent améliorer leur réponse aux crises humanitaires régionales et aux problèmes de sécurité.

Christodoulides a déclaré que Chypre s’est avérée être un « partenaire prévisible et fiable des États-Unis dans une région d’une grande importance géopolitique ».

Plus tôt cette année, Chypre a aidé les États-Unis à établir un couloir maritime à Gaza pour l’acheminement par bateau de l’aide humanitaire vers le territoire palestinien.

Le projet de jetée temporaire de 230 millions de dollars a été qualifié de gâchis par les critiques et a été assailli par des conditions météorologiques turbulentes, des menaces à la sécurité et des restrictions importantes en matière de personnel. Le Pentagone a mis fin à cet effort après environ quatre mois.

L’administration Biden s’était fixé pour objectif que la route maritime et la jetée des États-Unis fournissent de la nourriture pour nourrir 1,5 million de personnes pendant 90 jours. L’usine n’a pas réussi à produire suffisamment pour nourrir environ 450 000 personnes pendant un mois avant de fermer ses portes, selon le rapport d’un inspecteur général de l’USAID.

Hadjicostis a été signalé à Nicosie, Chypre. L’écrivain diplomatique de l’AP, Matthew Lee, a contribué au reportage