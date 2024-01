Biden et Harris, lors d’un rassemblement en Virginie, critiquent la campagne anti-avortement du Parti républicain

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

MANASSAS, Virginie — Le président Biden, le vice-président Harris et leurs épouses sont apparus ensemble pour un rassemblement électoral ici axé sur la « liberté reproductive », une démonstration de force politique conçue pour critiquer l’ancien président Donald Trump à propos de l’avortement et maintenir la question au premier plan. des élections de novembre.

Le rassemblement de mardi après-midi, qui a été interrompu à plusieurs reprises par des manifestants pro-palestiniens, a eu lieu alors que les électeurs du New Hampshire votaient pour une primaire qui pourrait s’avérer cruciale pour déterminer la trajectoire de la course à la présidentielle de 2024.

Conscient qu’une victoire de Trump dans le New Hampshire pourrait effectivement mettre fin à la course à l’investiture du GOP, donnant ainsi le coup d’envoi aux élections générales plus tôt que jamais auparavant, Biden a attaqué nommément son prédécesseur à plusieurs reprises.

“Rappelons-nous que c’est Donald Trump et sa Cour suprême qui ont supprimé les droits et libertés des femmes en Amérique”, a-t-il déclaré à la foule réunie dans un centre des arts du spectacle près de l’université George Mason. « Ce seront Joe Biden et Kamala D. Harris et vous tous qui rétabliront ces droits. »

Son discours a été interrompu au moins une dizaine de fois par des manifestants pro-palestiniens, notamment des personnes scandant « Génocide Joe ! et « Palestine libre ! » et agitant des drapeaux sur lesquels on pouvait lire « Stop au génocide ».

« Cela va durer un certain temps », a déclaré Biden après une explosion. “Ils ont prévu ça.”

Après chaque interruption, la foule entonnait « Quatre ans de plus ! » et « Allons-y Joe ! », et Biden a poursuivi son discours, refusant d’aborder la situation dans la bande de Gaza. Pourtant, les perturbations constantes montrent à quel point le soutien de Biden à la campagne militaire israélienne à Gaza – qui a entraîné la mort de plus de 25 000 personnes – est devenu un handicap politique omniprésent pour le président.

Les remarques de Biden sur l’avortement ont mis en lumière une question clé sur laquelle les démocrates ont connu des succès répétés au cours des deux dernières années, les électeurs se sont rassemblés en masse pour s’opposer aux limitations de la procédure permises par l’arrêt de la Cour suprême de 2022. Roe contre Wade.

Biden, catholique pratiquant, a parfois semblé contraint dans ses commentaires publics sur l’avortement, équilibrant ses convictions personnelles et ses opinions politiques. Lors d’une collecte de fonds l’année dernière, il a déclaré : « Je ne suis pas très favorable à l’avortement », tout en réitérant qu’il aimerait voir les protections de l’avortement. Chevreuil codifiée dans la loi.

Lors d’une réunion de ses hauts responsables à la Maison Blanche lundi, Biden a pris soin de préciser qu’il ne faisait pas pression pour « l’avortement sur demande » mais plutôt pour une politique fédérale qui codifierait les protections décrites par la Cour suprême dans l’arrêt de la Cour suprême. c’est 1973 Chevreuil décision.

“Je crois Roe contre Wade était juste. Je ne soutiens pas – ils n’ont pas soutenu l’avortement sur demande », a-t-il déclaré lors de l’événement qui marquait le 51e anniversaire de cette décision historique. “C’était Roe contre Wade. Roe contre Wade était la décision. Et la majorité des Américains étaient d’accord. »

Harris a parfois dirigé le message de l’administration sur la question, attaquant les républicains « extrémistes » pour avoir interdit l’avortement.

“Partout dans notre pays, les femmes souffrent – ​​et soyons très clairs sur qui est responsable”, a déclaré Harris mardi. « L’ancien président Trump a choisi trois juges de la Cour suprême parce qu’il avait l’intention de les renverser. Chevreuil. Il avait l’intention qu’ils prennent vos libertés. Il est l’architecte de cette crise sanitaire. Et il n’a pas fini.

Son apparition a eu lieu un jour après son voyage dans le Wisconsin pour lancer ce qui devrait être une tournée nationale axée sur l’avortement, que la campagne Biden a encadré comme faisant partie d’un ensemble plus large de libertés personnelles menacées par une deuxième présidence Trump.

Pour sa part, Trump a cherché à adopter une approche politiquement plus acceptable de l’avortement après que les Républicains aient subi des défaites dans des courses où l’accès à l’avortement était une question centrale.

Lors d’une assemblée publique sur Fox News ce mois-ci, il s’est déclaré favorable à l’autorisation de la procédure en cas de viol ou d’inceste, ou lorsque la vie de la mère est en danger. Trump, qui a qualifié l’interdiction de l’avortement pendant six semaines de « sévère », a déclaré à la mairie que « beaucoup de femmes ne savent pas si elles sont enceintes à cinq ou six semaines », faisant écho à un message que les démocrates ont utilisé avec succès. . Il n’a pas fait campagne en faveur d’une interdiction nationale de l’avortement.

« Je dirai ceci : vous devez gagner les élections », a déclaré Trump. « Sinon, tu vas revenir là où tu étais. Vous ne pouvez plus jamais laisser cela se reproduire.

Les démocrates et les défenseurs ont répliqué en soulignant que c’était Trump qui avait nommé trois juges de la Cour suprême qui avaient voté en faveur du renversement. Roe contre Wade en 2022. Ils ont refait surface et diffusé des clips de Trump se vantant de la décision de la Cour suprême et suggérant que les femmes qui avortent devraient recevoir une certaine forme de « punition ».

« Donald Trump est responsable du renversement Chevreuil“, a déclaré Mini Timmaraju, responsable de Reproductive Freedom for All, l’organisation militante anciennement connue sous le nom de National Abortion Rights Action League. “Nous devons lui en vouloir.”

La performance de Trump lors des primaires du New Hampshire, qui rassemblent généralement des électeurs plus modérés, pourrait être un test de sa gestion de la question de l’avortement. Le nom de Biden ne figure pas sur le bulletin de vote dans l’État, après que les démocrates ont modifié leur calendrier des primaires pour 2024, sélectionnant la Caroline du Sud, plus diversifiée, comme première primaire, le 3 février.

Ainsi, alors que les Républicains concentraient une grande partie de leur attention sur le New Hampshire, Biden, Harris, Jill Biden et Doug Emhoff se trouvaient à environ 35 miles de Washington, s’adressant à une foule de quelques centaines de partisans.

Les responsables de la campagne Biden ont déclaré que le lieu du rassemblement en Virginie du Nord était pertinent parce que le gouverneur républicain de l’État, Glenn Youngkin, avait cherché à prouver l’année dernière que la restriction de l’avortement de 15 semaines qu’il soutenait était une position raisonnable soutenue par une majorité d’électeurs. Le parti de Youngkin a perdu plusieurs sièges lors des élections législatives de novembre et les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des délégués.

Alors que le président a largement évité d’utiliser le mot « avortement » – optant plutôt pour des termes comme « liberté », « choix » et « soins » – ses détracteurs républicains n’ont pas hésité à le défier sur cette question.

“Joe Biden évite les questions sur les limitations de l’avortement parce qu’il sait que le soutien des démocrates à l’avortement sur demande… est déconnecté du courant dominant”, a déclaré mardi la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, dans un communiqué.

Dans le même temps, même certains démocrates suggèrent que Biden pourrait apporter plus de clarté sur la question.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré récemment que « ce serait bien » si Biden parlait davantage de l’avortement en public.