Biden et Johnson nouvelle «Charte de l’Atlantique» couvrant la technologie, le commerce et les voyages

Le président américain Joe Biden fait un signe de la main alors que lui et la première dame Jill Biden marchent sur l’ellipse pour embarquer sur Marine One le 9 juin 2021 à Washington, DC. Le président Joe Biden et la Première Dame se rendent au Royaume-Uni pour le sommet du G7 et se rendront plus tard en Belgique et en Suisse, dans le cadre d’un voyage de huit jours à travers l’Europe.

LONDRES – Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont engagés à conclure une nouvelle « Charte de l’Atlantique » pour cimenter le commerce, les voyages et les liens technologiques entre les deux pays.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président Joe Biden se rencontreront jeudi avant le sommet du Groupe des Sept (G-7) qui commence vendredi à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Avant le sommet, les dirigeants devraient convenir d’une nouvelle charte, inspirée de la déclaration politique faite par le Premier ministre Winston Churchill et le président Franklin D. Roosevelt en 1941, qui définit leurs objectifs pour le monde d’après-guerre.

La Charte de l’Atlantique originale comprenait des accords visant à promouvoir la démocratie et le libre-échange. Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement britannique a déclaré que la charte de 1941 était « l’un des plus grands triomphes des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis » qui « a fait plus que tout autre accord pour façonner l’ordre mondial, conduisant directement à la création de l’ONU et l’OTAN. »

Le gouvernement britannique a noté que la Charte de l’Atlantique de 2021 reconnaîtra que, bien que le monde soit un endroit très différent de 1941, « les valeurs que partagent le Royaume-Uni et les États-Unis restent les mêmes ».

« Tout comme nos pays ont travaillé ensemble pour reconstruire le monde après la Seconde Guerre mondiale, nous appliquerons également notre force combinée aux énormes défis auxquels la planète est aujourd’hui confrontée – de la défense et de la sécurité mondiales à la reconstruction en mieux du coronavirus à l’arrêt du changement climatique, » Ça disait.

Les accords au sein de la nouvelle charte devraient inclure des engagements pour reprendre les voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis, stimuler le commerce et un pacte technologique « historique » conçu pour faciliter la coopération entre les entreprises technologiques britanniques et américaines.

Il abordera également des défis plus récents, tels que la gestion de la menace posée par les cyberattaques, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité et les efforts visant à mettre fin à la pandémie de coronavirus et à s’en remettre.

Les engagements pris dans la charte seront étayés par une série de nouvelles priorités politiques qui devraient être convenues par Johnson et Biden jeudi, notamment s’efforcer d’ouvrir les voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis dès que possible.

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont assoupli les recommandations de voyage pour plus de 110 pays et territoires. Mais le Royaume-Uni ne figurait pas sur cette liste étant donné la propagation de la variante Delta, découverte à l’origine en Inde.

Les États-Unis interdisent actuellement à presque tous les citoyens non américains qui se sont rendus au cours des 14 derniers jours au Royaume-Uni, en Irlande et dans les 26 pays Schengen d’Europe qui n’ont pas de contrôle aux frontières.

Reuters a rapporté mardi que l’administration Biden forme des groupes de travail d’experts avec le Canada, le Mexique, l’UE et le Royaume-Uni pour déterminer la meilleure façon de reprendre les voyages en toute sécurité, citant un responsable de la Maison Blanche. ·

Le Royaume-Uni a déclaré que le nouveau groupe de travail sur les voyages serait supervisé par le ministère des Transports du pays et leurs homologues américains.