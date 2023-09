Biden et le PDG de GM sont des amis. Cela pourrait affecter la grève de l’UAW.

La tension à laquelle Biden est confronté est le résultat de plusieurs facteurs. En plus de ses fréquentes visites à la Maison Blanche, Barra a joué un rôle crucial en aidant l’administration à développer un plan national de recharge des voitures. Mais Biden a également bâti une marque politique qui dure depuis des décennies et qui attire les électeurs cols bleus dans des États clés comme le Michigan et le Wisconsin et tient à consolider cette image afin d’être réélu.

« D’ici le jour des élections, il doit se ranger du côté des travailleurs et des consommateurs », a déclaré Paul Bledsoe, ancien membre du groupe de travail sur le climat du président Bill Clinton et qui travaille désormais pour le Progressive Policy Institute, de gauche. « C’est juste la politique de notre époque. »

La Maison Blanche a rejeté l’idée selon laquelle la relation de Biden avec Barra porterait atteinte à son soutien de longue date aux travaillistes.

« Le président Biden est le président le plus pro-syndical de l’histoire », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson, dans un communiqué. « Il sait que l’économie se développe lorsque la classe moyenne se développe, et que la classe moyenne se développe lorsqu’il y a un fort mouvement syndical. Le président donne le ton, la politique et les priorités de cette administration.

Même si Biden a, jusqu’à présent, exprimé son soutien aux grévistes de l’UAW, il est également resté en contact avec les dirigeants du secteur automobile. Et pour une bonne raison. Le président s’est appuyé sur eux pour l’aider à tenir sa promesse de remplacer des millions de voitures à essence par des modèles électriques d’ici 2030, alors qu’il souhaite que la moitié de toutes les ventes de voitures soient des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables.

Moins de grandes industries sont aussi alignées sur la Maison Blanche, et moins de dirigeants sont aussi proches de l’administration que Barra.

« Vous avez changé toute l’histoire, Mary », a déclaré Biden lors d’une visite en novembre 2021 dans une usine de véhicules électriques GM à Détroit.

« Vous avez électrifié toute l’industrie automobile. Je suis sérieux. »

Biden a commencé à travailler en étroite collaboration avec Barra avant de prendre ses fonctions.

Avant son élection en novembre 2020, General Motors faisait partie du procès de l’administration Trump contre la Californie au sujet de son droit de dépasser les normes fédérales en matière de pollution atmosphérique. La société s’est rapidement retirée du procès après que Biden a déclaré avoir eu une « petite conversation » avec Barra.

En quelques mois, GM s’est engagé à constituer une flotte de véhicules entièrement électriques d’ici 2035, un calendrier rapide que les géants automobiles établis n’avaient jamais tenté.

Si cette relation a aidé Biden à atteindre ses objectifs en matière de politique environnementale et manufacturière, elle a également donné à Barra l’accès aux plus hauts niveaux du gouvernement.

Les visites de Barra au complexe de la Maison Blanche font partie des efforts de longue date de GM pour être « engagés avec chaque administration au cours de nos plus de 100 ans, des deux partis », a déclaré la porte-parole de GM, Jeannine Ginivan.

Ginivan a ajouté que l’entreprise « continuera à négocier de bonne foi pour parvenir à un accord le plus rapidement possible ».

Les liens entre la Maison Blanche et General Motors s’étendent au-delà de Barra et Biden. Barra et Jeff Zients, chef de cabinet de Biden, se sont entretenus lors d’un appel au début du mois avec d’autres responsables de la Maison Blanche, selon une personne proche de la conversation.

Jeff Ricchetti, dont le frère Steve Ricchetti est conseiller de Biden, fait actuellement du lobbying pour General Motors. L’entreprise a versé à son entreprise plus d’un demi-million de dollars depuis début 2021. Steve Ricchetti lui-même a également fait du lobbying pour General Motors entre 2001 et 2008, quelques années avant de devenir conseiller du vice-président Biden de l’époque, puis chef de cabinet. . Tous deux ont fait pression sur le Sénat pour GM alors que Biden était sénateur du Delaware, selon les dossiers de divulgation.

Plus récemment, un membre de la famille Biden a obtenu un nouveau poste chez General Motors. Missy Owens, la nièce du président, a rejoint l’entreprise en février 2022 et est désormais directrice de la politique mondiale de développement durable. Selon Les nouvelles de Détroitelle travaillerait sous la direction du vice-président de GM David Strickland, un ancien de l’administration Obama qui dirigeait la National Highway Traffic Safety Administration.

Ginivan, le porte-parole de GM, a déclaré que Jeff Ricchetti ne faisait pas de pression sur le bureau de la Maison Blanche. Elle a ajouté qu’Owens, « un expert en développement durable avec des années d’expérience dans le domaine du développement durable des entreprises, n’est pas un lobbyiste ».

« Tout en tenant l’administration Biden informée des progrès (avec les décideurs politiques locaux, étatiques et fédéraux), lors des négociations de 2019, nous avons également maintenu un dialogue avec l’administration Trump en les tenant informées tout au long du processus », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

L’amitié entre Biden et Barra n’est pas passée inaperçue dans les cercles politiques. Les républicains de la Chambre ont été frustrés par les relations de Barra avec la Maison Blanche dans le passé, selon un ancien lobbyiste de General Motors. Les PDG membres de la Business Roundtable, une association de PDG présidée par Barra, ont également exprimé certaines inquiétudes quant à son amitié avec la Maison Blanche, a déclaré un lobbyiste qui a travaillé avec ces PDG. Les lobbyistes ont bénéficié de l’anonymat pour discuter de conversations privées.

« À Business Roundtable, les membres de nos PDG se sont engagés à travailler avec l’administration et les membres du Congrès des deux partis pour faire avancer des politiques favorables à la croissance qui favorisent une économie américaine florissante et des opportunités élargies pour tous les Américains », a déclaré un porte-parole de Business Roundtable dans un communiqué. .

Pour certains dans le monde du travail, le fait que la Maison Blanche cultive Barra a également semé la consternation. Même s’il n’y a guère de doute sur les références pro-syndicales de Biden, on craint que certains membres de son administration voient les choses à travers le prisme des entreprises.

« Le président comprend. Les autres personnes autour de lui ne le font pas », a déclaré un dirigeant syndical à POLITICO la semaine dernière.

Les responsables de Biden ont souligné que le président avait reçu le soutien précoce de l’AFL-CIO et d’autres grands syndicats. Et la semaine dernière, le président a poussé les Big 3 à aller plus loin dans leurs négociations avec les grévistes. Ses commentaires ont été salués par certains groupes progressistes et militants syndicaux. Mais Biden n’a pas approuvé la grève et a reconnu que les constructeurs automobiles « ont fait des offres importantes ».

Quelle que soit l’issue de la grève, General Motors tente déjà d’étendre sa présence à Washington.

La société est à la recherche d’un directeur des affaires fédérales à Washington, qui peut gérer les relations avec les membres clés du Congrès et du Congressional Black Caucus.

La personne « sera responsable de l’élaboration des politiques et du plaidoyer auprès du Congrès américain et d’autres agences du gouvernement fédéral », a indiqué GM sur son site Internet.

Une version de ce rapport a été publiée pour la première fois dans Climatewire d’E&E News. Accédez à des rapports plus complets et approfondis sur la transition énergétique, les ressources naturelles, le changement climatique et plus encore dans E&E News.