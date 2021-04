WASHINGTON – Le président Joe Biden organisera vendredi sa première rencontre face à face avec un dirigeant étranger lorsque le Premier ministre japonais Yoshihide Suga arrivera à la Maison Blanche pour des discussions qui devraient se concentrer fortement sur une autre puissance asiatique: la Chine.

Les États-Unis et le Japon cherchent tous deux à renforcer l’alliance entre les deux pays alors que Washington tente de contrer les défis économiques et militaires posés par Pékin. L’administration Biden considère le Japon comme un allié régional important alors qu’il se prépare à affronter la Chine sur des questions telles que les droits de l’homme et les pratiques commerciales déloyales.

« Les États-Unis ne peuvent être efficaces en Asie que lorsque les relations américano-japonaises sont solides et que le Japon est stable et stable », a déclaré jeudi un haut responsable de l’administration.

Suga rencontrera la vice-présidente Kamala Harris chez elle vendredi matin, puis se rendra à la Maison Blanche pour des réunions avec Biden et les membres de son cabinet.

Les sujets à l’ordre du jour incluront probablement la pandémie de coronavirus, la politique technologique, la sécurité régionale, le changement climatique et même les Jeux olympiques de cet été à Tokyo.

La Chine et la manière de gérer la paix et la stabilité des mers régionales, y compris le détroit de Taiwan, seront au centre des discussions. La Chine a envoyé des avions de combat dans la région dans une démonstration de force destinée à faire pression sur Taiwan, une île autonome que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

Biden et Suga devraient également discuter de la situation des droits de l’homme à Hong Kong et dans le nord-ouest de la Chine dans la région du Xinjiang.

Aucun des deux pays ne cherche à aggraver les tensions ou à provoquer la Chine, a déclaré le haut responsable de l’administration, mais en même temps, ils veulent envoyer un signal clair que certaines des mesures prises par la Chine vont à l’encontre de la mission de maintien de la paix et de la stabilité.

Le Japon considère l’activité militaire croissante de la Chine dans la région, ainsi que ses vastes revendications territoriales, comme une menace pour la sécurité. Le Japon est lui-même enfermé dans un différend avec la Chine sur la revendication de Pékin sur les îles Senkaku contrôlées par le Japon, appelées Diaoyu en Chine, dans la mer de Chine orientale.

Pourtant, le Japon se trouve dans une position délicate car la Chine reste le premier partenaire commercial du Japon. Le gouvernement japonais a condamné la répression des droits de l’homme par la Chine à Hong Kong et au Xinjiang, mais a résisté à l’imposition de sanctions.

« Chacun de nos pays a des perspectives légèrement différentes, et je ne pense pas que nous insisterons pour que le Japon adhère d’une manière ou d’une autre à toutes les dimensions de notre approche », a déclaré le haut responsable de l’administration. «Au fond, cependant, nous partageons un objectif stratégique, et je pense que nous voulons le réaffirmer lors du sommet.»

Suga devrait également inviter Biden aux Jeux olympiques de Tokyo, qui s’ouvriront le 23 juillet malgré les inquiétudes quant à la sécurité des jeux, compte tenu de la lenteur du déploiement de la vaccination COVID au Japon. Les jeux ont été reportés il y a un an à cause de la pandémie.

Les touristes ne seront pas autorisés à entrer au Japon pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en raison de la pandémie.

Interrogé sur la sécurité et l’opportunité des athlètes américains participant aux jeux, le haut responsable de l’administration a déclaré que Biden demanderait probablement à Suga une mise à jour sur le statut des jeux.

«Nous ne voulons certainement en aucun cas nuire aux efforts japonais», a déclaré le responsable. «Nous pensons que les Jeux olympiques sont une merveilleuse tradition. Mais en même temps, pour le moment, il est probablement un peu trop tôt pour appeler à quoi s’attendre. »

