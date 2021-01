Le président Joe Biden a clairement défini ses objectifs de politique étrangère pour ses 100 premiers jours au pouvoir. Des signaux clairs ont été envoyés au sujet d’une plate-forme axée sur la diplomatie lors de l’engagement avec des partenaires et des adversaires à l’étranger. C’est une rupture avec le rôle presque vacant de l’ancien président Trump dans la communauté internationale. Contrairement à la dépendance d’Obama sur le Conseil de sécurité nationale, Biden est sur le point de renouveler les investissements et la confiance dans le département d’État. Cela a été signalé par un investissement important dans le corps diplomatique couvrant tous les départements.

Sa nomination du diplomate de carrière William Burns à la tête de la CIA. Le changement climatique semble figurer en tête de la liste des priorités de Biden car un nombre croissant de jeunes sont affligés de manière débilitante par les effets du changement climatique. Le président Biden a clairement exprimé ses intentions en rejoignant l’Accord de Paris dès son premier jour en fonction. et a même nommé l’ancien secrétaire d’État John Kerry au poste de tsar du climat, un nouveau poste au cabinet.

Le président Biden a présenté un plan de 2 000 milliards de dollars sur quatre ans pour s’engager dans l’énergie renouvelable, la réduction des gaz à effet de serre et un secteur de l’énergie neutre en carbone d’ici 2035. Avec une liste de diplomates de la vieille garde en politique étrangère, Biden est sur le point d’apporter des changements radicaux à la grande stratégie américaine.

Prendre la tête de la diplomatie climatique exigera une coopération étroite avec l’Europe pour synchroniser les efforts dans tout l’Occident. La mise en œuvre d’une doctrine de politique étrangère plus courageuse et plus ambitieuse sur le plan climatique peut se faire par le biais de partenariats transatlantiques existants comme l’OTAN, une institution certainement heureuse de revoir un allié connu à la Maison Blanche.

Bien que le pacte militaire ait récemment mis en garde contre une nouvelle menace énergétique.

Comprendre les implications croissantes de la guerre hybride devient impératif pour tous les États membres, dit l’OTAN. Associée à l’usage conventionnel de la force, la guerre hybride englobe des défis plus complexes et insolubles que les démocraties sont obligées de combattre. La désinformation, les cyberattaques et la pression économique sont considérées comme inférieures au seuil de conflit armé. Lorsqu’elles sont utilisées en conjonction et en coordination, ces méthodes et d’autres sont conçues pour semer la discorde et peuvent même provoquer une insurrection. Cela a été illustré le 6 janvier à Washington, DC, lorsque le bâtiment du Capitole a été attaqué par une foule violente de, agissant sur la désinformation que l’élection a été truquée et / ou volée, un mensonge promulgué non par des adversaires d’État étrangers, mais par l’ancien président. .

Les menaces hybrides ne ressemblent pas aux récits historiques de dictateurs puissants ou de colonialisme. En concert, le

Les outils actuellement mis en œuvre par les agitateurs sont destinés à inciter au chaos dans toutes les directions et à saper l’intégrité de la bonne gouvernance. De concert, des attaques hybrides coordonnées peuvent déraciner les valeurs occidentales de démocratie et provoquer des vagues de violence. La guerre hybride présente un risque non seulement pour le corps politique d’une nation, mais aussi pour son efficacité à s’engager dans la communauté internationale pour lutter contre les défis mondiaux. L’acteur le plus expérimenté dans la mise en œuvre de la guerre hybride est la Russie, ayant utilisé les concepts de guerre hybride pour créer des prétextes à la violence et subvertir les intérêts occidentaux pendant des années. L’utilisation la plus notable et probablement la plus marquante a été l’ingérence de Moscou dans les élections américaines de 2016, qui a entraîné une désinformation généralisée qui s’est propagée à des millions d’électeurs américains.

La guerre hybride a également été utilisée pour arracher le contrôle des marchés économiques aux nations étrangères. En 2006 et 2009, la Russie a ouvertement «éteint la lumière» en Ukraine, coupant l’approvisionnement en gaz naturel jusqu’à ce que le gouvernement accepte de payer un taux plus élevé pour le gaz russe importé. Des tactiques similaires et moins manifestes ont été utilisées dans toute l’Europe de l’Est pour resserrer la dépendance vis-à-vis du Kremlin pour les besoins énergétiques. Le soutien aux campagnes anti-fracturation en Roumanie et en Bulgarie a été lié aux entreprises énergétiques russes en 2014, un effort pour y étouffer l’indépendance énergétique. Une influence manifeste similaire a été utilisée en Hongrie pour construire le gazoduc Nord Stream II de 12 milliards d’euros et dans des cyberattaques contre les entreprises énergétiques allemandes en 2018 et 2020.

D’autres attaques malveillantes de ce type pour dominer les marchés de l’énergie ont eu lieu dans tout l’Occident, plus récemment le piratage de SolarWinds aux États-Unis, la plus grande violation de la cybersécurité de l’histoire américaine. Forger une politique étrangère axée sur le climat et axée sur la diplomatie sera pratiquement impossible pour Biden dans un paysage mondial rempli d’une ménagerie d’outils de désinformation et d’un contrôle croissant de la Russie sur les marchés de l’énergie. Investir dans les énergies renouvelables contribue par nature à l’indépendance énergétique d’un pays. Atténuer les effets du changement climatique tout en réduisant la part de Moscou du marché de l’énergie en Europe est une décision facile pour les États-Unis et l’UE de coopérer. Réorganiser le bloc transatlantique pour lutter contre le changement climatique peut redévelopper la sécurité occidentale et, enfin, créer la sécurité climatique. Faire en sorte que cela se produise est une autre histoire.

Les États-Unis reviennent sur la scène mondiale après quatre ans pour trouver une OTAN négligée et un

UE disjointe avec les États membres qui s’éloignent de la démocratie, également en raison de

influence. Au cours de la dernière décennie, la prolifération de la guerre hybride a conjugué ces problèmes de désinformation, d’affaiblissement des démocraties et de corruption des marchés de l’énergie en un bloc solide, rendant les exploits diplomatiques autrefois simplement acrimonieux encore plus difficiles à accomplir pour l’Occident.

Pour mener une guerre hybride, Biden doit investir dans les infrastructures diplomatiques et militaires existantes, ciblant des groupes d’États particulièrement exposés au risque d’influence malveillante, comme les Balkans. En utilisant l’OTAN, l’USAID et diverses branches de l’UE, Biden peut étendre son engagement à lutter contre la corruption et à soutenir les infrastructures vertes en Europe de l’Est. La promotion d’une nouvelle industrie verte dans des pays comme les Balkans, qui se classe généralement au dernier rang des indicateurs économiques européens, serait une stratégie de développement bienvenue en créant une plus grande indépendance énergétique dans la région tout en luttant contre le changement climatique.