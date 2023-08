Biden et Harris rencontreront la famille King à l’occasion du 60e anniversaire de la marche sur Washington

Président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris célébreront lundi le 60e anniversaire de la marche sur Washington en rencontrant les organisateurs du rassemblement de 1963 et les proches du révérend Martin Luther King Jr., qui a prononcé son célèbre discours « J’ai un rêve » à la Mémorial de Lincoln.

Le bureau ovale Cette réunion aura lieu six décennies après la rencontre entre le président John F. Kennedy et King à la Maison Blanche le matin de la marche du 28 août 1963.

Biden prendra également la parole plus tard lundi lors d’une réception à la Maison Blanche commémorant le 60e anniversaire du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi, une organisation juridique non partisane et à but non lucratif qui a été créée à la demande de Kennedy pour aider à défendre la justice raciale.

Deux responsables de la Maison Blanche ont fourni des détails sur les projets du président et du vice-président démocrates sous couvert d’anonymat, car leurs programmes n’ont pas été officiellement annoncés.

La marche de 1963 sur Washington pour l’emploi et la liberté est toujours considérée comme l’une des manifestations pour la justice raciale les plus importantes et les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

La manifestation non-violente a attiré jusqu’à 250 000 personnes sur les marches du Lincoln Memorial et a donné l’élan nécessaire à l’adoption par le Congrès d’une législation historique sur les droits civiques et le droit de vote dans les années qui ont suivi. King a été assassiné en avril 1968 à Memphis, Tennessee.

Les dirigeants noirs des droits civiques et une coalition multiraciale et interconfessionnelle d’alliés se réuniront à Washington pour marquer les soixante ans écoulés depuis la première marche. Biden rentrera à Washington samedi après une semaine de vacances avec sa famille dans la région de Lake Tahoe en Californie.

La commémoration de cette année intervient à un moment difficile de l’histoire des États-Unis, suite à l’érosion du droit de vote à l’échelle nationale et à l’annulation récente par la Cour suprême des mesures positives en matière d’admission à l’université et de droit à l’avortement, et dans un contexte de menaces croissantes de violence politique et de haine contre les personnes de couleur. Juifs et personnes LGBTQ.

Les responsables de la Maison Blanche affirment que Biden et Harris, qui briguent leur réélection en 2024, travaillent dur pour faire avancer le rêve de King d’égalité des chances pour tous les Américains. Harris est la première femme noire à occuper le poste de vice-présidente.

Biden a signé des décrets pour faire progresser la justice raciale et l’équité dans l’ensemble du gouvernement fédéral et élargir l’accès au droit de vote. La législation sur le droit de vote soutenue par Biden et Harris est au point mort dans un Congrès divisé.

Biden a récemment désigné un monument national en l’honneur d’Emmett Till et de sa mère, Mamie Till-Mobley. Till est un adolescent noir de Chicago qui a été torturé et tué en 1955 après avoir été accusé d’avoir sifflé une femme blanche dans le Mississippi. Ce meurtre a contribué à galvaniser le mouvement des droits civiques.

Harris a été franche sur ce qu’elle considère comme des tentatives « extrémistes » de réécrire l’histoire des Noirs, y compris l’approbation récente par le Conseil de l’Éducation de Floride d’un programme révisé pour satisfaire à la législation signée par le gouverneur. Ron DeSantis, candidat républicain à la présidentielle. Les nouvelles normes incluent des instructions selon lesquelles les esclaves bénéficient des compétences qu’ils ont acquises pendant leur esclavage.

La Maison Blanche affirme que les Noirs américains bénéficient également des politiques économiques et autres de Biden, notamment un faible taux de chômage.

Les responsables notent ses nombreuses nominations de femmes noires dans les tribunaux fédéraux, notamment la juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson, la première femme noire à siéger au plus haut tribunal du pays.

Ils soulignent également l’aide de près de 7 milliards de dollars au réseau national de collèges et d’universités historiquement noirs et ses efforts pour annuler des milliards de dollars de dettes étudiantes.