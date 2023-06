Biden et le Premier ministre Modi discuteront de l’approfondissement des liens entre les peuples : la Maison Blanche

Il y aura des discussions entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Joe Biden sur des livrables significatifs et tangibles dans plusieurs catégories différentes, y compris le développement de liens entre les peuples qui guideront les relations des deux pays à l’avenir, porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby a déclaré mardi

Le Premier ministre Modi est en visite d’État aux États-Unis et devrait s’entretenir de diverses questions avec le président Biden.

S’adressant à une conférence de presse mardi, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour les communications stratégiques a déclaré : « Vous pouvez vous attendre à voir des livrables significatifs et tangibles dans plusieurs catégories différentes. L’un serait la santé mondiale. Nous avons coopéré très très fortement avec l’Inde pour lutter contre Covid 19. Vous les verrez parler de livrables dans le domaine de la crise climatique et de la lutte contre le changement climatique ».

« Vous les entendrez certainement parler de coopération en matière de défense. Vous entendrez des discussions sur les livrables concernant les technologies émergentes », a-t-il ajouté.

Kirby a en outre déclaré que les deux dirigeants se concentreraient également sur le renforcement et l’approfondissement des liens entre les peuples, ajoutant que ce facteur guiderait les relations entre les deux pays à l’avenir.

« Et enfin, aussi les liens entre les peuples et vous entendrez les deux dirigeants parler des moyens par lesquels nous pouvons rendre les échanges interpersonnels, culturels et éducatifs plus enrichissants, que nous avons déjà, en les approfondissant, en les rendant plus significatifs , parce que c’est vraiment la racine de la force de la relation bilatérale, dans 10 à 15 ans », a ajouté Kirby.

Il a ajouté : « À l’avenir, ce seraient les jeunes qui seraient les dirigeants des deux pays. Donc, nous voulons nous assurer que nous investissons correctement dans leur croissance, leur développement, leur compréhension mutuelle, dans la relation qu’ils entretiennent. aller de l’avant à l’avenir ».

Au cours de sa visite à New York, le Premier ministre Modi rencontrera aujourd’hui des PDG, des lauréats du prix Nobel, des économistes, des artistes, des scientifiques, des universitaires, des entrepreneurs, des universitaires et des experts du secteur de la santé.

Il assistera aux célébrations de la Journée du yoga au siège de l’ONU le 21 juin. Le PM Modi se rendra ensuite à Washington DC et recevra une cérémonie de bienvenue à la Maison Blanche le 22 juin.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden organiseront un dîner d’État en l’honneur du Premier ministre le même soir. Le Premier ministre s’adressera également à une séance conjointe du Congrès américain le même jour.

Le 23 juin, le Premier ministre sera accueilli conjointement lors d’un déjeuner par le vice-président américain Kamala Harris et le secrétaire d’État américain Antony Blinken. En plus des engagements officiels, le Premier ministre devrait avoir plusieurs interactions avec des PDG, des professionnels et d’autres parties prenantes de premier plan.

Il rencontrera également des membres de la diaspora indienne.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)