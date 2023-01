Biden et Kishida renforceront l’alliance américano-japonaise face à la puissance croissante de la Chine

WASHINGTON – Alors que leurs nations sont aux prises avec des défis croissants de la part de la Chine, le président Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se rencontrent vendredi pour discuter de la manière de transformer le Japon en une puissance militaire et de renforcer l’alliance entre les deux nations en tant que pivot du maintien de leur sécurité. intérêts en Asie.

M. Kishida effectue son premier voyage à Washington depuis son élection en octobre 2021 et un mois après que son gouvernement a annoncé son intention de renforcer ses capacités militaires et d’augmenter significativement les dépenses militaires face à la montée en puissance de la Chine et aux tests de missiles répétés par la Corée du Nord.

Outre les questions militaires, M. Biden, M. Kishida et leurs assistants devraient discuter des liens économiques étroits entre les deux nations et des défis liés au maintien de chaînes d’approvisionnement mondiales sécurisées, y compris dans le commerce des technologies avec la Chine, la deuxième économie mondiale, et dans le renforcement des sanctions contre la Russie.

Le sommet fait suite à une réunion mercredi entre le secrétaire d’État Antony J. Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III et leurs homologues japonais Yoshimasa Hayashi et Yasukazu Hamada.