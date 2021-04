« Il fournit le plus fort, le plus résilient, économie innovante dans le monde. Ce n’est pas un plan qui bricole avec les bords », a déclaré Biden mercredi sur son projet de loi. « C’est un investissement ponctuel en Amérique, contrairement à tout ce que nous avons vu ou fait depuis la construction du réseau routier. »

Certes, Biden fait face à une bataille difficile au Congrès, les républicains et même les démocrates modérés se méfiant de la hausse du déficit américain et de la possibilité d’une montée des pressions inflationnistes. Mais le swing de son ambition est frappant et serait, a soutenu le commentateur de gauche Robert Kuttner, marquent une transformation des démocrates après des décennies d’être «un parti néolibéral de Wall Street».

«Les historiens et les politiciens comparent déjà l’ambition à [Franklin D.] Le New Deal de Roosevelt ou le programme Great Society de Lyndon Johnson, » a écrit le chroniqueur du Guardian Will Hutton, écriture jalouse de l’autre côté de l’étang. «En termes britanniques, c’est comme si un prochain gouvernement travailliste s’était engagé à dépenser 500 milliards de livres sterling au cours de la prochaine décennie en mettant l’accent sur la Grande-Bretagne arriérée dans toutes ses manifestations – un réel engagement à monter de niveau, l’égalité raciale, le net zéro et devenir une superpuissance scientifique. . «

« Des réformes radicales – renversant la direction politique dominante des quatre dernières décennies – devront être mises sur la table », a noté un éditorial du Financial Times l’année dernière, ce qui était tout à fait une déclaration en soi, étant donné la mesure dans laquelle le lectorat aisé de la publication a probablement bénéficié de cette orientation politique antérieure. «Les gouvernements devront accepter un rôle plus actif dans l’économie. Ils devraient considérer les services publics comme des investissements plutôt que des obligations et chercher des moyens de rendre les marchés du travail moins précaires. «

Pour aider à compenser les coûts élevés de ses infrastructures et de ses projets d’emploi, Biden a proposé des augmentations fiscales importantes pour les entreprises et les riches. Bien que cela ait rencontré des réactions politiques de la part des lobbyistes d’entreprise, c’est un argumentaire plus facile maintenant qu’il ne l’était lorsque Biden est devenu vice-président. La pandémie illustre la nécessité, même pour les gouvernements les plus laissés-faire, de renforcer le filet de sécurité sociale et de mettre derrière eux les craintes plus anciennes concernant les déficits et les préjugés profondément ancrés envers l’austérité.

« En termes simples, l’économie américaine a été beaucoup plus cruelle et inégale au cours des quatre dernières décennies que ce dont les capitalistes super-riches et les banlieues prospères ont besoin », a écrit Eric Levitz du magazine New York«En réalité, même un État-providence de style européen occidental (et ses taux d’imposition) n’entre pas en conflit avec les intérêts matériels éclairés de la classe moyenne supérieure; seuls les ultra-riches peuvent avoir confiance qu’ils n’auront jamais besoin d’assurance sociale. «

Cette rhétorique est reprise par le Fonds monétaire international, une institution longtemps considérée comme la quintessence du néolibéralisme. Avant ses réunions annuelles de cette semaine, il a publié un rapport appelant à des économies avancées pour utiliser une charge plus agressive pour aider à couvrir les coûts de la pandémie. Cela comprend des impôts plus élevés sur les bénéfices des sociétés, les successions, la propriété et d’autres mesures qui, selon les républicains de Washington, seraient préjudiciables à l’intérêt national.

« De nombreux pays pourraient compter davantage sur les impôts fonciers et les droits de succession », a écrit trois économistes du FMI, faisant valoir que la réduction des inégalités au sein des sociétés était importante pour la cohésion sociale. « Les pays peuvent également accroître la progressivité budgétaire, car certains gouvernements ont la possibilité d’augmenter les taux marginaux d’imposition sur le revenu les plus élevés, tandis que d’autres pourraient se concentrer sur la réduction des écarts d’imposition des revenus du capital. »

Le renoncement apparent de Biden à l’héritage du néolibéralisme peut également s’étendre à la politique commerciale. On ne sait pas dans quelle mesure le nouveau gouvernement s’écarte réellement de la voie plus protectionniste de son prédécesseur nationaliste. Lorsqu’on lui a demandé lors d’une audience du Congrès si le but d’un accord commercial entre deux pays devrait être l’élimination des droits de douane et des barrières commerciales, Katherine Tai, la représentante commerciale américaine nommée par Biden, a fait objection.

« Si vous m’aviez posé cette question il y a cinq ou dix ans, je serais peut-être tenté de dire oui, » Tai a ditMais elle a déclaré que l’expérience de ces dernières années, y compris l’urgence pandémique et l’animosité des guerres commerciales de l’administration Trump, l’a amenée à croire « que notre politique commerciale doit être nuancée et que nous devons prendre en compte toutes les leçons. que nous avons appris, beaucoup d’entre eux très douloureux, de notre histoire la plus récente. «

«Toute personne impliquée dans les affaires ou le gouvernement dans les années 80 ou 90 a vu une partie des promesses de la mondialisation se réaliser, mais la plupart des dégâts ont été, de manière inattendue, plus larges, plus nets et plus profonds», a déclaré le sénateur Christopher A. Coons (D.-Del. ) au New York Times plus tôt cette année.[Biden] estime que nous devons changer la direction du commerce. «

Pour l’instant, Biden est à la tête d’une économie américaine qui sort le monde occidental de la pandémie. «Au milieu des progrès réguliers de la vaccination contre les coronavirus, l’économie américaine s’accélère tellement que les bénéfices ne resteront pas à la maison», a écrit mon collègue David Lynch. «La demande de biens et de services devrait dépasser largement les frontières américaines cette année, faisant des États-Unis le principal contributeur à la croissance mondiale pour la première fois depuis 2005», a déclaré Oxford Economics.

Grâce en partie à la loi de relance, les États-Unis contribueront pour près de 1,5% au taux de croissance de l’économie mondiale cette année, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques. D’ici la fin de l’année prochaine, la production mondiale devrait être d’environ 3 000 milliards de dollars de plus qu’en l’absence de nouvelles dépenses américaines.