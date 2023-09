Biden et le Brésilien Lula se réunissent à New York pour discuter des questions de travail et de climat

NEW YORK (AP) — Le président Joe Biden rencontrera son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, mercredi à New York, alors que les dirigeants des plus grandes démocraties de l’hémisphère occidental recherchent des terrains d’entente malgré certaines divergences récentes sur la guerre de la Russie en Ukraine et autres sujets.

Les deux hommes devraient discuter du travail et de l’environnement. Et de hauts responsables de l’administration américaine qui ont présidé la réunion ont déclaré que les deux pays étaient en train de mettre en place un partenariat sur les droits des travailleurs.

Les espoirs initiaux selon lesquels Lula se révélerait un allié fidèle de Biden ont été tempérés ces derniers mois, le dirigeant brésilien exprimant son opposition sur certaines questions et semblant même parfois faire un pied de nez à Washington.

Cela inclut le rejet des allégations d’autoritarisme du Venezuela, l’appel à une dépendance moindre à l’égard du dollar pour le commerce mondial et l’accusation des États-Unis d’alimenter l’effusion de sang en Ukraine en fournissant une aide militaire. Dans son discours à l’Assemblée générale de l’ONU mardi, Lula a critiqué l’embargo et les sanctions américaines visant Cuba.

« Ce que Lula attend, ce n’est pas d’être sermonné par les Etats-Unis et la Maison Blanche, mais d’être traité comme un partenaire avec lequel ils seront parfois en désaccord, mais qu’ils respectent », a déclaré Thomas Traumann, un analyste politique brésilien. « Pas un ennemi, pas un adversaire, quelqu’un qui est à vos côtés, mais pas toujours à vos côtés. »

Biden avait des relations glaciales avec le prédécesseur de Lula. L’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro, un admirateur déclaré de Donald Trump, a attendu des semaines avant de reconnaître la victoire électorale de Biden en 2020. Plus d’un an s’est écoulé avant qu’une réunion bilatérale ait lieu dans le contexte des craintes des États-Unis selon lesquelles Bolsonaro, qui avait mis en doute le système électoral brésilien, pourrait rejeter ses résultats.

Après la défaite de Bolsonaro, ses partisans ont pris d’assaut la capitale pour tenter d’évincer Lula du pouvoir. Les circonstances ressemblent clairement à celles de Trump et de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Lula s’est rapidement rendu à Washington, où lui et Biden se sont liés d’amitié autour des défis démocratiques qu’ils avaient tous deux surmontés.

Malgré l’expérience partagée et la bonhomie apparente, le voyage a mécontenté les responsables brésiliens, qui considéraient l’accueil réservé au président nouvellement assermenté par la Maison Blanche comme historiquement décevant, a déclaré Traumann, qui a travaillé dans l’administration précédente de Dilma Rousseff, la protégée de Lula.

La réunion de mercredi sera la deuxième. Leur partenariat de travail prévu sera un moyen de mettre un terme à l’exploitation des travailleurs, au travail forcé et au travail des enfants ainsi qu’à la discrimination sur le lieu de travail, selon des responsables américains. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat pour prévisualiser l’annonce.

L’accent mis sur le travail se chevauche avec des grèves majeures des travailleurs de l’automobile ainsi que des scénaristes et des acteurs – ces trois groupes recherchant une plus grande protection dans une économie en évolution rapide. Biden a tenté mercredi de manifester sa sympathie en portant une cravate rouge pour montrer sa solidarité avec les Travailleurs unis de l’automobile, selon la Maison Blanche.

Le président américain prononce nombre de ses discours depuis les salles syndicales. Biden considère le soutien des syndicats comme un élément essentiel de ses efforts de réélection en 2024, soulignant que ses politiques créeront des emplois dans les usines et la construction qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire.

Le travail est également une question chère à Lula, qui a fait ses débuts en politique en tant que dirigeant d’un puissant syndicat de métallurgistes.

Les deux hommes devraient également discuter de la préservation de l’environnement, Lula visant à attirer des contributions financières pour la forêt amazonienne, a déclaré Paulo Peres, politologue à l’Université fédérale du Rio Grande do Sul. Lula se présente comme un leader environnemental et son administration a déjà enregistré des progrès significatifs en Amazonie.

La déforestation de l’Amazonie avait atteint son plus haut niveau depuis 15 ans sous Bolsonaro, qui appelait au développement de la forêt tropicale, encourageant les bûcherons et les mineurs à envahir les zones protégées, tout en dénigrant les autorités environnementales. Lula a commencé à reconstruire ces agences, a créé huit zones protégées pour les peuples autochtones et a expulsé des milliers de mineurs de l’immense territoire autochtone Yanomami. La déforestation a diminué de près de moitié au cours de ses huit premiers mois.

Il a sollicité des contributions internationales pour le Fonds amazonien brésilien, mais les dons ont été modestes et symboliques. En février, les États-Unis se sont engagés à faire un don de 50 millions de dollars à cette initiative, même si ce montant n’a pas encore été versé. Biden a annoncé plus tard qu’il demanderait au Congrès 500 millions de dollars supplémentaires, qui n’ont pas encore été engagés.

Les responsables américains qui ont parlé aux journalistes ont cherché à minimiser les récentes critiques de Lula à l’égard de l’embargo américain et des sanctions imposées à Cuba. Ils ont noté que l’administration Biden a levé les restrictions de voyage vers Cuba imposées par l’administration précédente et qu’elle est également en train de reprendre les envois de fonds vers ce pays.

Lula a également rendu visite à Nicolás Maduro au Venezuela en mai et a déclaré que les allégations d’autoritarisme du pays découlaient d’un faux récit – malgré les nombreuses arrestations politiques et ingérences électorales ainsi que les menaces contre les journalistes.

Les États-Unis sont prêts à alléger les sanctions si le Venezuela respecte les étapes menant à des élections crédibles, a déclaré vendredi aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il a refusé de dire si Biden aborderait le sujet du Venezuela lors de leur réunion bilatérale.

___

Boak a rapporté de Washington. La rédactrice de l’AP, Eléonore Hughes, à Rio de Janeiro, a contribué à ce rapport.

David Biller et Josh Boak, Associated Press