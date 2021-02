Le président Biden et le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ne semblent pas être sur la même longueur d’onde, laissant potentiellement Washington et Téhéran dans une impasse.

La télévision d’État iranienne a cité dimanche Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions d’État en Iran, disant que les États-Unis « doivent lever toutes les sanctions » s’ils veulent que l’Iran revienne aux engagements qu’il a pris dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015. « C’est la politique définitive et irréversible de la République islamique, et tous les responsables du pays sont unanimes sur ce point, et personne ne s’en écartera », a-t-il déclaré.

Biden, quant à lui, dans une interview préenregistrée avec Norah O’Donnell de CBS News qui sera diffusée dimanche avant le Super Bowl, a déclaré le contraire. Et il avait l’air assez définitif, fournissant à O’Donnell un «non» simple mais faisant autorité quand elle a demandé si les États-Unis envisageraient d’abord de lever les sanctions.

Avec l’Iran reprenant son enrichissement d’uranium, nous avons demandé au Président. Biden si les États-Unis lèveront d’abord les sanctions afin de ramener l’Iran à la table des négociations sur un accord nucléaire. «Non», Pres. Biden dit, affirmant que l’Iran devra d’abord arrêter son programme d’enrichissement pic.twitter.com/OPszf15Q1o – Norah O’Donnell (@NorahODonnell) 7 février 2021

L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis du pacte nucléaire et l’Iran a récemment commencé à enrichir son uranium, ce qui fait craindre qu’il pourrait bientôt atteindre des niveaux de qualité militaire. Biden veut relancer le pacte de 2015, qui fixe des limites à l’uranium de l’Iran, et Khamenei a signé l’accord en 2015, alors que Biden était vice-président, il y a donc des raisons de croire que les deux parties restent ouvertes. Mais il ne semble pas que l’impasse se termine de si tôt. Lire la suite sur The Associated Press.

