Biden et Kishida discutent du “renforcement” de la sécurité du Japon

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont eu des entretiens de grande envergure à la Maison Blanche vendredi alors que le Japon cherche à établir une coopération en matière de sécurité avec des alliés à une époque d’action militaire provocatrice chinoise et nord-coréenne.

Les deux administrations étaient également prêtes à sceller un accord pour renforcer la coopération américano-japonaise dans le domaine spatial avec une cérémonie de signature par le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa.

La réunion du bureau ovale et la cérémonie de signature au siège de la NASA à Washington clôtureront une tournée d’une semaine pour Kishida qui l’a conduit dans cinq capitales européennes et nord-américaines pour des entretiens sur ses efforts pour renforcer la sécurité du Japon.

Biden a accueilli Kishida à la Maison Blanche vendredi matin pour la première visite du Premier ministre à Washington depuis son entrée en fonction en octobre 2021. À l’intérieur du bureau ovale, le président américain a félicité le Japon pour son augmentation “historique” des dépenses de défense et s’est engagé à coopérer étroitement sur questions économiques et de sécurité.

“Nous nous rencontrons à un moment remarquable”, a déclaré Biden à Kishida, ajoutant plus tard : “Le travail le plus difficile est d’essayer de comprendre comment et où nous ne sommes pas d’accord”.

Kishida, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, a déclaré que les deux nations “partagent des valeurs fondamentales telles que la démocratie et l’état de droit” et a souligné que leur rôle commun sur la scène mondiale “devient encore plus grand”.

Tout cela survient alors que le Japon a annoncé le mois dernier son intention d’augmenter les dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut en cinq ans, une augmentation spectaculaire des dépenses pour une nation qui a forgé une approche pacifiste de sa défense après la Seconde Guerre mondiale. Les dépenses de défense du Japon sont historiquement restées inférieures à 1 % du PIB.

“Le Japon s’intensifie et le fait en étroite collaboration avec les États-Unis”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Blinken a déclaré cette semaine que le cadre de coopération spatiale américano-japonaise était une “décennie en gestation” et “couvre tout, de la recherche conjointe à la collaboration pour faire atterrir la première femme et personne de couleur sur la lune”.

Il a ajouté que les États-Unis et le Japon conviennent que la Chine est leur “plus grand défi stratégique commun” et a confirmé qu’une attaque dans l’espace déclencherait une disposition de défense mutuelle dans le traité de sécurité américano-japonais.

Avant la réunion de vendredi des deux dirigeants, des responsables américains et japonais ont annoncé un ajustement de la présence des troupes américaines sur l’île d’Okinawa en partie pour renforcer les capacités anti-navires qui seraient nécessaires en cas d’incursion chinoise à Taïwan ou d’autres actes hostiles. dans la région. Le Japon renforce également les défenses de ses îles du sud-ouest proches de Taïwan, notamment Yonaguni et Ishigaki, où de nouvelles bases sont en cours de construction.

Les efforts du Japon pour accroître les dépenses et la coordination de la défense surviennent alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la Chine pourrait prendre des mesures militaires pour s’emparer de Taïwan et que la flambée des essais de missiles par la Corée du Nord pourrait augurer que la nation isolée réalise ses ambitions nucléaires.

Les pourparlers avec Biden, un démocrate, “seront une occasion précieuse de confirmer notre étroite coopération pour renforcer davantage l’alliance nippo-américaine et nos efforts ensemble pour parvenir à un Indo-Pacifique libre et ouvert”, a déclaré Kishida aux journalistes juste avant de quitter le Japon pour sa tournée dans cinq pays.

Son entretien avec Biden est le dernier face à face d’une semaine de pourparlers avec d’autres dirigeants du Groupe des Sept qui se sont largement concentrés sur ses efforts pour augmenter les dépenses de défense du Japon et exhorter les dirigeants à améliorer la coopération.

Avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, il a cimenté le premier accord de défense du Japon avec une nation européenne, un accord qui permet aux deux pays d’organiser des exercices militaires conjoints.

Kishida a également discuté avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le président français Emmanuel Macron de ses espoirs d’améliorer la coopération en matière de sécurité entre le Japon et leurs nations respectives. L’Allemagne était le seul pays du G-7 à ne pas figurer sur l’itinéraire de Kishida.

Le Japon a annoncé le mois dernier son intention d’acheter des Tomahawks fabriqués aux États-Unis et d’autres missiles de croisière à longue portée pouvant atteindre des cibles en Chine ou en Corée du Nord dans le cadre d’une stratégie de sécurité plus offensive, tandis que le Japon, la Grande-Bretagne et l’Italie ont dévoilé leur intention de collaborer sur un jet de nouvelle génération. projet de combattant.

“Il y a quelques années à peine, il y aurait eu un certain malaise à Washington avec un Japon doté de ce type de capacité militaire”, a déclaré Chris Johnstone, un ancien responsable du Conseil de sécurité nationale de l’administration Biden, qui est maintenant président du Japon au Centre. pour les études stratégiques et internationales. “Ces jours sont révolus.”

Les responsables de l’administration Biden ont félicité le Japon pour son intervention au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine. Le Japon n’a pas tardé à se joindre aux États-Unis et à d’autres alliés occidentaux pour imposer des sanctions agressives à Moscou, et les constructeurs automobiles japonais Mazda, Toyota et Nissan ont annoncé leur retrait de Russie.

Les responsables de l’administration Biden ont été agréablement surpris par les efforts intensifiés du Japon pour reconsidérer sa sécurité.

Un haut responsable de l’administration, qui a insisté sur l’anonymat pour discuter des négociations avec les Japonais, a noté qu’historiquement, les négociations impliquant la posture des forces américaines à Okinawa ont été “incroyablement tendues, incroyablement difficiles et difficiles” et ont souvent pris des années. Mais, a déclaré le responsable, les négociations avant les réunions de cette semaine se sont achevées à une vitesse saisissante.

Le responsable a déclaré que Biden devrait soulever le cas du lieutenant Ridge Alkonis, un officier de la marine américaine déployé au Japon qui a été emprisonné après avoir plaidé coupable l’année dernière pour la mort par négligence de deux citoyens japonais en mai 2021.

La famille d’Alkonis dit qu’il est soudainement tombé inconscient au volant lors d’un voyage en famille sur le mont Fuji. Il a viré dans des voitures garées et des piétons dans un parking, frappant une femme âgée et son gendre, qui sont tous deux décédés plus tard.

L’officier de la marine a été condamné en octobre à trois ans de prison, une peine que la famille et les législateurs américains ont qualifiée d’indûment sévère compte tenu des circonstances. Alkonis a également accepté de verser aux victimes 1,65 million de dollars en dédommagement.

Le responsable a ajouté que l’administration Biden travaillait “pour trouver une résolution compatissante qui soit conforme à l’état de droit”.

Kishida a rencontré le vice-président Kamala Harris vendredi avant sa rencontre avec Biden pour discuter de la coopération spatiale américano-japonaise et d’autres questions.

___ Les rédacteurs d’Associated Press Tracy Brown et Seung Min Kim à Washington et Mari Yamaguchi à Tokyo ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press