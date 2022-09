WASHINGTON (AP) – Le président américain Joe Biden et le président sud-africain Cyril Ramaphosa doivent se rencontrer vendredi à la Maison Blanche pour des entretiens sur la guerre de la Russie en Ukraine, les questions climatiques, le commerce et plus encore.

Ramaphosa fait partie des dirigeants africains qui ont maintenu une position neutre à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Afrique du Sud s’étant abstenue lors d’un vote des Nations Unies condamnant les actions de la Russie et appelant à un règlement par médiation.

Le ministre sud-africain des Relations internationales, Naledi Pandor, a déclaré que Ramaphosa soulignerait la nécessité d’un dialogue pour trouver une fin au conflit lors de sa rencontre avec Biden et lors de discussions séparées avec le vice-président Kamala Harris.

Pandor a ajouté que la question sera au centre de l’attention de l’Afrique du Sud lorsqu’elle participera à la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine.

“Nous voudrions qu’un processus diplomatique soit engagé entre les deux parties et nous pensons que l’ONU doit diriger, le secrétaire général de l’ONU en particulier”, a déclaré Pandor.

La réunion de la Maison Blanche fait suite à la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Afrique du Sud le mois dernier, au cours de laquelle il a déclaré que l’administration Biden considérait les 54 nations africaines comme des “partenaires égaux” dans la résolution des problèmes mondiaux.

Mais l’administration a été déçue que l’Afrique du Sud et une grande partie du continent aient refusé de suivre les États-Unis en condamnant l’invasion russe de l’Ukraine.

Lors de la visite de Blinken, Pandor a accusé les États-Unis et d’autres puissances occidentales de se concentrer sur le conflit ukrainien au détriment des crises dans le monde.

“Nous devrions être tout aussi préoccupés par ce qui arrive au peuple palestinien que nous le sommes par ce qui arrive au peuple ukrainien”, a-t-elle déclaré.

L’administration Biden, quant à elle, a cherché à souligner que le blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire a entraîné des pénuries de céréales, d’huile de cuisson et d’engrais, ce qui a eu un impact disproportionné sur les Africains.

La position neutre de l’Afrique du Sud est en grande partie due au soutien que l’Union soviétique a apporté pendant la guerre froide au Congrès national africain de Ramaphosa dans sa lutte pour mettre fin à l’apartheid, le régime sud-africain de répression contre la majorité noire qui a pris fin en 1994. L’Afrique du Sud est considérée comme un chef de file de plusieurs pays africains qui ne prendront pas parti contre la Russie.

Malgré les divergences sur la guerre en Ukraine, l’administration Biden reconnaît l’importance de renforcer les relations en Afrique alors que la Chine a passé des décennies à se retrancher sur les marchés des ressources naturelles du continent. L’amélioration des relations avec l’Afrique du Sud – l’une des plus grandes économies du continent – est au cœur de l’effort américain.

John Stremlau, expert en relations internationales à l’Université du Witwatersrand, a déclaré que les pourparlers soulignent que les États-Unis considèrent l’Afrique du Sud comme ayant le “potentiel de diriger l’Afrique de manière constructive” sur le commerce et d’autres questions.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les deux dirigeants discuteraient également du changement climatique et des opportunités d’accroître le commerce et les investissements. Harris et Ramaphosa discuteront de la sécurité sanitaire mondiale, de la coopération spatiale et d’autres questions lorsqu’ils se rencontreront au petit-déjeuner à la résidence du vice-président, a déclaré Jean-Pierre.

Les efforts ambitieux de l’Afrique du Sud pour passer du charbon à une énergie plus propre devraient être discutés lors des pourparlers des dirigeants. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont annoncé l’année dernière un plan visant à fournir 8,5 milliards de dollars de prêts et de subventions sur cinq ans pour aider l’Afrique du Sud à éliminer progressivement le charbon.

Ramaphosa pourrait également soulever avec Biden l’échec des États-Unis et d’autres pays plus riches à tenir une promesse vieille de plus de plusieurs décennies – faite pour la première fois en 2009 et réaffirmée lors des pourparlers sur le climat de Paris en 2015 – de dépenser 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à faire face avec le changement climatique.

___

Magome a rapporté de Johannesburg.

Mogomotsi Magome et Aamer Madhani, The Associated Press