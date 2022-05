Biden et la Corée du Sud coordonneront la réponse à la menace nucléaire nord-coréenne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Joe Biden consacre son samedi à cimenter les liens avec la Corée du Sud et son nouveau dirigeant Yoon Suk Yeol alors que les deux parties se consultent sur la meilleure façon de contrôler la menace nucléaire de la Corée du Nord à un moment où il y a peu d’espoir d’une véritable diplomatie en la matière.

La division de la péninsule coréenne après la Seconde Guerre mondiale a conduit à deux nations radicalement différentes. En Corée du Sud, Biden visite des usines de puces informatiques et d’automobiles de nouvelle génération dans une démocratie et s’engage dans des pourparlers pour une plus grande coopération. Mais dans le Nord, il y a une épidémie mortelle de coronavirus dans une autocratie largement non vaccinée qui peut mieux attirer l’attention du monde en fléchissant ses capacités nucléaires.

S’adressant aux journalistes à bord d’Air Force One alors que Biden se rendait en Corée du Sud, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis s’étaient coordonnés avec Séoul et Tokyo sur la manière dont ils réagiraient si le Nord procédait à un essai nucléaire ou à une frappe de missile pendant que Biden est dans la région ou peu après. Sullivan s’est également entretenu avec son homologue chinois Yang Jiechi plus tôt dans la semaine et a exhorté Pékin à user de son influence pour persuader le Nord de cesser les tests.

“La Chine devrait envisager de prendre toutes les mesures possibles pour réduire la possibilité d’un acte de provocation”, a déclaré Sullivan.

Dans le cadre d’une visite de cinq jours en Asie, Biden concentre son samedi sur sa relation avec Yoon, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d’une semaine. Une mission rassurera la Corée du Sud sur l’engagement des États-Unis à contrer Kim Jong Un de la Corée du Nord.

On craint à Séoul que Washington revienne à la politique de “patience stratégique” de l’administration Obama consistant à ignorer la Corée du Nord jusqu’à ce qu’elle fasse preuve de sérieux au sujet de la dénucléarisation, une approche qui a été critiquée pour avoir négligé le Nord alors qu’il faisait d’énormes progrès dans la construction de son arsenal nucléaire.

Les perspectives d’une véritable diplomatie nucléaire sont minces car la Corée du Nord a ignoré les offres d’aide de la Corée du Sud et des États-Unis avec son épidémie de COVID-19, atténuant l’espoir qu’une telle coopération puisse aider à apaiser les tensions nucléaires ou même conduire à des pourparlers. Pourtant, Biden et Yoon devraient discuter des moyens de travailler avec la communauté internationale pour obtenir les vaccins et les tests dont le Nord a tant besoin, selon de hauts responsables de l’administration Biden qui ont informé les journalistes.

Le président américain a ouvert samedi en déposant une gerbe au cimetière national de Séoul, portant des gants blancs et une expression sombre alors qu’il brûlait également de l’encens puis signait un livre d’or. Biden a ensuite accueilli Yoon à la Maison du peuple pour une réunion privée. Le couple tiendra plus tard une conférence de presse conjointe et assistera à un dîner des dirigeants au Musée national de Corée.

L’un des objectifs sera assurément un Nord menaçant mais économiquement fragile. Pourtant, les deux dirigeants tiennent également à souligner leurs relations commerciales croissantes alors que deux piliers industriels coréens – Samsung et Hyundai – ouvrent de grandes usines aux États-Unis.

Biden fait face à une désapprobation croissante aux États-Unis face à une inflation proche d’un sommet de 40 ans, mais son administration voit une victoire économique claire dans la compétition avec la Chine. Bloomberg Economics Analysis estime que l’économie américaine connaîtra une croissance plus rapide cette année que la Chine pour la première fois depuis 1976, une prévision que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a attribuée aux dépenses de Biden pour le soulagement des coronavirus et les infrastructures qui ont conduit à une croissance plus rapide de l’emploi.

L’événement de sécurité nationale qui galvanise des discussions plus larges entre les deux pays a été l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une guerre qui a conduit à une série de sanctions sans précédent par les États-Unis et leurs alliés.

La Corée du Sud s’est jointe aux États-Unis pour imposer des contrôles à l’exportation contre la Russie et bloquer les banques russes du système de paiement SWIFT. Sa participation a été essentielle pour arrêter l’accès de la Russie aux puces informatiques et à d’autres technologies nécessaires à l’armement et au développement économique.

Au début de l’administration, de nombreux responsables de la Maison Blanche pensaient que les ambitions nucléaires de Kim s’avéreraient peut-être le défi le plus épineux de l’administration et que le dirigeant nord-coréen viserait à tester le courage de Biden au début de son mandat.

Au cours des 14 premiers mois de l’administration de Biden, Pyongyang a suspendu les essais de missiles, même s’il a ignoré les efforts de l’administration pour tendre la main par des canaux secondaires dans l’espoir de relancer les pourparlers qui pourraient conduire à la dénucléarisation du Nord en échange d’un allégement des sanctions.

Mais le calme n’a pas duré. La Corée du Nord a testé des missiles à 16 reprises cette année, y compris en mars, lorsque son premier vol de missile balistique intercontinental depuis 2017 a démontré une portée potentielle incluant l’ensemble du continent américain.

L’administration Biden appelle la Chine à empêcher la Corée du Nord de s’engager dans des essais de missiles ou nucléaires. S’exprimant sur Air Force One, Sullivan a déclaré que Biden et le président chinois Xi Jinping pourraient tenir un appel téléphonique dans les semaines à venir.

Biden a vivement critiqué Pékin pour son bilan en matière de droits de l’homme, ses pratiques commerciales, le harcèlement militaire de l’île autonome de Taiwan, etc. Et tandis que Biden a clairement indiqué qu’il considère la Chine comme le plus grand concurrent économique et de sécurité nationale des États-Unis, il dit qu’il est crucial de maintenir les lignes de communication ouvertes afin que les deux puissances puissent coopérer sur des questions d’intérêt commun. La Corée du Nord est peut-être en tête de liste.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden ne visiterait pas la zone démilitarisée divisant la péninsule coréenne lors de son voyage – ce qui est devenu la norme pour les présidents lors des visites à Séoul depuis Ronald Reagan. Biden a visité la DMZ en 2013 en tant que vice-président. Sullivan a déclaré que la décision du président de sauter l’arrêt cette fois n’était pas motivée par des problèmes de sécurité.

Au lieu de cela, Biden visitera dimanche le plancher des opérations de combat du centre des opérations aériennes sur la base aérienne d’Osan, au sud de Séoul. Les États-Unis la considèrent comme l’une des installations les plus critiques d’Asie du Nord-Est.