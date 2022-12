Biden et la première dame remercient les membres du service lors des appels de Noël

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a célébré un Noël tranquille avec sa famille à la Maison Blanche et s’est entretenu avec des militaires en poste dans le monde entier.

“Ils sont loin de leurs familles pour nous protéger”, a déclaré Biden dans un tweet. “Et ils ont les remerciements d’un président reconnaissant et endetté.”

La Maison Blanche a déclaré que Biden et la première dame, Jill, avaient appelé des membres de l’armée stationnés à Panama City, au Panama ; la Marine à bord de l’USS The Sullivans dans la mer d’Oman ; le Marine Corps au Marine Corps Recruit Depot San Diego; l’Armée de l’Air à Okinawa, Japon ; la Force spatiale en Europe ; et la Garde côtière à bord du cotre Bertholf à Alameda, en Californie.

C’est le deuxième Noël de Biden en tant que président. Samedi, Biden et sa famille ont rejoint une messe la veille de Noël à la Maison Blanche et ont poursuivi leur tradition de vacances d’un dîner italien.

Vendredi, le président et la première dame ont également poursuivi une autre tradition avec leur deuxième visite de vacances à l’hôpital national pour enfants. Biden a été le premier président en exercice à rejoindre sa femme lorsqu’ils ont rendu visite à des enfants hospitalisés et à leurs familles avant Noël l’année dernière, selon la Maison Blanche.

Entourée d’arbres de Noël et de décorations de fêtes, la première dame a lu “The Snowy Day” avec l’aide du président tenant le livre.

La semaine dernière, Biden a encouragé l’unité nationale dans un discours enregistré, appelant les divisions politiques du pays et disant qu’il espérait que “cette saison des fêtes drainera le poison qui a infecté notre politique et nous dressera les uns contre les autres”.

“Alors, ce Noël, répandons un peu de gentillesse”, a-t-il déclaré.

Hannah Fingerhut, Associated Press