Biden et le G-7 cherchent à plafonner les prix du pétrole russe pour “affamer” l’effort de guerre de Poutine

TELFS, Autriche – Le président Biden et ses homologues du Groupe des Sept prévoient de dévoiler lundi des mesures économiques supplémentaires pour faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à sa guerre en Ukraine – y compris un effort pour fixer un plafond de prix mondial pour les expéditions de pétrole russe.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, un haut responsable de l’administration a déclaré que les dirigeants étaient en train de finaliser les détails mais “très proches” de demander de toute urgence aux ministres concernés de leur pays de créer un système pour fixer un plafond de prix mondial pour les expéditions de pétrole russe vers des pays en dehors de la Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis et autres pays du G-7.

“Le but ici est d’affamer la Russie, d’affamer Poutine, de sa principale source d’argent et de faire baisser le prix du pétrole russe pour aider à atténuer l’impact de la guerre de Poutine à la pompe”, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat. aux conditions fixées pour l’appel d’information.

Cependant, de nombreux détails restaient flous, notamment quel sera le plafond des prix, comment cela fonctionnera et combien de temps il faudra aux dirigeants pour parvenir à un accord final et mettre en œuvre le plan.

“Ces objectifs privent la Russie des revenus énergétiques, de ses ressources pour continuer à faire la guerre, et aussi pour minimiser les retombées sur le reste de l’économie, minimiser les perturbations sur les marchés mondiaux de l’énergie, minimiser l’impact pour les consommateurs aux États-Unis et autour du monde. monde », a déclaré le responsable.

En outre, les dirigeants prévoient d’annoncer des mesures visant la production militaire et les chaînes d’approvisionnement militaires russes ; de nouveaux tarifs sur certains produits russes ; et des sanctions supplémentaires à l’encontre des responsables de violations des droits de l’homme, notamment de crimes de guerre et de profit.