Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont applaudi la décision du jury dans le procès Derek Chauvin, disant à la famille de George Floyd dans un appel qu’il avait apporté «un peu de justice» et jurant de faire «beaucoup plus».

Mardi après-midi, juste après que le jury de Minneapolis a déclaré Chauvin coupable du meurtre de l’homme afro-américain lors d’une tentative de le placer en détention en mai dernier, Biden et Harris ont appelé la famille Floyd pour exprimer son soutien.

Appeler la famille « incroyable, » Biden a déclaré qu’il souhaitait être présent à la salle d’audience et a félicité le verdict, en disant que «Au moins maintenant, il y a un peu de justice.

«Nous sommes tous tellement soulagés. J’ai hâte de vous voir les gars, » il a dit.

Parlant de la signification de la décision du jury pour la question plus large de la justice raciale aux États-Unis, Biden a fait valoir que ce n’était que le début, s’engageant à «Faire beaucoup plus» s’attaquer au problème de la police. Le président a également invité les membres de la famille Floyd à la Maison Blanche.

« Nous allons vous mettre sur Air Force One et vous amener ici. »





Harris, qui était sur le même appel, a fait écho aux remarques de Biden, saluant leur «leadership» et jurant de préserver la mémoire de Floyd.

« Au nom et à la mémoire de George, nous allons nous assurer que son héritage est intact, » elle a dit.

D’autres hauts dirigeants démocrates, qui s’étaient ouvertement rassemblés pour le verdict de culpabilité avant que le jury ne soit séquestré, ont également célébré la nouvelle.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a fait valoir que le meurtre de Floyd servait un bien supérieur, affirmant que son nom « Sera toujours synonyme de [sic] Justice. »

PELOSI « Merci George Floyd d’avoir sacrifié votre vie pour la justice … A cause de vous et à cause des milliers, des millions de personnes à travers le monde qui se sont manifestées pour la justice, votre nom sera toujours synonyme de justice. » pic.twitter.com/LoP98GxU1g – Appelant quotidien (@DailyCaller) 20 avril 2021

Le maire de Minneapolis Jacob Frey a frappé un ton similaire, suggérant que la vie de Floyd «Aura amélioré notre ville.»

George Floyd est venu à Minneapolis pour améliorer sa vie. Mais finalement sa vie aura amélioré notre ville. Le jury s’est joint à une conviction partagée qui anime Minneapolis depuis 11 mois. Ils ont refusé de détourner le regard et ont affirmé qu’il devrait toujours être ici aujourd’hui. – Maire Jacob Frey (@MayorFrey) 20 avril 2021

Le jury a déclaré Chauvin coupable de toutes les accusations, y compris le meurtre non intentionnel au deuxième degré, le meurtre au troisième degré et l’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Floyd est mort après que Chauvin aurait gardé son genou sur son cou pendant plusieurs minutes lors de la tentative d’arrestation bâclée.

L’avocat de Chauvin a soutenu que l’ancien officier avait appliqué une force raisonnable, compte tenu du manque de coopération de Floyd et de sa taille. La défense a également soutenu que l’utilisation de fentanyl par Floyd et un empoisonnement possible au monoxyde de carbone du tuyau d’échappement de la voiture de la police avaient contribué à sa mort. Les procureurs, avec lesquels le jury s’est finalement rangé, ont insisté sur le fait que cela ne devrait pas être pris en compte et que Floyd est mort du manque d’oxygène causé uniquement par la contention de Chauvin, qui a continué même après que Floyd a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer.

La mort de Floyd a déclenché une vague de manifestations de masse contre la brutalité policière qui s’est rapidement répandue à travers les États-Unis et s’est souvent transformée en émeutes et en pillages.

